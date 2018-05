​Afacerea manualelor. Ministerul Educației le cere profesorilor manuscrise, fără să aibă nicio bază legală, fără să spună cine editează și plătește manualele

Ministerul Educației a prelungit termenul până la care profesorii pot să trimită manuscrise de manuale, deși Curtea Constituțională a declarat neconstituțională ordonanța care transformă Editura Didactică și Pedagogică în societate care editează manualele. În plus, nu există niciun act normativ care să spună că profesorii sunt cei care fac manualele și că Ministerul nu mai face licitație pe SEAP, ca anii trecuți. Fostul secretar de stat pe preuniversitar Gabriel Ispas avertizează că “răspunde cel care a luat decizia și cine a participat la luarea ei”. Ordonanța a fost aprobată de guvernul Tudose, când ministru era Liviu Pop.

Întrebat de ce a mai cerut proiecte de manuale, după decizia CCR, actualul secretar de stat Lixandru a răspuns: “până nu apare în Monitor decizia CCR, nu putem stopa lucrurile. (…) În momentul în care a apărut decizia în MOF, orice demers care se mai întreprinde pe linia aceasta va fi ilegal. Dar nu va mai fi niciun demers”. ​





Potrivit surselor HotNews.ro, oficialii din minister încearcă în acest moment să înființeze un post de subsecretar de stat pe care să aducă o persoană care să fie cea care-și pune semnătura pe o nouă ordonanță prin care ditura Didactică și Pedagogică (EDP) să fie “împuternicită” să editeze manuscrisele de manuale cerute acum de la profesori, după ce mai mulți oficiali din minister și de la Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) au refuzat să își asume legal așa ceva.











Gabriel Ispas, fost director juridic și secretar de stat în Minister: Eu astăzi nu văd altă decizie decât aceea de a organiza de îndată o procedură publică transparentă și competitivă de achiziție



Gabriel Ispas Foto: Hotnews



“Efectul deciziei Curții Constituționale este acela că Ordonanța de Urgență devine neconstituțională în integralitatea ei. Pe cale de consecință, nu poate fi invocată OUG în niciun caz pentru noi raporturi sau pentru emiterea unor noi acte juridice. Cu alte cuvinte, astăzi toate actele normative sunt identice cu cele de anul trecut din luna martie, cand în calitate de scretar de stat împreună cu ministrul Educației din acel moment, Pavel Năstase, am aprobat organizarea licitației pentru manualele de clasa a V-a”, a explicat Gabriel Ispas, decanul Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu.



Ispas a precizat pentru HotNews.ro că, “în acest moment, Ministerul Educației are mai multe posibilități deschise:

- prima și cea mai păcătoasă este de a amâna în continuare orice decizie pe această temă

- a doua este de a ignora decizia Curții Constituționale și de a se afunda într-o posibilă nerespectare a legii

- a treia variantă este aceea de a lua o decizie pentru a fi sigur că la 1 septembrie există premise pentru asigurarea cu manuale școlare. Eu astăzi nu văd altă decizie decât aceea de a organiza de îndată o procedură publică transparentă și competitivă de achiziție. Adică licitație după toate regulile. Pentru clasa I și a II-a, nu știu dacă nu cumva este în continuare acord subsecvent pentru 1 an. Dar obligatoriu pentru clasa a VI-a și pentru loturile neacoperite” de la clasele I-V [adică materiile la care nu s-a prezentat nicio ofertă la licitațiile lansate până acum pe SEAP sau care nu au avut niciun câștigător – n.red.].



În ceea ce privește legalitatea apelului lansat după decizia CCR de către Minister ca profesorii să trimită în continuare manuscrise de manuale, Gabriel Ispas a declarat: „De legalitatea demersurilor instituționale nu mă ocup eu, dar nu le doresc să se ocupe alții. Pentru că dacă nu e legal, există și răspundere. Dacă e legal, succes. Dacă nu e legal, răspunde cel care a luat decizia și cine a participat la luarea ei”.



“Ei vorbesc despre faptul că EDP S.A. le plătește profesorilor pentru realizarea manuscriselor. Dar EDP SA, ca urmare a efectului CCR, nu există. În plus, EDP nu are această atribuție, decât în măsura în care manualele i-au fost date câștigatoare. Deci Ministerul Educației stabilește o servitute pentru o instituție din subordine, în afara unui cadru juridic”, avertizează fostul secretar de stat pe învățământ preuniversitar.



