Strigăte de disperare din Spitalul Suceava - Pacienți internați cu COVID-19 sau în stare gravă: „Nu este dus la dializă, nu i se ia glicemia” / „Nu are apă, nu are mâncare, stă neschimbată de două zile”

„Nu este dus la dializă, deși viața lui depinde de dializă făcută la 3 zile. Azi s-a încheiat a patra zi. Nu i se ia glicemia, nu i se oferă tratament”

„Nu primește oxigen, nu știm dacă poate fi externat, nu știm dacă ar putea fi locuri la urgență, dacă e ceva ce poate face cineva pentru el. De ce nu este dus măcar la dializă? De ce nu primește tratament? Un fir cu oxigen la pat? Omul se sufocă. De ce l-au mai internat, dacă nu îl izolează (e în salon cu alții), nu îl tratează, nu îl testează, ba îl mai și privează de tratamentul și procedurile care îl țin în viață? Cine ia aceste decizii?”, mai scrie Chicet-Macoveiciuc.











„Tatăl soțului a reușit să treacă peste noapte, la ora 2 a fost văzut de un medic care i-a luat glicemia și i-a făcut insulina, a primit și o cană cu ceai și o felie de pâine. Este în continuare slăbit și nu respiră bine, însă nu este mai rău”, Ulterior, la peste 10 ore de când a făcut publică postarea, Chicet-Macoveiciuc a revenit cu un update.„Tatăl soțului a reușit să treacă peste noapte, la ora 2 a fost văzut de un medic care i-a luat glicemia și i-a făcut insulina, a primit și o cană cu ceai și o felie de pâine. Este în continuare slăbit și nu respiră bine, însă nu este mai rău”, a scris pe Facebook.





„Aseară am postat aici, pe pagina mea, și pe profilul meu, situația în care se află acest om, internat de 24 de ore, fără să fi fost văzut de vreun medic, fără să i se ia glicemia, fără oxigen, deși se sufoca. Nu am trimis niciun mesaj nimănui. Norocul a făcut ca fix când am postat, Raed Arafat să fie live la TV, iar cei de la Antena 3 m-au sunat imediat. A fost noroc. Norocul lui și poate și al altora”, a mai precizat Chicet-Macoveiciuc.



„La Suceava se moare cu zile! Femeie internată cu diabet, infectată cu COVID-19. Nu are apă, nu are mâncare, stă neschimbată de 2 zile”

„Ea este in Austria la muncă si mama ei a fost internată in urmă cu 2 săptămâni la spital pe secția diabet și a fost infectată cu covid-19. Stă acuma internată la etajul VI, camera P16 și este terminată. Nu are apă, nu are mâncare, are nevoie de scutece de unică folosință. Stă neschimbată de 2 zile și e disperată și deshidratată de la diaree. Oameni buni de la conducerea acestui oraș, treziți-vă!!! Ne mor părinții în chinuri și de foame și voi ce faceți?”, scrie Lili Orhei.







Coșmarul unei asistente internate cu Covid-19 la Suceava: „De șapte zile o singură dată a venit cineva și mi-a luat tensiunea”

Mărturie cutremurătoare a unei asistente de la spitalul din Suceava, care a fost testată pozitiv pentru Covid-19, care a fost internată de săptămâna trecută la spitalul Sf Ioan cel nou de la Suceava. Femeia a povestit, sub protecția anonimatului, coșmarul prin care trece în fiecare zi.Sunt două toalete la 50 de bolnavi. Asistente – găsești una, vine dimineața, și mai vine una dacă ai norocul să vină seara, e bine. Infirmierele vin când aduc mâncarea, se preconizează să strângă casoletele cu mâncare, fiindcă nu se mănâncă. Un singur doctor a venit de joi, de când sunt eu. A venit un singur doctor și l-am întrebat cât timp voi sta: 'Ah! Nu, știu. 7, 10, 14, nu știu'", a povestit asistenta, notează StiriSuceava.net „A venit o asistentă și am zis: 'Dacă ne este rău noaptea, ce facem?' 'Cădeți din picioare'. Vi se pare normal? Sunt asistentă medicală. Eu, dacă făceam așa ceva pe secție la mine, mă zburau afară. Nu vine nimeni să spună când plecăm, dacă suntem bine, dacă nu suntem bine. De șapte zile, de când sunt aici, o singură dată a venit cineva la 3 noaptea și mi-a luat tensiunea", a adăugat femeia.