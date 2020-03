Vitamina C NU ajută în prevenirea sau tratarea coronavirus

Unde poți pune întrebări despre coronavirus









"Facem asta de ceva zile (și nu e chiar ușor) de când am început să lucrăm pro-bono împreună cu Ministerul Sănătății și Grupul de Comunicare Strategică la o campanie anti-dezinformare legată de coronavirus. Când spun noi, mă refer la Observatorul Român de Sănătate (alături de colegii mei Stefan Voinea, Dr Cristi Radu, Dr Marius Ungureanu, Dr Adrian Gheorghe) și la sprijinul excelent oferit de Asociația Universităților de Medicină și Farmacie din România prin medicii și specialiștii lor", spune Vlad Mixich.







Citește și:

Vitamina C este un micronutrient esențial pentru buna funcționare a organismului nostru. Doza zilnică necesară de vitamina C se obține printr-o alimentație echilibrată ce include fructe și legume, arată Ministerul Sănătății și Observatorul Român de Sănătate.Studiile științifice arată că vitamina C poate reduce simptomele într-o răceală obișnuită. În special la persoanele cu carență de vitamina C, poate avea anumite efecte benefice în pneumonii.În prezent, nu există dovezi că vitamina C ajută în prevenirea sau tratamentul infecției cu coronavirus, potrivit Ministerului Sănătății și Observatorului Român de Sănătate.În plus, supradoza de vitamina C poate cauza reacții adverse precum greață, crampe abdominale și diaree.Observatorul Român de Sănătate, Ministerul Sănătății, Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului României și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu sprijinul Asociației Universităților de Medicină și Farmacie din România, derulează o campanie de informare în contextul epidemiei de coronavirus.Observatorul Român de Sănătate este un ONG care își propune să contribuie la îmbunătățirea sistemului de sănătate din România prin desfăşurarea de studii de cercetare privind performanța politicilor si a serviciilor de sănătate. Președintele Observatorului Român de Sănătate este Vlad Mixich, expert în politici de sănătate și membru în conducerea Alianței Europene de Sănătate Publică."Dacă aveți întrebări sau ați identificat informații despre care nu sunteți siguri că sunt adevărate, spuneți-ne prin formularul de pe această pagină https://health-observatory.ro/coronavirus/ . Ne ocupăm strict de informație medicală și dăm răspunsuri strict bazate pe ultimele dovezi științifice", este mesajul lui Vlad Mixich, președintele Observatorului Român de Sănătate.