Nou record de cazuri COVID-19 în Austria, autoritățile fac pregătiri pentru carantina generală, inclusiv a vaccinaților

Pregătiri pentru o carantină generală

În jur de 66% din populația totală a Austriei a fost vaccinată cu schema completă împotriva coronavirusului, o rată cu mult sub cele ale inoculării anti-Covid înregistrate în vestul Europei.Rata de infectare înregistrată în Austria este printre cele mai mari de pe continent, incidența pe șapte zilei ajungând la 971 de cazuri la suta de mii de locuitori.Vremea rece a adus un noul val pandemic în Europa, determinând guvernele să analizeze reimpunerea unor restricții și măsuri de carantină nepopulare În timp ce Olanda a impus un lockdown parțial pentru toți locuitorii săi, Austria a introdus carantina la domiciliu doar pentru persoanele care nu s-au vaccinat împotriva coronavirusului.De altfel, fostul premier austriac Sebastian Kurz dădea asigurări în luna septembrie că autoritățile exclud impunerea unor noi măsuri de carantină și pentru persoanele vaccinate anti-Covid.Însă numărul de noi infecții cu coronavirusul a crescut joi la peste 15.000 pentru prima dată, ajungând la 15.145. În urmă cu o zi numărul de cazuri de COVID-19 depășise în premieră pragul de 14.000.Numărul maxim de contagieri înregistrat în valul anterior, prin care Austria a trecut în urmă cu aproximativ un an, a fost de 9.586, autoritățile impunând carantina generală la momentul respectiv.Cele mai grav afectate zone ale Austriei de recrudescența virusului sunt acum cele nouă provincii ale Austriei Superioare, un bastion al Partidului Libertății, o formațiune cu membrii care și-au exprimat vocal scepticismul față de vaccinarea anti-Covid.Această regiune are cea mai ridicată incidență a infecțiilor și cea mai mică rată de vaccinare, ea fiind urmată de regiunea învecinată Salzburg în ceea ce privește rata infectărilor.Thomas Stelzer, guvernatorul conservator al Austriei Superioare, a declarat joi că dacă guvernul de la Viena nu va impune o carantină generală la nivel național, el o va face.„Dacă nu este ordonat un lockdown național mâine, va exista cu siguranță un lockdown de câteva săptămâni în Austria Superioară și Salzburg. Ne vom coordona cu provincia noastră vecină și cu guvernul federal”, a declarat acesta în parlamentul regional.Guvernatorul conservator al Salzburgului, Wilfried Hauser, a confirmat pentru agenția APA că provincia sa se pregătește într-adevăr pentru o carantină generală.Cei nouă guvernatori ai Austriei urmează să se întrunească vineri în cadrul unei ședințe la care i-au invitat pe cancelarul Alexander Schallenberg și pe ministrul sănătății Wolfgang Mueckstein.