Alegeri SUA 2020. De ce se schimbă dramatic procentele dintre candidați, iar Joe Biden are prima șansă să iasă președinte? Câteva explicații pentru Hotnews din tabăra democrată

​INTERVIU

Numărarea voturilor din statele-cheie din alegerile americane va continua și în zilele următoare, iar Joe Biden pare să se apropie de o victorie în alegeri . Acest lucru în condițiile în care pe 3 noiembrie Donald Trump părea că are un avans confortabil în fața rivalului democrat.De ce se schimbă procentele radical între cei doi? De ce durează atât numărătoarea voturilor? Sunt doar două dintre întrebările la care au răspuns pentru Hotnews, Charles Vernon, legal counsel la „Democrats Abroad Romania” și Radu Florescu, președinte al acestei organizații.: Înainte să vedem ce s-a întâmplat în Pennsylvania să o luăm cu începutul. Administrația republicană a deschis mii de procese în esență cu scopul de a limita procesul de vot, într-o manieră sau alta. Unul din aceste procese a fost în Pennsylvania, acolo unde încă se numără voturile.În Pennsylvania, republicanii conduc Senatul și Camera Reprezentanților într-un stat unde guvernator este democrat. Republicanii nu au fost dispuși să ajungă la o înțelegere cu guvernatorul democrat în ceea ce privește votarea anticipată, inclusiv prin poștă. Drept urmare acum există un depozit cu voturi unde nu există un procesator de voturi.În Florida unde eu am votat eu, au procesat voturile devreme, am putut să intru online, mi-am introdus numele și datele personale și am aflat inclusiv că votul meu a fost deja numărat. Acesta este motivul pentru care în Florida rezultatul a venit foarte repede.Republicanii și administrația Trump, în tentativa lor de stopa votarea și a schimba regulile, au împiedicat Pennsylvania să aibă instrumentele legale pentru a număra și procesa voturile anticipate. Au fost milioane și milioane de voturi de numărat. Deci explicația nu este una misterioasă: republicanii au împiedicat procesul de numărare a voturilor, ceea ce înseamnă că acum lucrurile se mișcă foarte greu.A fost un lucru intenționat, acum voturile se numărat la mână iar acesta este un proces care durează foarte mult. Să zicem că 10 oameni numără 100 de voturi pe oră, în cât timp se vor număra 5 milioane de voturi? Asta s-a întâmplat.În foarte multe state, există o procedură rapidă, cum este în Florida.În ceea ce privește votul prin corespondență: tradițional, votul prin poștă nu este foarte răspândit. În Georgia, de exemplu, majoritatea oamenilor merg să voteze în ziua alegerilor. Acum am avut însă un număr istoric de oameni care au votat prin poștă. Sunt deci explicații tehnice (n.r.- pentru care procesul de numărare a voturilor continuă), nu e nimic politic la mijloc.: Ca să vorbim pe cifre, în Pennsylvania au fost 300 de mii de voturi prin mail în 2016 și 2,5 milioane în 2020, iar acest lucru arată impactul pe care-l va avea acest tip de vot asupra rezultatului alegerilor.: Oamenii care au votat prin corespondență sunt în principal democrați. Sunt oameni care erau îngrijorați de coronavirus, s-au temut să meargă în persoană la secția de votare. Plus că, tradițional, democrații votează mai mult prin corespondență decât republicanii. Iar zonele unde s-au numărat voturile mai încet, la alegerile din 2016, 2008 sunt mari orașe precum Detroit, Philadelphia, care sunt predominant democrate.În concluzie, ceea ce avem acum sunt orașe unde, istoric, se numără mai încet voturile, iar aceste voturi sunt democrate. De aceea s-au schimbat radical procentele din ziua votului. Ne așteptăm la un echilibru extraordinar în Pennsylvania și în Georgia.: Chiar și în regiunile pro-Trump, regiunile roșii, voturile prin corespondență sunt pentru democrați. De ce? Pentru că democrații au transmis acest semnal din cauza pandemiei ca oamenii să nu-și asume riscuri și să voteze prin poștă. Prin comparație, Trump a transmis mesajul că pandemia nu e o problemă, mergeți și votați „în persoană”. Aș putea chiar să spun că este o abordare culturală diferită între cele două tabere.: Nu chiar. Din punct de vedere tehnic, fiecare stat își va