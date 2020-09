Coronavirus în lume: Record de infecțiiTrump susține că America va câștiga bătălia împotriva virusului, după ce a fost acuzat că i-a mințit pe americani

LIVETEXT

Elveţia a adăugat nouă regiuni metropolitane franceze, între care Ile-de-France, din care face parte Paris, dar şi regiuni din jurul Vienei pe lista zonelor cu risc ridicat din cauza numărului mare de cazuri de COVID-19, ceea ce presupune carantina obligatorie, timp de zece zile, la sosirea pe teritoriul elveţian pentru călătorii sosiţi din aceste zoneLa recomandarea Ministerului Sănătăţii italian, jumătate din angajaţii în învăţământ s-au testat pentru depistarea anticorpilor de coronavirus. 2,6% din cele 500.000 de teste au rezultate pozitive, lipsind însă datele din Regiunea LazioAutoritățile britanice au anunțat vineri că vor lansa în cursul acestei luni o nouă aplicație legată de COVID-19 care le va permite utilizatorilor săi să utilizeze coduri QR când intră in diferite locații pentru a ajuta la urmărirea contactelor și ținerea sub control a coronavirusuluiPurtarea obligatorie a măștilor de protecție a devenit obligatorie de vineri în toate magazinele și școlile (cu excepția sălilor de clasă) din Austria, autoritățile luând măsura pe fondul creșterii numărului de noi cazuri de COVID-19 și îngrijorărilor legate de un al doilea val al pandemieiAutoritățile ucrainene au raportat vineri 3.144 de noi infecții cu coronavirusul, un nou record zilnic, în creștere față de cele 2.836 înregistrate în ziua anterioară, bilanțul total al persoanelor care au contractat virusul în țară ajungând la 148.756Numărul de contagieri în rândul țărilor din America Latină, cea mai afectată regiune de pandemie, a depășit joi opt milioane de cazuri însă există unele semne că răspândirea coronavirusului încetinește în anumite statedin zonăIndia a înregistrat un nou record al îmbolnăvirilor zilnice cu 96,551 de noi cazuri. În total, India a confirmat 4,562,414, de pacienți și 76,271 de decese.Un profesor în vârstă de doar 28 de ani care preda la clasa a treia, la o școală din Columbia, South Carolina, a murit în această săptămână din cauza complicațiilor cauzate de Covid-19, au anunțat autoritățile locale . Anunțul vine în contextul redeschiderii școlilor în SUA, ca de altfel în mai toate țările. Decizia AstraZeneca de a amâna testele finale pentru vaccinul anti-Covid este o trezire la realitate.



Trump și-a reluat mitingurile electorale, acuzându-l pe rivalul său democrat Joe Biden că se opune vaccinurilor, din motive politice. Președintele american, care încearcă să obțină un nou mandat la Casa Albă în alegerile din 3 noiembrie, a mai susținut că niciun pacient care a avut nevoie de ventilator nu a fost privat de acest drept.În context, potrivit The Guardian, el a susținut că SUA, cea mai afectată țară din lume cu peste 6 milioane de cazuri, ar fi reușit să mențină și” cea mai scăzută rată scăzută a mortalității.”Potrivit Johns Hopkins University, SUA au o rată de 3%, plasându-se pe locul 51 în lume, deși este pe primul loc în privința numărului total de cazuri diagnosticate cu noul coronavirus. Pe de altă parte, raportat la 100.000 de locuitori, rata de mortalitate este de 58,34 %, americanii find din acest punct de vedere pe locul al 12 lea.