Acesta susține că “dorința statului de a avea o editură competitivă și puternică este lăudabilă și personal susțin că Ministerul Educației trebuie să investească în EDP, pentru a fi oricând un competitor serios față de toate celelalte edituri. Mai mult decât atât, cred că Ministerul Educației trebuie să aprobe o procedură prin care atunci când în urma unei licitații publice nu există un interes pe piață, motivat de tirajul mic sau de costurile mari de producție, să se poată da o comandă directă către EDP, pentru a realiza acel manual. Ministerul Educației poate să facă acest lucru în special pe titlurile care niciodată nu au fost acoperite. EDP a fost dintotdeauna și este o instituție în subordinea Ministerului Educației, așa că Consiliul de Administrație poate să dispună să realizeze acele manuale, chiar dacă din punct de vedere comercial iese în pagubă. Consiliul de Administrație este aprobat de Ministerul Educației”.



Ispas a precizat, însă, că EDP nu poate să facă toate manualele școlare, decât dacă le câștigă pe toate la licitație.



“Sper că profesorul Popa, ministrul educației, autor de manual, fostul inspector școlar general Lixandru, un om iubitor de carte, știu ce este acela un manual și știu cât este de important pentru un copil să aibă manuale de calitate”, a continuat decanul Facultății de Drept de la Titu Maiorescu.



Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației: În momentul în care a apărut decizia CCR în Monitorul Oficial, orice demers care se mai întreprinde pe linia aceasta va fi ilegal. Dar nu va mai fi niciun demers



Florian Lixandru Foto: Agerpres Rep: Care este efectul deciziei CCR în privința manualelor de clasele I-VI?

Florian Lixandru: Deocamdată așteptăm publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial.



Rep: De ce ați decis prelungirea termenului până la care profesorii pot trimite manuscrise către Minister, după decizia CCR?

Florian Lixandru: Ministerul va prelua manuscrisele, pentru că vor fi în ordinea ministerului. Ce vom face după, nu știu, vom vedea. Dar noi suntem obligați să preluăm manuscrise.



Rep: De ce legislație sunteți obligați să preluați manuscrise?

Florian Lixandru: De acea metodologie care a fost elaborată [Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare, aprobată prin



Rep: Metodologia prevede doar evaluarea proiectelor de manuale, nu prevede nicăieri că Ministerul Educației va prelua altfel manuale decât prin licitație pe SEAP.

Florian Lixandru: Prin legea manualului, când va ieși legea manualului…



Rep: Dar nu există legea manualului. Deci în baza cărei legislații luați manuscrise de la profesori?

La 2 săptămâni de la decizia CCR, Ministerul anunță că prelungește termenul în cadrul căruia profesorii pot să trimită manuscrise la sediul instituției, cu scopul ca ele să devină manuale. Asta deși EDP nu mai poate edita în acest moment manuscrisele, profesorii nu mai pot fi plătiți de societatea EDP și Ministerul nu comunică soluțiile după decizia Curții.Contactat de HotNews.ro, fostul director al departamentului Juridic din Ministerul Educației a declarat că “decizia CCR este una general obligatorie pentru toate raporturile juridice existente în mod ulterior” și că “actele subsecvente OUG sunt într-o situație de a fi lovite de neconstituționalitate”.“Efectul deciziei Curții Constituționale este acela că, cand în calitate de scretar de stat împreună cu ministrul Educației din acel moment, Pavel Năstase, am aprobat organizarea licitației pentru manualele de clasa a V-a”, a explicat Gabriel Ispas, decanul Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu.- prima și cea mai păcătoasă este de a amâna în continuare orice decizie pe această temă- a doua este de a ignora decizia Curții Constituționale și de a se afunda într-o posibilă nerespectare a legii- a treia variantă este aceea de a lua o decizie pentru a fi sigur că la 1 septembrie există premise pentru asigurarea cu manuale școlare.Pentru clasa I și a II-a, nu știu dacă nu cumva este în continuare acord subsecvent pentru 1 an. Dar obligatoriu pentru clasa a VI-a și pentru loturile neacoperite” de la clasele I-V [adică materiile la care nu s-a prezentat nicio ofertă la licitațiile lansate până acum pe SEAP sau care nu au avut niciun câștigător – n.red.].În ceea ce privește legalitatea apelului lansat după decizia CCR de către Minister ca profesorii să trimită în continuare manuscrise de manuale, Gabriel Ispas a declarat: „De legalitatea demersurilor instituționale nu mă ocup eu, dar nu le doresc să se ocupe alții. Pentru că dacă nu e legal, există și răspundere. Dacă e legal, succes.“Ei vorbesc despre faptul că EDP S.A. le plătește profesorilor pentru realizarea manuscriselor. Dar EDP SA, ca urmare a efectului CCR, nu există. În plus, EDP nu are această atribuție, decât în măsura în care manualele i-au fost date câștigatoare. Deci Ministerul Educației stabilește o servitute pentru o instituție din subordine, în afara unui cadru juridic”, avertizează fostul secretar de stat pe învățământ preuniversitar.Acesta susține că “dorința statului de a avea o editură competitivă și puternică este lăudabilă și personal susțin că Ministerul Educației trebuie să investească în EDP, pentru a fi oricând un competitor serios față de toate celelalte edituri. Mai mult decât atât, cred că Ministerul Educației trebuie să aprobe o procedură prin care atunci când în urma unei licitații publice nu există un interes pe piață, motivat de tirajul mic sau de costurile mari de producție, să se poată da o comandă directă către EDP, pentru a realiza acel manual. Ministerul Educației poate să facă acest lucru în special pe titlurile care niciodată nu au fost acoperite. EDP a fost dintotdeauna și este o instituție în subordinea Ministerului Educației, așa că Consiliul de Administrație poate să dispună să realizeze acele manuale, chiar dacă din punct de vedere comercial iese în pagubă. Consiliul de Administrație este aprobat de Ministerul Educației”.Ispas a precizat, însă, că EDP nu poate să facă toate manualele școlare, decât dacă le câștigă pe toate la licitație.“Sper că profesorul Popa, ministrul educației, autor de manual, fostul inspector școlar general Lixandru, un om iubitor de carte, știu ce este acela un manual și știu cât este de important pentru un copil să aibă manuale de calitate”, a continuat decanul Facultății de Drept de la Titu Maiorescu.Deocamdată așteptăm publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial.Ministerul va prelua manuscrisele, pentru că vor fi în ordinea ministerului. Ce vom face după, nu știu, vom vedea. Dar noi suntem obligați să preluăm manuscrise.De acea metodologie care a fost elaborată [Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.645/2017 semnat de Liviu Pop – n.red.]Prin legea manualului, când va ieși legea manualului…

