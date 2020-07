Achiziția corvetelor: MApN nu va semna contractul cu Naval Group până când nu se vor închide definitv alte trei contestații în instanță depuse de Damen

1. Dosarul nr. 4113/2/2019, aflat pe rolul Curții de Apel București – contestație atribuire Decizia 1026/26/06/2019 emisă de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Acest dosar a fost suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului 21131/3/2019. MApN a formulat, la data de 14 iulie 2020, cerere de repunere pe rol;

2. Dosarul nr. 6869/2/2019, înregistrat la Curtea de Apel București, având ca obiect cererea formulată de Damen SNS BV pentru anulare act administrativ (adresa nr. A3/10084/28.10.2019). Prin Sentința nr. 558/08/07/2020, Curtea de Apel București a respins ca neîntemeiată acțiunea. Hotărârea instanței nu este încă motivată;

3. Dosarul nr. 47/2/2020, aflat pe rolul Curții de Apel București, formulat de Damen SNS BV în contradictoriu cu Guvernul României, pentru anularea Hotărârii de Guvern nr. 48 din 2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului esenţial de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională”. În cauză, MApN a formulat cerere de intervenție principală. Primul termen de judecată a fost fixat la data de 22 septembrie 2020.

Damen: Neclaritatea privind corectitudinea procedurilor de licitație publică afectează reputația programelor de achiziții din România atât în țară, cât și în străinătate

„După anunțul deciziei, Damen reiterează că acțiunile noastre au fost în spiritul consolidării statului de drept și a procedurilor de licitație și vom căuta în continuare o clarificare definitivă a suspiciunilor publice, a scurgerilor de informații clasificate și a controverselor nefondate din media. Neclaritatea privind corectitudinea procedurilor de licitație publică afectează reputația programelor de achiziții din România atât în țară, cât și în străinătate și este o consecință îngrijorătoare”, mai transmite compania care deține șantierul Galați și administrarea șantierului naval Mangalia.



Naval Group - Șantierul Naval Constanța și corveta Gowind 2500





Pe 3 iunie 2019 MApN a anunțat că asocierea dintre compania franceză Naval Group și Șantierul Naval Constanța a câștigat licitația pentru furnizarea de corvete multifuncționale.





La licitație, Ministerul Apărării Naționale primise oferte din partea companiei olandeze Damen, a firmei italiene Fincantieri şi a Grupului Naval din Franţa.





Prețul oferit de asocierea câștigătoare, 1,2 miliarde de euro (inclusiv TVA), considerat de mulți specialiști unul foarte bun, va include construirea în țară a tuturor celor patru corvete și modernizarea cu aceleași sisteme a celor două fregate, precum și dotarea inițială cu armament (tunuri, rachete și torpile).







Procedura de achiziție a avut ca factor de departajare prețul cel mai mic, atâta timp cât cerințele tehnice solicitate au fost îndeplinite de ofertanți. Condiții tehnice de bază cereau ca nava să poate să lupte în cel puțin două medii diferite (anti-aer/anti-submarin/anti-navă) și să poată să opereze într-un hangar un elicopter mediu de 10 tone, dar și drone.



Conform cerințelor, navele vor trebui construite în România în decurs de șapte ani, iar prima trebuie livrată după doar trei ani de la contractare.





FOTO - Nava Gowind 2500 / Sursă: Naval Group

Va putea Șantierul Naval Constanța să livreze navele în calendarul stabilit la licitație?



Surse apropiate situației au declarat în iunie 2019 pentru HotNews.ro că din punct de vedere al specificațiilor și capabilităților navei și armamentului propus nu există vreo grijă, însă un mare semn de întrebare se leagă de capacitatea asocierii Naval Group - Șantierul Naval Constanța de a construi cele patru nave, împreună cu modernizarea celor două fregate T22 la Constanța, în cadrul calendarului asumat.



Capacitatea constructorului francez de a face transferul de tehnologie necesar într-un șantier pe care nu-l deține, precum și posibilitatea SNC de a angaja suficient personal calificat care să poată duce la bun sfârșit construcția de nave militare pun sub semnul îndoielii respectarea graficului de a livra prima navă după trei ani de la semnarea contractului și toate cele patru în decurs de șapte ani.





Foto: Șantierul Naval Constanța / Sursă: SNC.ro



Care au fost ofertanții care s-au calificat în procedura de achiziție a corvetelor și ce soluții au propus:



- Naval Group - nava Gowind 2500 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODLAD și soluții de înarmare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat (pe surse): 1,2 miliarde de euro.



- Damen - corveta Sigma 10514 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODOE cu soluții de înarmare americane: rachete anti-navă Harpoon de la Boeing, rachete de apărare anti-aeriană de la Raytheon, sonar de la General Dynamics și sistem tactic Thales. Preț ofertat (pe surse): 1,25 miliarde de euro.



- Fincantieri - o corvetă bazată pe clasa Abu Dhabi - denumită Abu Dhabi Enhanced - cu propulsie diesel-diesel CODAD și soluții de apărare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat (pe surse): 1,34 miliarde euro.



