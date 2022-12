Bilanțul marilor lucrări de infrastructură rutieră Vineri, 30 Decembrie 2022, 19:47

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Din 3 mari lucrări de infrastructură rutieră, Primăria Capitalei a finalizat doar parcarea park&ride de la Cora Pantelimon. Pasajul de la Doamna Ghica nu este gata, deși inițial primarul general, Nicușor Dan, a anunțat că se va finaliza la finalul anului. Tronsonul II din Prelungirea Ghencea este aproape finalizat, fiind de amenajat doar spațiile verzi și de pus stratul asfaltic de uzură. Lucrări noi nu au mai început. Modernizarea sistemului de semaforizare din București și trenul metropolitan sunt deocamdată la faza de studiu de fezabilitate.

Pasaj Doamna Ghica 1 Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

Primăriile de sector vin însă tare din urmă. Primăria Sectorului 3 a început lucrările de construire la două pasaje rutiere la ieșirea din București, pe bd Theodor Pallady, spre Autostrada Soarelui. Și Primăria Sectorului 4 a început anul acesta lucrările la pasajul rutier suprateran de la intersecția bd. Metalugiei cu str. Turnu Măgurele și la pasajul pietonal Eroii Revoluției. Pentru cele 4 pasaje făcute de cele două Primării de Sector, termenul de finalizare este primăvara viitoare.

Recent, Primăria Sectorului 4, în parteneriat cu Metrorex, a finalizat și lucrările la extinderea magistralei de metrou M2 de la Berceni până la Șoseaua de Centură, la stația Tudor Arghezi. Acum Primăria lucrează la studiul de fezabilitate, să extindă metroul până în comuna Berceni. Instituția a modernizat anul acesta și Pasajul Unirii.

Primăria Sectorului 6 a anunțat și ea că anul acesta vor începe lucrările la 3 mari proiecte de infrastructură, Valea Largă, Drumul Osiei, Drumul Roții, s-au făcut pașii premergători, dar lucrările efectiv nu au început din cauza unor blocaje.

Poate cel mai important lucru făcut în 2022 pe partea aceasta, este că pentru prima oară după mulți ani, primarii au început să vadă și pietonii. Primăria Capitalei a început să pună stâlpișori și să amendeze șoferii care parchează pe trotuare în zona centrală, primarul Nicușor Dan și viceprimarul Stelian Bujduveanu anunțând că treptat, în zona centrală nu se va mai putea parca gratuit. În timp, asta înseamnă spații pietonale decente, mai puține mașini în zona centrală și mai mulți oameni care folosesc transportul public. Deocamdată, nu sunt rezultate spectaculoase, dar este o chestiune de durată.

Și primarii de Sector, Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Ciprian Ciucu au anunțat că vor elibera trotuarele de mașini treptat. Aceștia au început fie să ridice mașinile și să amendeze șoferii care parchează pe trecerile de pietoni, în stațiile STB și uneori pe trotuare, fie să pună stâlpișori care blochează accestul mașinilor pe trotuare.

În Sectorul 4, marile bulevarde au fost în bună parte eliberate de mașini în ultimii ani, pe alocuri s-a tăiat din ele pentru amenajarea de locuri de parcare, însă Primăria Sectorului 4 a început anul acesta să facă parcări pe trotuar, o practică nesănătoasă.

În ceea ce privește transportul public, Primăria Capitalei a început recepția primelor tramvaie din lotul de 100 cumpărat de la Astra Arad, primele 15 bucăți fiind deja în circulație. Municipalitatea a finalizat și licitația pentru achiziția a 100 de autobuze electrice, iar cea pentru achiziția a 100 de troleibuze este aproape gata, primele mijloace de tranport noi urmând să vină anul viitor, dacă totul merge bine. Municipalitatea este însă codașă la benzile pentru biciclete și benzile unice pentru transportul public. Mai clar, anul acesta nu s-a făcut niciun km nou de pistă pentru biciclete și doar câteva sute de metri de benzi unice pentru transportul public.

