Primarul Piedone vrea să construiască o clădire cu piscină, club de fitness și restaurant, dar și o parcare subterană în Parcul Sebastian, unul dintre puținele spații verzi din Sectorul 5

În București se înregistrează aproape zilnic depășiri pentru poluarea cu praf (PM10 și PM2,5), iar la orele de vârf, pe arterele principale, aerul este aproape imposibil de respirat. Spațiile verzi joacă un rol vital pentru diminuarea prafului și reducerea poluării. Cu toate acestea, în ultimii ani marile parcuri din București și spațiile verzi dintre blocuri au fost distruse sistematic de administrația locală, cea care trebuia să le protejeze. Fie că s-au făcut parcări, parcuri de distracții și agrement sau vegetația a fost defriștă, iar spațiul verde betonat. Sigur, orașul are nevoie și de parcări și de locuri de agrement, însă ele pot fi făcute în alte locuri, nu în parcuri, care au alt scop.





Primăria Sectorului 4 a finalizat în primăvara lui 2019 lucrările la parcarea de 700 locuri din Parcul Tineretului, lângă Palatul Copiilor. Proiectul a stârnit o mulțime de controverse deoarece a fost făcut practic în interiorul Parcul Tineretului, pe un teren dat de Primăria Capitalei pentru a fi amenajat ca parc. Asociația Ecocivica a încercat să oprească proiectul în instanță, însă fără rezultat. Inițial a cerut anularea hotărârii de Consiliu Local prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, dar a peirdut, acum se judecă pentru anularea autorizației de construire și a acordului de mediu. Primarul Daniel Băluță a motivat că în zonă sunt mai multe parcuri, iar locuitorii din zonă doresc parcare. Mai mult, acesta a postat pe Facebook că spațiul verde nu este spațiu verde, ci un "teren plin de gunoaie, un adevărat focar de infecție situat la doi pași de centrul Bucureștiului". Asta în condițiile în care tot instituția îl lăsase așa după ce l-a primit de la Primăria Capitalei ca să-l amenajeze.

















Parcul de distracții din Parcul Tei







Primăria Sectorului 2 a inaugurat Parcul de distracții din Parcul Tei în iunie 2016 . Acesta se intinde pe o suprafata de 7 hectare si are printre atractii o roata mare de 63 metri inaltime, dotata cu 44 de cabine, un roller coster de 15 metri inaltime, casa groazei, un carusel, masinute electrice, zone cu leagane, tobogane si saltele gonflabile. Pentru amenajarea sa s-au tăiat mai mulți arbori, iar parcul, un loc liniștit înainte, a devenit un bâlci. Mai mult, în weekend, fiindcă instituția nu a amenajat o parcare pentru vizitatori, strada doamna Ghica, bulevardul din fața parcului și Șoseaua Petricani sunt pline de mașini parcate neregulamentar.















Interesant este că proiectul a fost făcut cu fonduri europene. Valoarea investiției este de circa 64,5 milioane lei (14 milioane de euro), din care 18 milioane lei finantare nerambursabila, 1,5 milioane lei de la Guvernul Romaniei, iar restul banilor de la Primaria Sector 2.







Aqua parcul din Parcul Pantelimon









”Având în vedere necesitatea creșterii atractivităţii Parcului Pantelimon din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin crearea de facilități pentru recreere, se propune punerea în valoare a aspectului natural şi al reliefului parcului prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, şezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coşuri/ platforme de gunoi, sistem de ticketing, împrejmuiri și sisteme, împrejmuiri, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă acestea, se va crea şi un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliană, montagne russe sau spații de joacă”, se arată în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”, motivează primăria.







Aqua Parcul trebuia să fie gata la finalul anului 2019, dar termenul de finalizare a fost amânat cu peste 1 an, până în aprilie 2021. Lucrările sunt executate de compania Primăriei Sector 3 - AS3- Administrare Străzi S3.

Zeci de arbori au fost tăiați pentru amenajarea aqua-parcului.









"În zona Tineretului se află un teren ce are destinație de parc. Terenul situat în str. Secerei nr. 53-57, sector 4, subzona parcuri, face parte din Parcul Tineretului, aflat în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București. Pentru a-i da o utilitate, în anul 2009 s-a încheiat Contractul de asociere nr. 2248/29.04.2009, între Administrația Lacuri, Parcuri, Agrement București, titularul dreptului de administrare asupra terenului, și SC BLEU CIEL SRL cu scopul modernizării și amenajării parcului, având în vedere că în momentul acela terenul se afla în stare de degradare; durata contractului era de 25 de ani. Pe baza acestui contract, prin HCL sector 4 nr. 78/31.08.2009 a fost aprobat PUD-ul pentru această investiție. Urmare acțiunii Asociației SALVAȚI BUCUREȘTIUL, prin sentința definitivă, a fost anulată HCL sector 4 nr. 78/31.08.2013 și Autorizația de Construire nr. 86/08.03.2011 emisă de Primarul sectorului 4 pentru imobilul din str. Secerei nr. 53-57. În momentul de față, starea terenului este într-o stare accentuată de degradare, urmare începerii escavațiilor și a defrișării arborilor, dar neplantat nimic în compensare. Vecin cu acest teren se află 2 parcuri: Parcul Lumea Copiilor și Parcul Orășelul Copiilor (...). Luând exemplul amenajărilor efectuate de Primăria sectorului 4 în cele 2 parcuri și ținând cont de starea terenului vecin celor 2 parcuri, propunem trecerea în administrare către Primăria sectorului 4 și suntem siguri că va fi amenajat și el în concordanță cu cele două", se arată în expunerea de motive a hotărârii de Consiliu General.În plus, în hotărâre se arată că schimbarea destinației terenului atrage după sine pierderea dreptului de administrare pe care îl are Primăria sector 4.De ce Primăria Sectorului 2 nu a făcut acest parc pe un teren liber, într-o zonă unde nu ar fi deranjat pe nimeni, rămâne un mister.