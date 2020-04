Coronavirus SUA: În New York, numărul de decese este în creştere, dar se confirmă o încetinire a pandemiei

Numărul de decese zilnice cauzate de noul coronavirus în statul american New York a început să crească, dar guvernatorul Andrew Cuomo a indicat că a fost confirmată o încetinire a pandemiei în regiune, relatează Agerpres citând AFP.





În statul New York s-au înregistrat 778 de noi decese în ultimele 24 de ore, faţă de 671 cu o zi în urmă, ceea ce a adus bilanţul victimelor la 10.834 de la apariţia virusului în regiune.Guvernatorul statului New York Andrew Cuomo a subliniat că numărul de internări este din nou în scădere, deşi aproximativ 1.600 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt încă spitalizate în ultimele 24 de ore.Andrew Cuomo a creat luni un grup de lucru cu omologii săi din alte cinci state din nord-estul Statelor Unite pentru a elabora un plan comun pentru ridicarea treptată a măsurilor de izolare.Această iniţiativă a părut să-l irite pe preşedintele american Donald Trump, care a declarat luni că este singurul care are autoritatea de a decide asupra reluării în ţară a activităţilor neesenţiale.