Anul acesta însă, Primăria Capitalei a lansat licitația pentru modernizarea a circa 44 de km de linie de tramvai, iar dacă lucrurile merg bine, anul viitor ar putea începe lucrările ce au termen de finalizare 18 luni.

În ce stadiu sunt lucrările de infrastructură mare și când au termen de finalizare

Pasajul de la Doamna Ghica

Tablierul metalic a fost montat în proporție de peste 50%, iar restricțiile de circulație de pe Șoseaua Doamna Ghica, în intersecție, pe sensul spre Obor, au fost ridicate, a declarat pentru HotNews.ro Cristian Hiver, directorul Trustului de Clădiri Metropolitane, compania municipală care face lucrările. În perioada sărbătorilor nu se va lucra. Lucrările vor fi reluate în ianuarie, dacă permite vremea.

În primele două luni din 2022, va fi montată și cealaltă jumătate de tablier, ceea ce înseamnă restricții de circulație pe celălalt sens, în intersecția de la Doamna Ghica, a explicat Hiver.

”Vom continua cu montarea tablierului în ianuarie. Sper că vom termina de montat tot tablierul la începutul lui martie. Dacă ține vremea cu noi, cum a ținut până acum, fiindcă sunt operațiuni care sunt meteosensibile - sudură, vopsitorie - chiar la final de februarie tablierul este montat. La începutul verii va fi gata tot pasajul. După ce montăm tablierul, începem să montăm predalele de beton, contractul de furnizare de predale este deja semnat. le vom avea în timp util. După predalele începem suprabetonarea și asfaltarea, apoi montarea parapeților, sistem iluminat”, a explicat Hiver.

Lucrările de montare a tablierului au început în septembrie, deoarece Primăria Capitalei a reușit să finalizeze licitația abia în luna ianuarie, după mai bine de 2 ani de încercări eșuate.

Lucrările la pasajul de la Doamna Ghica au început în 2018 și aveau termen de finalizare mai 2020.

Pasajul este făcut de Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 2 contribuind cu o parte din bani. Lucrările la pasajul de la Doamna Ghica au început în 2018 și aveau termen de finalizare mai 2020, dar acest termen a tot fost amânat și de fostul primar Gabriela Firea și de actualul primar, Nicușor Dan, până am ajuns aici. În primăvară, primarul Nicușor Dan a promis că pasajul va fi gata la finalul acestui an. Din octombrie 2020, lucrările la pasaj au fost blocate aproape un an din cauza dificultăților financiare prin care a trecut Primăria Capitalei.

Pasajul este prevăzut cu două benzi pe sens. Are o lungime de 216 m, iar rampele de acces au lungimi de 96 m. Valoarea lucrărilor de proiectare și execuție a fost estimată la 110.034.377,95 lei fară TVA.

Lărgirea străzii Prelungirea Ghencea

Lucrările la tronsonul II, între strada Brașov la Râul Doamnei, sunt aproape gata, mai fiind de amenajat doar spațiile verzi și de turnat stratul de uzură.

”Pe partea de sistem rutier și trotuar am terminat ce era de terminat, se circulă pe două benzi pe sens pe lotul II. Trotuarele sunt gata, lucrările la rețelele edilitare sunt gata. Mai trebuie să punem doar stratul de uzură. Fiindcă așa am stabilit cu Primăria Capitalei, nu lucrăm la tramvai acum. Este o logică tehnică, nu se poate pune șina de tramvai pe bucăți de 700 de m, se va face tot la final”, a explicat pentru HotNews.ro Cristian Hiver, directorul Trustului de Clădiri Metropolitane, compania municipală care face lucrările.

Lucrările la tronsonul I, între capătul tramvaiului 41 și strada Brașov, vor începe în ianuarie, tot cu Trustul de Clădiri Metropolitane.

