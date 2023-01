Luni, la Beijing, oamenii au stat la cozi lungi în faţa birourilor de imigrare, dornici să îşi reînnoiască paşapoartele după ce autorităţile au renunţat la controalele COVID la frontieră, care, timp de trei ani, i-au împiedicat în mare parte pe cei 1,4 miliarde de chinezi să călătorească în străinătate, relatează Reuters și News.ro.

Aeroport in China Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia