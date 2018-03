Ministerul Educației nu a prelungit contractele cu firmele care au făcut manualele de la clasa I, acum 4 ani

În loc să continue contractul-cadru încheiat acum 4 ani, prin contracte subsecvente care ar fi trebuit lansate tot prin licitație publică și atribuite prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), Ministerul reface, având ca autori profesori, toate manualele de clasa I

Nu este clară, însă, legislația în vigoare în baza căreia Ministerul i-a pus pe profesori să facă manuale noi. Oficialii vorbesc despre legea manualului școlar, inițiată de Liviu Pop, însă aceasta nu a fost aprobată, ci se află în Parlament în stadiu de proiect.

Planul anunțat de oficialii din Minister este ca noile conținuturi de manuale pentru clasele I, a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a să fie editate de către Editura Didactică și Pedagogică

Opoziția a anunțat că va sesiza CCR cu privire la Ordonanța de Urgență care prevede că EDP editează manuale. Vezi mai jos argumentele juridice

Potrivit surselor HotNews.ro, miza centralizării editării și printării de manuale o reprezintă banii care vor fi investiți de Ministerul Educației în cumpărarea, anul viitor, a aparaturii care să permită printarea volumului uriaș de manuale școlare noi. Anul acesta, printarea ar fi programată să se desfășoare la o altă editură a statului, potrivit surselor HotNews.ro

Profesorii au depus 151 de manuscrise, pentru 82 de discipline aferente claselor I-VI, a declarat Marian Sută, președintele Centrului care se ocupă de evaluarea manuscriselor de manuale



Marian Suta

Maria Mihaela Nistor, directorul Editurii Didactice și Pedagogice: Durata de viață a unui manual este de 4 ani. Deci toate manualele din clasa I trebuie refăcute

Maria Mihaela Nistor (stanga)

Temeiurile in baza carora PNL va ataca la CCR ordonanta care stabileste ca Editura Didactica si Pedagogica editeaza manualele

Florica Chereches

Ce spune Legea Educatiei, cu privire la manualele scolare:

Luni, 19 martie 2018, a expirat termenul limită până la care profesorii trebuia să trimită la sediul Ministerului Educației propuneri de noi manuale școlare. Aceste manuscrise vizează clasa I (pentru care, însă, avem manuale noi, prinț și digitale, de 4 ani), clasele a III-a – a V-a doar la materiile la care în anii trecuți nu a fost desemnat niciun câștigător și deci nu au manuale conforme noii programe, iar la clasa a VI-a proiectele trebuie să acopere toate disciplinele.HotNews.ro a întrebat de ce nu a existat o dezbatere publică referitoare la rescrierea de la zero a Abecedarului, de ce nu a continuat Ministerul Educației contractele cu firmele care au făcut manualele noi de clasa I, care este legislația în baza căreia profesorii refac toate manualele, care este legislația în baza căreia Editura Didactică și Pedagogică este singura care preia manuscrisele spre editare, care este bugetul total pentru conceperea manualelor și pentru editarea și printarea lor, dacă directorul direcției juridice și directorul direcției de politici publice din Ministerul Educației se află în incompatibilitate, fiind și membri în Consiliul de Administrație al Editurii Didactice și Pedagogice.Amintim că Guvernul condus de Mihai Tudose a aprobat în octombrie 2017 oNimic din această ordonanță în vigoare nu vorbește despre faptul că profesorii sunt cei care devin autori de manuale, că nu se mai face licitație pe SEAP sau ca EDP este singura care editeaza manualele.Foto: AgerpresCu toate că nu e clar în baza cărei legislații Ministerul le-a cerut profesorilor să rescrie manualele, “151 de manuscrise au fost depuse” la Ministerul Educației, “pentru un număr de 82 de discipline aferente claselor I-VI”, a declarat pentru HotNews.ro președintele Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE), Marian Sută.Întrebat în baza cărei legislații primește proiecte de manuale de la profesori, Suta a răspuns: “” ( descarcă de aici ordinul nr. 5.646/2017 care aprobă metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019 ).Acesta a precizat că, deși termenul limită de depunere a manuscriselor este depășit, centralizarea nu este considerată finală, pentru că pot fi trimise manuscrise și prin poștă, cu data poștei 19 martie, dar ele să ajungă fizic mai târziu.CNEE este structura din subordinea Ministerului Educației care se ocupă cu evaluarea proiectelor de manuscrise.Vă pot spune câte s-au depus la registratură până pe data de 19 martie, pentru că luăm în calcul ca cineva să fi trimis cu data poștei și, dat fiind și vremea aceasta, să îmi ajungă azi-mâine.Acele manuale efectiv rămân aprobate, numai căPuteau să participe din nou, deci puteau fi redepuse, intrau în reevaluare cu toate celelalte depuse acum și există varianta să fie foarte bune și să fie în continuare sau altele mai bune, noi.Cele de acum 4 ani puteau fi redepuse. Nu știu dacă au fost redepuse, asta nu am de unde să știu. Dar autorii acelor manuale puteau să vină și acum să le depună, pentru evaluare, și intrau în competiție cu toate celelalte depuse acum. O dată la 4 ani se face această reevaluare. Asta dacă doreau.În decembrie a fost lansat apel public, și este atât pe site-ul Ministerului Educației, cât și pe site-ul Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE) apelul public pentru a se elabora manuale și a se depune, inclusiv cu termenul de 19 martie. Au fost transmise informațiile, inclusiv acest apel, și pe căile de comunicare Minister-inspectorate școlare, au fost făcute întâlniri în cadrul inspectoratelor școlare sau regionale, au fost făcute videoconferințe cu inspectorii generali cărora li s-a cerut la rândul lor să disemineze informația în județele respective, au fost date comunicate de presă.Nu vă pot da această informație, până nu se termină evaluarea. La nivelul CNEE este o comisie de secretizare/desecretizare, astfel încât tot ce s-a depus intră într-o procedură de secretizare, către evaluatori se merge cu un cod, evaluatorii vor evalua fără să cunoască cine sunt autorii și desecretizarea o face aceeași comisie la finalul evaluării.CNEE are doar atribuția de evaluare. Am înțeles că se va merge până la 3 tipărite de către EDP, pe o disciplină.Eu estimez că vor fi discipline la care rezultatele vor fi date mai repede.Foto: AgerpresComponenta Consiliului de Administrație este următoarea: Președintele Consiliului de Administrație al EDP este Crina Mădălină Ciobanu - directorul general al Direcției generale juridice din Ministerul Educației, Maria Mihaela Nistor - directorul general al Editurii Didactice și Pedagogice, Valentin Popescu – directorul general al Direcției Generale Management Strategic și Politici Publice, Sylvia Niculae - director economic la EDP și Mariana Adam - reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice.Există OUG 76/2017 din 20 octombrie. La noi ajung acele manuscrise care, în baza evaluării prin criteriile de evaluare din ordinul ministrului din 12.12.2017, vor fi declarate admise. În anul acesta, evaluarea este mult mai riguroasă, pentru că în loc de 3 experți, sunt 4 și puteți vedea acolo o rigurozitate mult mai mare. Ca să vă dau un exemplu, anul trecut prețul manualului conta 15% din evaluarea calitativă, ceea ce era o aberație, pentru că prețul este un element cantitativ. Până acum 2 ani, prețul manualului era 50% din evaluarea calitativă a manualului, adică o aberație și mai mare. Din punctul meu de vedere, metodologia are o rigurozitate mult mai mare, dar ține de partea de evaluare, pe care eu nu o gestionez.Urmează tipărirea și distribuția în teritoriu.Aceste elemente țin de licitațiile publice care se vor realiza.clasa I, clasa a VI-a primele manuale noi după aproximativ 20 de ani și, pe lângă asta, mai avem tot ce nu s-a făcut la clasa a III-a și mai existau lacune la a III-a, a IV-a și a V-a.Dar la clasele primare sunt mai puține.Retipăririle se fac în procent de 10% în primul an, 15% în al doilea an - dar aceste retipăriri sunt aferente claselor VII-XII, deci pentru vechile programe, unde încă nu avem conținuturi noi pentru manuale.Dar la manuale conform noilor programe, de când a început licitația cu CNEE, din 2014, s-a stabilit ca durata de viață a unui manual este de 4 ani. Indiferent că facem noi sau nu, oricum trebuia demarate din nou licitațiile. După 4 ani se consideră că sunt uzate moral.Ce s-a schimbat a fost remunerația autorilor. În toți anii precedenți și la toate editurile, plata drepturilor de autor se făcea în funcție de tiraj: depindea foarte mult de cât de mult lobby știai să îți faci ca autor sau ca editura. Puteai la un manual de Limba română să primești, de exemplu, 10.000 de lei, deși Limba română are 4 ore pe săptămână și la un manual de la o materie de 1 oră pe săptămâna să primești de 10 ori mai mult, pentru că ai știut să îți vinzi manualul. Era o chestiune de marketing. Drepturile de autor depindeau foarte mult de tiraj. Acum nu mai avea rost să facem asta, plus că dacă depindeau de tiraj făceam o discriminare majoră cu minoritățile naționale. Suma care li s-ar fi cuvenit unor autori dintr-o minoritate precum sârbă, de exemplu, ar fi ajuns la maxim 70 de lei și atunci am propus Consiliului de Administrație al EDP să remunerăm autorii în funcție de numărul de ore pe săptămână, pentru că acolo se vede foarte clar munca depusă. Una e să scrii o carte pentru o oră pe săptămână și alta pentru 4 ore pe săptămână. Pentru autori nu este totuna dacă știau că primesc 70 de lei, cât li s-ar fi cuvenit pe modelul anterior de calcul, sau că primesc 45.000 de lei la Limba maternă.Foto: cdep.roContactata de HotNews.ro, Florica Chereches, deputat PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputatilor, a declarat ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a României (CCR) Ordonanța de urgență prin care Editura Didactică și Pedagogică devine editor de manuale.“În primul rând, este o problemă de formă: nu se justifică urgența, deci nu prin OUG se transformă o regie autonomă într-o societate pe acțiuni. De fapt, este evidentă dorința lor de a da monopol acestei edituri. Ei puteau să facă acest lucru prin modificarea legii educației, dar și-au dat seama probabil că ar fi un proces de durată și atunci au mascat modificarea pe care au dorit să o aducă legii educației prin această transformare a societății.Nu există nicio urgență, mai ales că și Consiliul Legislativ în avizul său ne spune că este o situație care s-a perpetuat de-a lungul anilor. Deși în preambulul OUG se face referire la o singură situație, și anume la faptul că elevii în clasa a V-a au început acest an fără manuale pe bănci. Ori noi știm cu toții că este o situație care trenează de 4-5 ani. Consiliul Legislativ de asemenea atestă acel lucru. Ei mai spun că aveau în programul de guvernare. Nu este adevărat, nicăieri nu se spune în programul de guvernare de editură, manual unic. Nu există o strategie națională, să spui că ne-am încadra acolo și ne-am duce la realizarea acestei strategii. Și atunci acestea sunt temeiurile de formă, că practic este greșit utilizată formă de ordonanță ca instrument legislativ.Și apoi sunt motivele de natură intrinsecă: încălcarea unor prevederi din Constituție și modificarea unei legi organice printr-o lege ordinară. Nouă ni se spune în Legea educației ca manualele școlare și auxiliare sunt cele care se utilizează în școli. Ei vor acum să renunțe la ele. Apoi este un articol care spune clar: numai cadrele didactice și elevii selectează manualele școlare din lista celor aprobate. Deci, practic, Ministerul Educației trebuia doar să primească oferta de la autori, să evalueze, să ia decizie și să aprobe anumite manuale și apoi să lase piața liberă. Ori practic prin această lege ei elimină orice fel de concurență, afectează grav liberă concurență, aduce prejudicii și legii privind combaterea concurenței neloiale.Am avut marți la Comisia de învățământ Legea manualului, pentru că aceste proiecte vin la pachet. PNL a votat împotriva legii manualului, dar am venit pe articole și am adus îmbunătățiri, pentru că știm că o să și-o treacă. Și o să o contestăm, deja adunăm argumente și pentru contestarea acelei legi.Practic noi dăm monopol de stat asupra editării manualelor școlare Editurii Didactice și Pedagogice, dar în același timp spunem că vom avea un manual școlar de bază - că acest termen apare în definiții, în legea manualului - și un manual școlar. Eu ce am înțeles este că vor putea veni alți autori și alte edituri cu propuneri de manuale. Dacă ele vor fi acreditate, ele vor putea fi folosite ca manuale auxiliare, dar Ministerul Educației printr-o comisie de experți este cel care are dreptul și va fi singurul care ne va spune care este manualul de bază. Deci va alege manualul de bază din tot ceea ce se oferă. Apoi, acest manual va fi tipărit pe banii statului de Editura Didactică și Pedagogică și este singurul care va putea fi primit în mod gratuit. Deci dacă o dirigintă împreună cu părinții aleg un manual care nu vine de la EDP, acești părinți vor trebui să plătească.Apoi OUG vorbește despre “manualul obligatoriu”, dar sintagma “obligatoriu” nu se regăsește nici în Legea educației în vigoare, nici în proiectul Legii manualului școlar".(1) În unitățile de învățământ de stat sau particulare se utilizează manuale școlare și alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educației Naționale.(2) Manualele școlare se elaborează și se evaluează pe baza programelor școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale. Ministerul Educației Naționale reglementează elaborarea de manuale școlare alternative.(3) Cadrele didactice selectează și le recomandă elevilor, în baza libertății inițiativei profesionale, acele manuale școlare din lista celor aprobate de Ministerul Educației Naționale care vor fi utilizate în procesul didactic.(4) Elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, în condițiile legii.(5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin conținut, sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare și pe care cadrele didactice le pot selecta și utiliza la clasă, în baza libertății inițiativei profesionale, în scopul îmbunătățirii calității procesului educațional.