”Primăria a plătit taxa de eliberarea amplasamentului pentru rețelele de medie tensiune, iar din ianuarie, după ce Enel termină proiectarea, vom putea lucra la devierea rețelelor pe primul tronson, între Dedeman și tronsonul II”, a explicat Hiver.

Pentru tronsoanele III și IV, între Râul Doamnei și Pasajul Domnești, Primăria Capitalei va face procedură de achiziție pentru desemnarea constructorului, a anunțat primarul Nicușor Dan.

Lucrările de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea au început în septembrie 2019, iar acestea aveau termen 24 de luni, respectiv septembrie 2021.

Noua arteră va avea aproximativ 6 km, inițial era prevăzută cu cale dublă de tramvai, 2 benzi de circulație pe sens, pistă de biciclete, trotuare și spații verzi între acestea și partea carosabilă. Totodată, se va mai realiza și un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) precum și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă, ulterior, până la 500 de locuri.

Parcarea Park&Ride de la capătul Șoselei Pantelimon

Parcarea park&ride de 500 de locuri de la capătul Șoselei Pantelimon a fost inaugurată de Primăria Capitalei în mai. Însă nu a fost un succes. În continuare parcarea stă goală în proporție de 30%, deși este gratuită, șoferii preferând să parcheze pe carosabil.

Primăria Capitalei a plătit pentru construirea parcării circa 65 milioane de lei, iar bucureștenii au așteptat peste 10 ani să fie gata.

Mai exact, parcarea de la capătul Șoselei Pantelimon a fost promisă de fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu încă din 2011. Aceasta făcea parte din proiectul de modernizare a șoselelor Iancului și Pantelimon, cu termen de finalizare în 2014.

Primele garnituri ar urma să iasă pe traseul trenului metropolitan promis de Nicușor Dan abia la finalul lui 2023. Într-o primă etapă, proiectul va cuprinde patru rute - București Nord - Scroviștea, București Nord – Obor, București Nord – București Vest, București Vest - Obor – a declarat într-un interviu acordat HotNews.ro Dr.Ing. Szentes Iosif, coordonatorul proiectului din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov.

Primele trenuri, pe rutele București Nord - Scroviștea și București Nord - Obor, ar urma să circule la finalul anului următor. Până la finalul anului 2026 trenurile vor circula și până la București Vest, iar călătorii vor putea ajunge în 40 de minute din Militari până la Obor.

Singura problemă este la trecerile la nivel cu calea ferată, unde este barieră, de exemplu pe Petricani și Andronache, unde timpul cu bariera lăsată se va dubla, numărul de trenuri care trec pe acolo fiind dublu după introducerea trenului metropolitan. Ce înseamnă asta pentru traficul din zonă? Deocamdată nimeni nu știe.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov a finalizat recent studiul de prefezabilitate pentru trenul metropolitan, promis de Nicușor Dan în campania electorală.

Urmează studiul de fezabilitate și abia apoi pot începe lucrările.

Modernizarea sistemului de semnaforizare inteligentă

Primăria Capitalei a atribuit contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind modernizarea și extinderea Sistemului de Semaforizare Inteligentă din Capitală (BTMS), a anunțat primarul general, Nicușor Dan. Contractul a fost atribuit firmei Urban Scope, iar valoarea acestuia este de 3,6 milioane lei.

Valoarea totală estimată a investiției pentru modernizarea sistemului inteligent de semaforizare este de 50 de milioane de euro și la final Bucureștiul va avea 500 de semafoare inteligente, față de 220 cât are în prezent.

Realizarea studiului de fezabilitate durează 90 de zile pentru prima etapă, iar pentru toate cele 4 etape aproximativ 1 an și jumătate.

Modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă din București se va realiza în patru etape distincte.

