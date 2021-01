INTERACTIV Coronavirus: România vs Europa. Situația la început de 2021. România e peste Germania la decesele raportate la numărul populației / Cum arată numărul cazurilor active raportat la vecini și alte state din UE

GRAFIC - Cazurile active de COVID-19 - România vs Europa

- Italia - 598.000

- Germania - 377.000

- Bulgaria - 82.000

- Ungaria - 185.000

- Franța - 2.280.000

- Spania - 1.640.000

- Marea Britanie - 2.100.000

NOTĂ: Graficele sunt făcute pe baza cifrelor agregate de către Universitatea John Hopkins și au un decalaj de câteva zile.



GRAFIC - Cazurile active de COVID-19 raportate la 100.000 de locuitori - România vs Europa



Dacă ne uităm la aceleași date privind cazurile active dar raportate la suta de mii de locuitori, România se află în partea de jos a graficului țărilor europene (n.r. fiecare linie colorată sau gri de pe grafic reprezintă traiectoria evoluției unei țări europene - cu mouse-ul peste orice linie poate fi afișat numele țării).



România are circa 340 persoane infectate la 100.000 de locuitori, în timp ce Republica Moldova are aproape 380.



Spre comparație, situația aproximativă a cazurilor active raportate la 100.000 de locuitori din câteva din statele europene:

- Italia - 960

- Germania - 470

- Bulgaria - 1.180

- Ungaria - 1.900

- Franța - 3.300

- Spania - 3.200

- Marea Britanie - 3.100





Numărul total de decese cu COVID-19

În ceea ce privește numărul de decese cu COVID-19, România a contabilizat circa 15.000, mai mult ca Ungaria sau Bulgaria, aproape jumătate cât Germania.













---









Numărul total de decese cu COVID-19 raportate la 100.000 de locuitori







Dacă e să privim totuși la statistica deceselor raportat la 100.000 de locuitori, România are circa 70, aproape dublu față de 36 în dreptul Germaniei.







Moldova are 84, Bulgaria are 100, iar Ungaria are 88.







Marea Britanie, Spania și Italia au circa 100.









---



Numărul total de cazuri COVID-19









---





Numărul total de cazuri COVID-19 raportat la 100.000 de locuitori











---