certifica numărătoarea voturilor. Poate că se va ajunge la renumărare. În Georgia, de exemplu, așa cum arată lucrurile, Biden poate câștiga chiar și la diferență la 500 de voturi. Din 5 milioane de voturi într-un stat ca Georgia câștigătorul poate fi decis cu 500 de voturi. Cu siguranță aici va fi o renumărare a voturilor.: În Georgia deja s-a cerut o renumărare a voturilor.: Dacă diferența este mai mică de un procent, așa cum este în Wisconsin, poți să ceri renumărarea voturilor.: Comisia electorală decide acest lucru. Există însă observatori, republicanii au observatori, democrații au observatori. În fiecare loc unde se numără voturile există și republicani, plus că în statele republicane ei au organizat alegerile, oficialii lor sunt acolo. Mai există și voluntari și membrii în secțiile de votare.Unii dintre oamenii din secțiile de votare sunt filmați 24 din 24 de ore. De aceea cred că este puțin probabil ca renumărarea voturilor să schimbe rezultatele.Fiecare stat are propriile reguli: unele state acceptă ca voturile să vină și acum chiar dacă au fost puse la poștă înainte de data alegerilor. În Pennsylvania, ei așteaptă patru zile. Deci sunt voturi care vin și azi, iar dacă data poștei este înainte de ziua alegerilor atunci aceste voturi se numără.Apoi, mai trebuie să ținem seama de un lucru. Serviciul poștal este încet. Asta este o altă controversă, cea legată de poștă. Șeful acestei instituții este un donator al lui Trump și a fost numit de Trump în această funcție.A fost o inspecție dispusă de instanță la poștă cu 48 de ore înainte de alegeri, iar oficialii acestei instituții au spus „du-te dracului” și au ignorat ordinul curții. Iar acum, 150 de mii de voturi trimise prin poștă din aceste state nu au fost încă livrate.Poate că în unele state nu este o așa problemă mare, dar într-un stat precum Georgia poate fi o problemă foarte mare. Uriașă chiar. Și, după cum spuneam, foarte multe dintre voturile trimise prin poștă sunt ale democraților. Și poți avea astfel 5 mii de voturi în Pennsylvania sau Georgia care nu sunt numărate din cauza Poștei. Este problematic.Trump continuă să vorbească despre fraude fără să aibă nicio dovadă și având observatori proprii în fiecare încăpere unde se numără voturile, ceea ce este o prostie.: Cred că în Georgia și în Pennsylvania în această noapte, în Nevada până sâmbătă-duminică, nu știu de ce, Arizona se va termina tot în acest weekend.: Dacă vezi acum în ziare că există un câștigător în unele state, asta este doar o estimare, este un rezultat neoficial bazat pe o analiză statistică. Voturile sunt numărate, este un proces în derulare, apoi sunt certificare potrivit regulilor statale iar rezultatele oficiale vor fi anunțate la mijlocul lunii noiembrie.Acesta este procesul legal. Și durează.Nu e ceva complicat este pur și simplu matematică. Dacă numărăm cu viteza de 1000 de voturi pe oră câte ore ne ia să numărăm toate voturile?: În unele state deja au început proteste ale unor votanți pro-Trump pentru că și Trump a spus că „hei, alegerile sunt fraudate”. În Philadelphia un om înarmat într-un Hummer a încercat să intre în „convention center” acolo unde se numără voturile și a fost arestat. În Arizona Phoenix a fost un protest.Cred însă că demonstrațiile sunt limitate, nu vor fi violente la acest moment. Dar o dată ce se declară câștigătorul, Biden sau Trump, da, mă aștept la demonstrații. Dar e greu de spus acum.: În Nevada, Arizona republicanii strigă „numără voturile, numără voturile!”, în timp ce în Pensylvannia și Georgia ei strigă „stop numărătoare!”, „stop numărătoare!”. Alegeți acum, care este mesajul corect?Cred că nivelul protestelor va crește, unele ar putea să ne sperie puțin dar nu cred că vom avea proteste de masă, cel puțin pentru moment. Acum atmosfera este pașnică, aș putea să spun.: Trebuie să reținem totuși că la votul popular, Biden are peste 70 de milioane de voturi, un număr uriaș. Cred că o lecție pe care o avem de învățat de aici este că a fost un vot covârșitor anti-Trump. În ciuda diviziunii între democrați și republicani, America i-a spus „destul” lui Trump.