Coronavirus în lume: Trump face presiuni pentru tăierea imediată a finanțării OMS / Tot mai aproape de pragul de 1 milion de victime, la nivel global

Planul anunțat de președintele Donald Trump încă din iulie și care vizează tăierea contribuțiilor SUA la bugetul Organizației Mondiale a Sănătății, acuzată că ar fi acționat ca ”marionetă a Chinei” în gestionarea pandemiei, ar urma să fie dezbătut în Congres.SUA au emis o notificare formală de retragere din OMS în iulie, însă aceasta ar urma să intre în vigoare abia peste un an de la emiterea documentului, notează The Guardian. Până atunci, potrivit unui acord vechi ratificat de Congresul american în urmă cu 72 de ani, SUA ar fi obligate să își mențină contribuțiile financiare la instituția internațională.De altfel, până la emiterea notificării de către administrația Trump, a fost alocată o primă tranșă de 58 de milioane de dolari. A doua tranșă ar fi în valoare de 62 de milioane de dolari.Deși recunosc că OMS a greșit în gestionarea pandemiei de coronavirus, democrații din Congres au contestat decizia administrației Trump de a reduce sau tăia contribuțiile la OMS, pe motiv că aceasta ar fi o violare a rezoluției adoptate de acest for la momentul aderării SUA la OMS, în 1948.În același timp, pe lângă aceste discuții controversate din punct de vedere legal, este de așteptat ca administrația de la Washington să anunțe retragerea experților săi de la OMS, în următoarele luni.Miercuri, SUA au anunțat că refuză orice colaborare în cadrul operațiunii internaționale coordonate de OMS, vizând dezvoltarea și distribuirea uni vaccin anti-Covid.