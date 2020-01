Gabriela Firea, despre calitatea aerului: Nu poți recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani

„Aceste rețele (independente de măsurare a aerului, n.r.) nu sunt autorizate/omologate de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. Datele oficiale de calitate a aerului, raportate anual de România către Comisia Europeană, sunt datele obținute prin Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), constituită din stații fixe amplasate în aglomerările și zonele de evaluare a calității aerului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011. Precizăm că RNMCA se află în administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, iar datele obținute sunt în prealabil validate de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului (CECA), structură aflată în cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului”, se arată într-un comunicat de presă transmis luni seara de Primăria Capitalei și citat de Mediafax.Primăria Capitalei nu gestionează staţiile de măsurare a calităţii aerului, subliniază municipalitatea. Indicii de calitate la care se face referire reprezintă valori momentane înregistrate de către stațiile fixe de monitorizare, prin alte metode de măsurare decât metoda gravimetrică, fiind nevalidate, mai spune Primăria.„Încă din primul an de mandat am tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte poluarea în Capitală, iar faptul că nu s-a făcut nimic în ultimii zece ani în acest sens a dus la agravarea acestei probleme. Începând din 2016, însă, am luat măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, dar nu poţi recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani! (...) Actualul ministru al mediului - care a descoperit acum, politic, poluarea din Bucureşti - ar trebui să-i tragă la răspundere pe consilierii PNL care au blocat nejustificat proiectele anti-poluare doar pentru că erau propuse de Gabriela Firea, dar şi pe fostul primar general interimar PNL, care, în timpul mandatului său, nu a luat nicio măsură concretă pentru protecţia mediului”, a precizat Gabriela Firea.Primarul Capitalei mai susține că a luat, în ultimii trei ani, o serie de măsuri cu rezultate concrete pentru combaterea poluării din Bucureşti, între care: Vinieta Oxigen, 830 de noi mijloace de transport în comun, managementul traficului etc.Ministrul Mediului Costel Alexe a anunțat, luni, că aerul din București și orașele mari este din ce în ce mai poluat și că vor exista săptămânal verificări în teren, iar autoritățile publice responsabile vor fi sancționate.Precizările vin după ce consilierul general USR, Octavian Berceanu, a spus, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că măsurătorile parametrilor calității aerului respirat din Sydney și București au valori comparabile.Octavian Berceanu își bazează afirmațiile pe datele furnizate de mai multe rețele independente de măsurare a calității aerului. Datele analizate de el sunt publicate în timp real pe mai multe site-uri naționale și internaționale. El a observat că suspensiile de particule PM10 / PM2.5 din Sydney și București sunt similare. Poluarea cu PM10 este de 161 ug/m3, în Capitală, iar în orașul comparat ajunge la 169 ug/m3.