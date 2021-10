Noua Zeelandă abandonează controversata strategie „zero Covid” / Anunțul făcut de premierul Jacinda Ardern

Strategia zero Covid este tot mai criticată

Țara din Pacific a fost una din puținele state din lume care au reușit să reducă la zero numărul de cazuri de COVID-19 anul trecut și în mare parte a reușit să evite transmiterea coronavirusului și anul acesta până când un focar izbucnit la mijlocul lunii august , cauzat de varianta Delta mult mai infecțioasă, a pus piedici majore eforturilor autorităților de eliminare a SARS-CoV-2.„Cu acest focar și [varianta] Delta o întoarcere la zero [cazuri] este incredibil de dificilă”, a declarat premierul Jacinda Ardern în cadrul unei conferințe de presă.„Aceasta este o schimbare de abordare pe care am avut mereu în vedere să o facem în timp. Focarul variantei Delta a accelerat această tranziție. Vaccinurile o vor susține”, a mai spus aceasta.Autoritățile neozeelandeze au raportat 29 de noi infecții cu coronavirusul luni, numărul total al cazurilor de COVID-19 depistate în această țară insulară de la izbucnirea pandemiei ajungând la 1.357.Majoritatea cazurilor sunt în Auckland, oraș care se află în carantină de aproape 50 de zile.În contextul criticilor tot mai puternice, Ardern a negat că strategia autorităților ar fi cea zero Covid, afirmând în schimb că acestea au dorit eliminarea „agresivă” a virusului.Ea a mai anunțat că măsurile de carantină stricte vor fi eliminate după ce 90% din populația eligibilă este vaccinată anti-Covid.„Este clar că perioada îndelungată de restricții puternice nu ne-a adus la zero cazuri. Dar este ok (...) eliminarea a fost importantă fiindcă nu am avut vaccinuri. Acum avem. Așa că putem să începem schimbarea modului în care facem lucrurile”, a mai declarat aceasta.Locuitorii din Auckland vor putea să își părăsească locuințele începând de miercuri însă adunările vor fi limitate în continuare la doar 10 persoane.De asemenea, magazinele cu amănuntul, sectorul HoReCa și birourile vor rămâne închise.Ardern a spus că aceste restricții vor fi relaxate treptat în mai multe faze.Strategia zero Covid este tot mai contestată și în Australia, autoritățile din această țară anunțând săptămâna trecută redeschiderea granițelor după 18 luni de izolare.Oraşul australian Melbourne a stabilit luni un nou record pentru cel mai îndelungat interval cumulativ de timp petrecut în lockdown de o localitate urbană din cauza pandemiei de coronavirus.Melbourne, capitala statului australian Victoria de pe coasta estică a Australiei, a petrecut în total 246 de zile în lockdown.