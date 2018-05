​Evaluarea de la finalul clasei a II-a începe luni, cu testarea la Limba română - Scris. Care sunt regulile testării și modele de subiecte la Limba română și Matematică

Calendar Evaluările Naționale de la finalul claselor a II-a 2018

Sunt testări al căror scop este ca atât părinții, cât și învățătorii să afle în ce măsură copilul cunoaște elementele de bază la scris, citit și socotit. Elevii sunt pentru prima dată în fața unor subiecte făcute de altcineva decât dascălul de la clasă. Părinții văd astfel dacă evaluarea de la clasă este corectă și trebuie să afle de la învățătoare care este planul remedial pe care aceasta l-a întocmit pentru ca cel mic să își ridice nivelul, până la finalul clasei a IV-a.Limba romana - CititLimba materna - CititMatematicaLimba romana pentru minoritatile nationale - Scris-CititAceste teste sunt un dublu ajutor pentru părinți: intră în vacanța de vară știind exact unde are copilul lor probleme de învățare și cu un set de sfaturi de la învățătoare despre ce tip de exerciții trebuie să facă în acest timp pentru a-l ajuta pe cel mic; apoi, văd clar cum a lucrat învățătoarea la clasă cu elevul și cum l-a evaluat, prin comparație cu rezultatele obținute de copil la aceste teste standard. În plus, la finalul clasei a IV-a oricine poate vedea cum au evoluat copiii sub îndrumarea învățătoarei: a ridicat aceasta nivelul față de cel înregistrat la clasa a II-a?Testele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, instituție din subordinea Ministerului Educației care concepe și subiectele de examene.Elevii de clasa a II-a au la dispoziție 30 de minute pentru a rezolva subiectele. În timpul testării,. De regulă, elevii dau această evaluareFiecare elev trebuie să își scrie pe foaia de evaluare numele, prenumele și școala. Învățătoarele și ceilalți profesori care asistă evaluarea nu au voie să le dea copiilor indicații cu privire la rezolvarea exercițiilor.Ele sunt comunicate fiecărui părinte în parte și pe baza lor învățătorii fac planuri individualizate de învățare pentru fiecare copil la care a înregistrat anumite lacune.Aceste testări au fost introduse prin Legea educației din 2011 si sunt organizate la nivel național din 2014.

Calendarul Evaluărilor Naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 2018



Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a:

7 mai 2018: Limba romana - Scris

7 mai 2018: Limba materna - Scris

8 mai 2018: Limba romana - Citit

8 mai 2018: Limba materna - Citit

9 mai 2018: Matematica

10 mai 2018: Limba romana pentru minoritatile nationale - Scris-Citit



Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a:

15 mai 2018: Limba romana

16 mai 2018: Matematica

17 mai 2018: Limba materna



Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a:

23 mai 2018: Limba si comunicare

24 mai 2018: Matematica si Stiinte ale Naturii