Detaliile tehnice ale procedurii de achiziție a corvetelor:



- Valoare estimată (maximă): 1,6 miliarde de euro cu tot cu TVA.



- Procedura de achiziție are ca factor de departajare prețul cel mai mic, atâta timp cât cerințele tehnice solicitate de statul român sunt îndeplinite de ofertanți.



- Navele vor trebui construite în România în decurs de șapte ani, iar prima trebuie livrată după doar trei ani de la contractare.



- Componenta de offset: modernizarea și înarmarea celor două fregate Type 22 - Regele Ferdinand și Regina Maria.



- Naval Group - nava Gowind 2500 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODLAD și soluții de înarmare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat (pe surse): 1,2 miliarde de euro.

- Damen - corveta Sigma 10514 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODOE cu soluții de înarmare americane: rachete anti-navă Harpoon de la Boeing, rachete de apărare anti-aeriană de la Raytheon, sonar de la General Dynamics și sistem tactic Thales. Preț ofertat (pe surse): 1,25 miliarde de euro.

- Fincantieri - o corvetă bazată pe clasa Abu Dhabi - denumită Abu Dhabi Enhanced - cu propulsie diesel-diesel CODAD și soluții de apărare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat (pe surse): 1,34 miliarde euro.

„Înzestrarea Forțelor Navale Române cu nave moderne, care să contribuie la întărirea securității naționale ca stat riveran la Marea Neagră, reprezintă o prioritate pentru Ministerul Apărării Naționale. Precizăm că Ministerul Apărării Naționale va depune toate eforturile pentru finalizarea tuturor dosarelor aflate pe rolul instanțelor în conexiune cu acest program esențial de înzestrare, astfel încât procedura de achiziție să poată fi finalizată în cel mai scurt timp posibil, în condițiile legii, cu maximă transparență și cu protejarea intereselor esenţiale de securitate ale României”, anunță MApN.În acest moment, pe rolul instanțelor de judecată sunt înregistrate în total trei dosare în care compania Damen Schelde Naval Shipbuilding (SNS) BV, a formulat cereri în contradictoriu cu Guvernul României sau Ministerul Apărării Naționale, astfel:„După soluționarea definitivă a dosarelor menționate, Ministerul Apărării Naționale va avea temeiul legal pentru finalizarea procedurii de achiziție”, anunță MApN.Scopul acestui program de înzestrare este achiziția a patru corvete multifuncționale pentru Forțele Navale și achiziția de muniții și a suportului logistic inițial aferent navelor (pentru primii doi ani de la livrarea fiecărei nave), detaliază MApN.Corvetele vor fi capabile să execute misiuni în următoarele domenii de luptă: AAW (lupta împotriva amenințărilor aeriene), ASuW (lupta împotriva navelor de suprafață), ASW (lupta împotriva amenințărilor submarine), EW (război electronic), NGS (sprijin cu foc la litoral).Construcția și dotarea navelor se va realiza într-un șantier naval din România. În cadrul operațiunilor compensatorii este inclus un program offset ce include modernizarea fregatelor T22R cu un sistem de luptă similar cu cel al corvetelor, program ce are ca scop investiţii în industria românească de apărare.„Damen a primit decizia Curții de Apel București ca urmare a apelui formulat în instanță în ceea ce privește rezultatul Programului de înzestrare esențial „Corvetă multifuncțională”. Pe tot parcursul procedurii, Damen a urmărit principiile unui proces echitabil dorindu-și transparență, condiții de concurență corecte și clarificări cu privire la licitație, pe care am sperat ca instanța să le ofere în motivarea sa. În acest sens, deși cu dezamăgire, am primit cu respect decizia Curții de Apel București”, transmite Damen într-un comunicat.„În spiritul transparenței și al clarității, Damen a solicitat în instanță accesul la documentele ofertelor de licitație. Acest lucru a fost refuzat până acum, obligând compania Damen să înceapă noi demersuri în justiție pentru rezolvarea acestor aspecte”, potrivit Damen.„Damen este mai hotărât ca niciodată să rămână un partener de încredere al României pentru construcția de nave civile și militare cu peste 6500 de angajați și subcontractanți în România. Damen este singurul constructor de nave din România care și-a dovedit capacitatea de a livra la timp, respectând bugetele și parametrii contractați. Din momentul începerii licitației, șantierele navale Damen din România au livrat mai multe nave pentru forțe navale din întreaga lume. Doar anul acesta, Șantierul Naval Damen Galati livrează pentru Australia unul dintre cele mai moderne și avansate spărgătoare de gheață din lume și o a doua corvetă pentru Marina Pakistanului după ce prima dintre ele a fost livrată anul trecut. Șantierul Naval Damen Mangalia este unul dintre cele mai importante șantiere navale din Europa care poate face din România un lider la nivel european și mondial. Damen rămâne puternic ancorat în România!”, mai transmite Damen.