SUA: Calendarul repornirii economiei, învăluit în mister. Trump, contre cu guvernatorii: „Președintele decide!”

„Președintele Statelor Unite este cel care decide!”. Determinat să fie marele organizator al ”repornirii” economiei Statelor Unite, Donald Trump pare gata să intre în conflict cu guvernanții, cu riscul de a crea confuzie în rândul americanilor, potrivit AFP.



Odată cu primele semnale încurajatoare legate de stabilizarea vitezei de contaminare cu noul coronavirus, dezbaterea a trecut rapid la mijloacele de „redeschidere a robinetului” economiei, ceea ce ar presupune și o posibilă repornire a epidemiei.



Trump, care a rămas tăcut în privința unui calendar al relaxării, ar trebui, în principiu, să anunțe marți componența „Comitetului pentru redeschiderea țării noastre”. Dacă s-a asigurat că nici fiica sa Ivanka, nici ginerele său, Jared Kushner nu ar face parte din ea, contururile și obiectivele acestei noi structuri rămân înconjurate de cea mai mare neclaritate.

Deocamdată, dorința sa de a lua toate deciziile de la Casa Albă, după ce, de câteva săptămâni, a subliniat responsabilitatea guvernatorilor în deficiențele cu care se confruntă pandemia, provoacă tensiuni puternice.

Statele din nord-estul Americii New York, New Jersey și Conneticut vor lucra împreună cu Delaware, Pennsylvania și Rhode Island pentru a coordona repornirea graduală a economiilor lor, a declarat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.„Nimeni nu a mai fost în această situația înainte, nimeni nu are toate răspunsurile”, a declarat Cuomo în timpul unui apel video cu ceilalți cinci guvernatori care s-au alăturat înțelegerii.Guvernatorii din California, Oregon și statul Washington au anunțat la rândul lor că au ajuns la o înțelegere asupra unei abordări comune pentru repornirea afacerilor locale, fără a acorda însă un interval de timp în care acest lucru se va întâmpla, afirmând că sănătatea cetățenilor va fi prioritară în luarea deciziei.Anunțul vine după ce în cursul zilei de luni președintele american, Donald Trump a afirmat că orice decizie de repornire a economiei e a sa de luat, și nu a guvernatorilor . Tensiunile între Trump și o parte a guvernatorilor statelor federale au început să iasă la suprafață după înrăutățirea pandemiei COVID-19 în SUA.Unul din motivele de divergență dintre președintele american și guvernatori vizează maniera și momentul în care ar urma să fie repornită activitatea economică în sectoarele afectate de măsurile menite de a preveni răspândirea pandemiei.