”Pentru prima etapă, care presupune modernizarea și reconfigurarea a 85 de intersecții, s-a obținut o finanțare nerambursabilă în valoare de 11,5 milioane euro prin PNRR. Intersecțiile sunt aferente unui număr de 5 radiale care asigură legătura dintre ieșirile importante din oraș cu zona centrală: Şoseaua Colentina, Şoseaua Alexandriei, Bd. Iuliu Maniu, Şoseaua Bucureşti – Târgovişte, Șoseaua Berceni. Etapa a doua urmărește creșterea capacității centrului de trafic actual”, a explicat Nicușor Dan.

A treia etapă presupune modernizarea a aproximativ 185 de intersecţii existente, incluse în sistemul actual BTMS, dar aflate în diverse stadii, fără conexiune prin fibră optică, bucle inductive nefuncționale, etc. Se au în vedere noi soluții de detecție a vehiculelor (camere video, senzori magnetici, etc.

”În a patra etapă, proiectul cuprinde reabilitarea/ modernizarea unui număr de 194 intersecții semaforizate existente şi înrolarea în sistemul actual BTMS, la care se adaugă un număr de 80 de intersecții sau treceri de pietoni nesemaforizate dar care necesită semaforizare şi includere în BTMS, din perspectiva eficientizării Sistemului Integrat de Management al Traficului. În urmă cu două luni, împreună cu primăriile de sector, am depus o cerere de finanțare nerambursabilă prin PNRR și pentru implementarea celorlalte etape”, a explicat Nicușor Dan.

Sistemul inteligent de management al traficului este una dintre principalele pârghii pe care Primăria Capitalei le are pentru fluidizarea traficului din București. În ultimii ani însă, instituția a investit puțini bani pentru a extinde și moderniza sistemul făcut în 2007-2008. Mai exact, în 2021 s-au investit doar 4,1 milioane lei, în 2020 aproape 10 milioane lei, iar în 2019 - 7,5 milioane lei. În bugetul pe anul acesta s-au prevăzut 10 milioane lei.

Pasajul de la intersecția bd. Metalurgiei cu strada Turnu Măgurele

Structura podului este gata, acum se lucrează la rampe, după cum se vede la fața locului. HotNews.ro a solicitat informații Primăriei conduse de Daniel Băluță, cât la sută din lucrare s-a executat, ce mai este de făcut și când va fi gata, însă nu am primit răspuns.

Lucrările la pasaj au început în luna februarie a acestui an și au termen de finalizare 18 luni din momentul în care s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, undeva în iunie 2023.

Pasajul poartă numele Europa Unită. Lucrările sunt făcute de Drum Concept SRL, iar valoarea proiectului este 85.801.655,84 lei cu TVA.

Cu o lungime de peste 650 de metri, pasajul va avea două benzi de circulație pe fiecare sens și va supratraversa Șoseaua Berceni. Pasajul va fi acoperit de o structură metalică care va fi luminată în culorile curcubeului.

Pasajul pietonal de la Eroii Revoluției

Lucrările au început în aprilie 2022 și au termen de finalizare 12 luni, adică aprilie 2023. HotNews.ro a solicitat informații Primăriei conduse de Daniel Băluță, cât la sută din lucrare s-a executat, ce mai este de făcut și când va fi gata, însă nu am primit răspuns.

Investiția se ridică la circa 12 milioane de lei cu TVA, iar lucrările sunt executate de Asocierea Construcții Erbașu SA, Somet SA și Nemar Construct SRL.

Pasajul pietonal va face corespondență atât cu stația de metrou, cât și cu celelalte stații STB. Acesta va avea o lungime de 40 de metri, o lățime de 4,5 metri, trei căi de acces, trei escalatoare și trei lifturi pentru persoanele cu dizabilități.

Pasajul pietonal de la Piața Eroii Revoluției a fost început de Primăria Capitalei în 2007, au fost invesțiți 12 milioane de lei, dar abandonat un an mai târziu, din cauza neînțelegerilor cu constructorul. La finalul anului 2021 a fost tranferat Primăriei Sectorului 4 pentru a finaliza lucrările.

