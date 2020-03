„Rețeaua binelui” din Bacău. Cine sunt tinerii voluntari care ajută vârstnicii în timpul pandemiei de coronavirus

Apă plată contra medicamente

Bilanțul îmbolnăvirilor cu COVID-19 a ajuns la aproape 2000 de persoane infectate , autoritățile estimează că aproximativ un milion de români vor intra în șomaj tehnic în perioada următoare, iar măsurile drastice impuse de autorități îi obligă pe vârstnici să stea mai mult în case. Asta chiar dacă ultima ordonanță militară pare să le mai fi relaxat condițiile de deplasare în perioada carantinei.Însă, mulți dintre cei care au nevoie de ajutor în această perioadă nu au copii, nepoți sau alte rude. În aceste condiții, un grup de tineri din Bacău a pornit o campanie de voluntariat prin care îi ajută pe toți pensionarii aflați în această situație cu cumpărăturile necesare.Voluntarii aduc bunurile până la domiciliul celor care le-au solicitat, alături de bonul fiscal, unde le lasă lângă ușă. La rândul lor, pensionarii le dau voluntarilor un plic în care se află exact suma de bani cheltuită de aceștia. Tinerii voluntari pot fi găsiți pe pagina de Facebook „Sprijin pentru băcăuani”. Am aflat mai multe despre detaliile acestui proiect de la Lucian Popa, tânărul de 29 de ani care a și inițiat campania.Suntem un grup de ONG-uri din Bacău care în data de 16 martie am hotărât să ajutăm persoanele în vârstă prin a le livra la domiciliu produse alimentare și medicamente de care au mare nevoie. Am decis să facem asta pentru că în perioada următoare bătrânii sunt vulnerabili și expuși unui risc mai mare de îmbolnăvire cu coronavirus. Tocmai de aceea îi încurajăm să rămână în casă pentru sănătatea și siguranța lor.Suntem în jur de 40 de voluntari și lucrăm de luni până luni. Call center-ul nostru preia comenzi de la 8:00 până la 19:00, iar voluntarii ies o singură dată pe zi din casă distribuind solicitările. Ce vreau să subliniez aici e că în condițiile în care firmele și marile companii renunță la angajați trimițându-i în șomaj tehnic, acești voluntari s-au unit și pun osul la treabă într-un mod deosebit, formând o mare echipă.Pentru mine reprezintă un act evident de solidaritate și empatie din partea lor și nu pot decât să le rămân profund recunoscător.Da, voluntarii sunt echipați conform cerințelor acestei situații de urgență, cu măști, mănuși, dezinfectant și respectă procedurile impuse de coordonatorul de voluntari, Andrei Mocanu.Voluntariatul, prin definiție, este un exercițiu de empatie și de compasiune față de o nevoie reală din comunitate, deci pentru noi nu e o ieșire drastică din zona de confort. Se desfășoară în noi parametri din cauza contextului, suntem conștienți, dar nu ne este teamă.Voluntarii și-au asumat în scris că o fac pe propria răspundere. Cel mai important e ca, în aceste zile, oamenii în vârstă să rămână în case și să respecte măsurile impuse de autorități.La început, din resurse proprii, dar odată cu creșterea solicitărilor am lansat o campanie de strângere de fonduri exact pentru aceste nevoi (măști, mănuși, dezinfectant, combustibil și producerea de viziere pentru spitalul din Bacău dar și pentru spitalele din județ).Familiile noastre sunt mândre de noi și ne susțin moral foarte mult. În această perioadă evităm contactul cu familiile și în afară de livrările pe care le facem, respectăm măsurile impuse de autorități.Alimente, medicamente și, subtil, susținere morala. Le transmitem foarte clar că livrăm doar ce e urgent și dacă nu e urgent, le spunem să aștepte. Și le mai spunem că vom reveni la normal, poate la un „normal" mai responsabil și mai aproape unii de ceilalți.Daniel-Claudiu Abortulesei, unul dintre tinerii voluntari, are doar 21 de ani și a mers până în satul Nănești pentru a duce coșul cu alimente cumpărat pentru un pensionar. El spune că, atunci când lucrurile vor reveni la normal, va căuta să se implice tot în activități de voluntariat.Din păcate, însă, nu e mereu atât de ușor să faci bine. De exemplu, bolnavii de tiroidă au cerut pastile Euthyrox, greu de procurat în această perioadă. Tinerii voluntari au făcut apel la alți băcăuani, pentru a dona din stocul personal. Acest lucru s-a întâmplat, iar tinerii au putut da o mână de ajutor inclusiv cu aceste pastile.Spre exemplu, Mihai Ungureanu este un tânăr care a venit tocmai din Vatra Dornei pentru 15 pastile de Euthyrox. Mama lui avea nevoie urgentă de ele, iar el a găsit pastilele tocmai aici, la Bacău. În semn de recunoştinţă, acesta a donat un portbagaj de apă plată pentru voluntarii băcăuani.Mihai Ungureanu, la dreapta, tânărul care a donat un portbagaj de apă plată în schimbul pastilelor. În stânga, Lucian Popa.Una dintre tinerele care au ajutat cu aceste pastile este Florina Fabian, tânăra care se ocupă cu preluarea apelurilor și stabilirea comenzilor care au prioritate.Aby şi Valeria, voluntari care zilnic sunt pe drumuri încercând să ajute oamenii să-şi ia reţetele de la medicul de familie.Andrei Mocanu (centru) ,coordonatorul de voluntari, împreună cu Valeria (stânga) şi Aby(dreapta) lipind afişe în tot oraşul pentru bătrânii care nu au acces la internet.O doamnă care avea nevoie de pastile Euthyrox. Aceasta achită voluntarilor cu banii într-un plic, conform procedurii de predare-primire stabilită de la telefon.Inițiativa civică denumită „Sprijin pentru băcăuani” a fost propusă de Federația Tinerilor din Bacău și este susținută de: Asociația „Ingenious Drama”, Asociația „Valoare Plus”, Asociația „Be Great”, Asociația pentru „Dezvoltare Activa”, Asociația „Un Zâmbet”, Street Delivery Bacău, ZidArt Bacău, TedX Bacău, Asociația „Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă”, Insula Cercetașilor Bacău, Fundația Sf. Ioan Bosco Bacău, I love Bacău și Bacau.NET.Dacă vrei să-i ajuți pe voluntarii din Bacău o poți face cu donații aici: Cont IBAN Federația Tinerilor din Bacău: RO43RNCB0026154076420001, Banca - BCR (Banca Comercială Română), SWIFT: RNCB RO BU Cont Revolut: GB36 REVO 0099 7039 0897 49 La detalii: Donații Viziere