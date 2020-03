Senatorul depistat cu Covid-19 a fost la ședința în care au fost validați candidații PNL la locale. În sala au fost în jur de 100 de liberali

Carantina in epidemie

Senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus după ce a participat la o reuniune internațională. Aceste suspiciuni existau încă de joi, când parlamentarul de Constanța a scris însă pe Facebook că este doar răcit și se declara revoltat că "s-a creat isterie" din cauză că el ar fi suspect de coronavirus.

Joi, senatorul Chițac se declara revoltat pe Facebook că s-a creat isterie din cauză că el ar fi suspect de coronavirus. Senatorul de Constanța susținea că are o răceală și că nu are simptome de coronavirus.

"Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru.

Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent", este mesajul de joi al senatorului PNL.





În afară de conducerea centrală a PNL, și primarul municipiului Deva, Florin Oancea, şi administratorul public al oraşului, Adrian David, au anunțat că vor intra în autoizolare la domiciliu, timp de 14 zile, după ce au fost prezenţi la şedinţa Biroului Politic Naţional din 9 martie. Anunțul legat de confirmarea COVID-19 în cazul senatorului liberal a fost făcut vineri de Ludovic Orban, care a precizat că Chițac a participat la sedința conducerii PNL , astfel că toți liderii partidului se vor izola la domiciliu. Orban a anunțat că el se va izola la Vila Lac 1 și că inclusiv miniștrii vor fi testați.