Pasajul de la ieșirea spre A2 /intersecția bd. Theodor Pallady cu str. Drumul între Tarlale

Structura pasajului este gata, se mai lucrează la rampe. HotNews.ro a solicitat informații Primăriei conduse de Robert Negoiță, cât la sută din lucrare s-a executat, ce mai este de făcut și când va fi gata, însă nu am primit răspuns.

Lucrările au început în luna aprilie, iar termenul de finalizare, anunțat de primarul Robert Negoiță, este sfârșitul acestui an. Investiția se ridică la 38 milioane de lei. Constructorul este una dintre firmele Primăriei - ALGORITHM RESIDENTIAL S3 - care a făcut și parcarea de pe bd. Decebal. Pe panoul de șantier, data de finalizare a pasajului este aprilie 2023.

Pasajul se construiește pe bd. Tehodor Pallady, între benzile de circulație, are 340 de metri lungime, inclusiv rampele, două benzi pe sens, iar la sol se va face un sens giratoriu.

Pasajul suprateran care va fi amplasat central, între sensurile de circulație existente. Amenajarea la sol va cuprinde în principal reconfigurarea intersecției de tip sens giratoriu și zonele de racordare a rampelor la bulevardul Theodor Pallady, cu amenajările corespunzătoare.

De asemenea, prin proiect se propune și reamenajarea sensului giratoriu de la intersecția bulevardului Theodor Palllady cu strada Baltă Albina, pentru a asigura o fluență maximă a traficului către și dinspre Autostrada A2.

Pasajul rutier suprateran de la Ikea Pallady

Primăria Sectorului 3 a început lucrările la acest pasaj în luna noiembrie, iar primarul Robert Negoiță a declarat că va fi gata până la 1 mai.

”Soluția pentru fluidizarea traficului și reducerea poluării este să avem cât mai multe pasaje care să fluidizeze traficul, așa cum facem noi aici pe bd. Pallady, în dreptul străzii Teclu. Este o lucrare importantă care fluidizează intersecția, practic tot ce este circulație locală va rămâne la sol, iar circulația directă, către autostradă, va fi pe sus, pe pasaj. Termenul de finalizare de pe autorizație este de 2 ani, dar noi ne-am propus și îmi asum chestiunea asta, la 1 mai anul viitor trebuie să circulăm pe pod. În sezonul estival nu ne permitem să avem acest blocaj din cauza șantierului. Dar depinde de vreme, iarna a debutat cu temperaturi foarte joase, să sperăm că nu o să avem o iarnă grea și putem lucra ”, a declarat primarul Robert Negoiță, într-un live pe Facebook, pe 21 decembrie.

Pasajul costă circa 40 milioane lei, și este făcut de societatea Primăriei Sector 3 Algorithm Residential S3.

”Odată funcțional, acest pod va debloca atât Bulevardul Theodor Pallady, cât și Camil Ressu și Nicolae Grigorescu și va permite celor care vin din partea de Sud a orașului să evite traversarea Sectorului 3 pentru a ieși spre litoral. Mai simplu spus, degrevăm Sectorul 3 de un număr semnificativ de mașini care tranzitează acum pe aici pentru a ieși spre A2, eliminăm blocajele, dar și poluarea”, a mai scris Robert Negoiță pe pagina de Facebook.

Lărgirea străzilor Valea Largă, Drumul Osiei, Drumul Roții

Lucrările pentru lărgirea celor trei străzi erau programate să înceapă anul acesta, după cum a declarat primarul Ciprian Ciucu la începutul anului. Însă nu au început din cauza unor blocaje.