Florian Lixandru: Ceea ce facem noi nu are legătură cu decizia CCR referitoare la EDP. Sunt două operațiuni separate.



Rep: Dar cu ce are legătură? În baza cărei legi nu faceți licitație pe SEAP?

Florian Lixandru: În acest moment, nu avem cum să lansăm o licitație pe SEAP. Până nu se publică acea decizie.



Rep: Păi nu are legătură decizia cu licitația pe SEAP

Florian Lixandru: La acest moment, e în vigoare acea prevedere potrivit căreia s-a înființat EDP.



Rep: Dar este neconstituțională.

Florian Lixandru: Păi da, dar până nu apare în Monitorul Oficial decizia CCR, nu putem stopa lucrurile. Editura trebuie să continue activitatea. Când va fi publicată decizia în Monitor, în 45 de zile avem măsuri tranzitorii să se reglementeze situația. Până atunci nu putem stopa procesul.



În momentul în care a apărut decizia în Monitor, orice demers care se mai întreprinde pe linia aceasta va fi ilegal. Dar nu va mai fi niciun demers. Deocamdată, așteptăm publicarea în Monitorul Oficial a deciziei CCR.



Rep: Ați plătit vreun profesor pentru manuscrisele pe care vi le-au transmis?

Florian Lixandru: Nu s-a ajuns în etapa de contractare.



Rep: Cine îi va plăti?

Florian Lixandru: Așteptăm să vedem. Dacă va ieși legea manualului, îi va plăti Ministerul.



Rep: Dar ea nu există. Deci în acest moment profesorii trimit la dvs proiecte fără să aibă o bază legală?

Florian Lixandru: Există acea metodologie de evaluare a manualelor. Aceea e baza legală.



Rep: De ce nu ați suspendat și apelul către profesori de a vă trimite manuscrise, având în vedere că nu știți ce veți face după publicarea deciziei în Monitorul Oficial?

Florian Lixandru: Pentru că noi, ca minister, trebuie să fim pregătiți în orice moment să luăm o decizie: fie că mergem pe piața liberă, fie că mergem pe EDP, trebuie să fie pregătit Ministerul.



Rep: Sunteți pregătiți deci să mergeți și pe piața liberă, să lansați o licitație?

Florian Lixandru: Nu pot să vă spun eu acest lucru, pentru că nu sunt eu ordonatorul de credite.



Rep: O să avem pe 15 septembrie manuale la clasele I, a II-a și a VI-a, conforme programei școlare?

Florian Lixandru: Asta ne dorim.