”Am făcut cam tot ce era omenește posibil ca să începem lucrările. Suntem în stadii foarte avansate. Pentru Valea Largă am făcut studiul de prefezabilitate, de fezabilitate, care spune pe unde să facem exproprierile. După care a trebuit să facem exproprierile. Am stat foarte mult după PMB pentru aceste exproprieri. Da, în fine, am ajuns acolo. Am stat pe capul Apa Nova ca să facă proiectarea și aici a dura foarte mult, ei au partea de apă canal. Avem deja contractele și tot ce ne trebuie, așteptăm ca Apa Nova să facă lucrările, apoi începem și noi. Dar Apa Nova nu poate avansa deoarece trebuie să defrișăm circa 400 de copaci și domnul primar general nu ne-a dat încă avizul de defrișare, dar a zis că ni-l dă”, a declarat primarul Ciprian Ciucu pentru HotNews.ro.

Primarul spune că în primăvara Apa Nova va începe lucrările, acestea vor dura undeva la 6-7 luni, iar lucrarea de lărgire a drumului va începe în toamnă.

Proiectul prevede lărgirea străzii la 4 benzi de circulație cu trotuare și piste pentru biciclete. Costurile investiției sunt estimate la 55 milioane lei din care 33 milioane lei - exproprierile. Termenul de execuție estimat este de 12 luni. Acest drum va prelua o parte din traficul de pe Bd. Prelungirea Ghencea și îl va descărca în Bd. Timişoara (și invers) și va degreva foarte mult str. Valea Oltului care este foarte aglomerată.

În ceea ce privește lărgirea străzii Drumului Osiei, sunt probleme din cauza unui litigiu.

”La Drumul Osiei suntem încă în litigiu cu acel privat care ne-a dat în judecată pentru că am făcut exproprierea. O să ne apucăm de lucrări în primăvară, acolo unde nu este privatul. Dar avem această problemă”, a explicat Ciucu.

Strada are o lungime de aproape 900 de metri, iar proiectul de modernizare vizează expropreierea unor bucăți de teren astfel încăt strada să aibă câte o bandă pe sens, trotuare și piste de biciclete. Acum este doar un drumeag, unde pe alocuri nici nu încap două mașini. Valoarea investiției se ridică la circa 20 milioane lei cu TVA.

Și la Drumul Roții sunt probleme cu rețelele edilitare.

”Am stat foarte mult după Apa Nova să găseasă o soluție de proiectare deoarece acolo există conducte și rețele care nu apar nicăieri în hârtii, ca în București, oamenii și-au făcut singuri canalizare, Dumnezeu știe cum, și noi trebuie să stricăm ce au făcut ei, până îi vom prelua pe canalizarea noastră și inginerii de la Apa Nova au stat cu lunile să găsească o soluție pentru a face partea de canalizare. Sper să se apuce de lucrări tot la primăvară, dar ține de Apa Nova”, a explicat Ciucu. Abia după ce se rezolvă partea de apă și canal, Primăria poate începe lucrările de modernizare a drumului.

Strada are 0,6 km, iar proiectul de modernizare prevede lărgirea pe anumite porțiuni, astfel încât să aibă câte o bandă pe sens, trotuare cu o lățime între 2 și 3,47 m. Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea estimată a proiectului, cu tot cu exproprieri, este de 7,5 milioane lei.

Piste pentru biciclete

Primăria Capitalei nu a făcut în 2022 niciun km de piste pentru biciclete. Pe finalul anului a început lucrările la tronsonul de pe Șos. Kiseleff, pe trotuar, unde exista și înainte pistă, dar s-a degradat.

”Traseul 1 - tronsonul 2, cuprins între Arcul de Triumf – Piața Presei Libere se află în execuție, lucrările desfășurându-se în prezent pe Șos. Kiseleff, unde a fost frezat stratul de asfalt de pe trotuar, s-au demontat bordurile vechi și au fost înlocuite cu borduri noi din granit, apoi a fost turnat stratul de asfalt de uzura pe o lungime de 600 ml, pe partea dreaptă, sens Arcul de Triumf către Piața Presei Libere ”, a transmis Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Lucrările sunt executate de către Compania Municipală SC TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE SA.

Valoarea contractului este de 3.944.323,50 lei (valoare fără TVA).