Ministrul Mediului: Depăşirile alarmante ale normelor de poluare există și sunt din ce în ce mai mari. Primăria Capitalei putea să acceseze 10 milioane de euro, dar nu a făcut-o

Depăşirile alarmante ale normelor de poluare există și sunt din ce în ce mai mari de la an la an, iar administraţiile publice din România trebuie să implementeze planurile de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii aerului, a declarat, luni, ministrul Mediului, Costel Alexe. El a spus că se arată cu degetul fals spre Mi nisterul Mediului, în acestă privință, pentru că responsabilitatea este a autorităților publice locale, iar în București, de exemplu, nu a fost implementată niciuna dintre măsurile incluse în plan. "La nivel de Bucureşti, de mai bine de cinci anistau în conturile ministerului, aşteptând să fie traşi, cel puţin 10 milioane de euro pentru piste de biciclete. V-aş întreba retoric dacă aveţi idee cam câţi bani au fost atraşi de Primăria Generală a Capitalei? Zero lei...", a afirmat ministrul.





Ministrul Mediului, Costel Alexe, a mers luni după-amiază la Staţia de monitorizare a calităţii aerului de la Cercul Militar Naţional, "în urma informaţiilor alarmante apărute în presă".

"Ceea ce aţi prezentat dumneavoastră, mass-media, este o situaţie la secvenţă într-un minut unde sunt depăşiri de peste 700 de ori. Este cu totul altă metodă faţă de cea folosită la nivel european", a declarat ministrul Mediului.

El a spus că aceste depăşiri alarmante există însă, sunt din ce în ce mai mari de la an la an și "trebuie să înţeleagă toate administraţiile publice din România să îşi implementeze planurile de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii aerului".

"În situaţia Bucureştiului, care este în procedura de contencios privind relaţia cu Comisia şi nu mai putem face absolut nimic decât să aşteptăm sentinţa, în momentul de faţă mai niciuna dintre măsurile incluse în plan nu a fost implementată. Dacă am fi avut aceste măsuri implementate, am fi avut ţinte mult mai mici decât aceste depăşiri", a declarat Alexe.





El a precizat că în 2013 la Staţia de monitorizare a calităţii aerului de la Cercul Militar Naţional au fost înregistrate 24 de zile cu depăşiri ale normelor de poluare, iar în 2018 au fost 70.

"Din păcate, de la an la an sunt depăşiri mai mari decât ar trebui. Imaginaţi-vă că această staţie, în decursul săptămânii viitoare sau peste două săptămâni când vom reuşi să punem toate datele cap la cap şi să ieşim cu statistica, are şanse foarte mari ca depăşirile din 2019 să fie mai mari decât cele din 2018. De cele mai multe ori se arată cu degetul spre Ministerul Mediului ca fiind cel care ar trebui să rezolve problematica poluării în România. Nu este nimic mai fals. Nu Ministerul Mediului este cel care poate controla poluarea într-o capitală. Ministerul Mediului, prin planurile privind calitatea şi managementul aerului, nu face altceva decât să aprobe nişte măsuri, să informeze primăriile despre aceste depăşiri, pentru a lua măsuri", a susținut Alexe.





El a mai spus că Ministerul Mediului va suplimenta fondurile pentru încurajarea transportului public electrificat şi nepoluant în marile oraşe și a criticat-o pe Gabriela Firea.





"În momentul de faţă nu avem în Bucureşti o centură aşa cum ar trebui, astfel încât tot traficul să nu tranziteze tot centrul. Nu avem, în momentul de faţă, un transport public electrificat. Am avut prin Ministerul Mediului o măsură dedicată celor trei oraşe cu probleme de poluare şi aflate în procedură de infringement - Bucureşti, Braşov şi Iaşi, astfel încât să-şi modernizeze transportul în comun. Din păcate, doar Bucureştiul şi Braşovul au reuşit să acceseze aceste fonduri. Am vorbit cu colegii din minister şi cu cei de la AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.) să suplimentăm şi să deschidem un nou apel pentru a încuraja transportul public electrificat şi nepoluant. De asemenea, la nivel de Bucureşti, de mai bine de cinci ani de zile stau în conturile ministerului, aşteptând să fie traşi, cel puţin 10 milioane de euro pentru piste de biciclete. V-aş întreba retoric dacă aveţi idee cam câţi bani au fost atraşi de Primăria Generală a Capitalei? Zero lei...", a afirmat ministrul.





Alexe a mai susținut că autorităţile din subordinea Ministerului Mediului vor sancţiona orice abatere şi orice primărie care nu va lua măsurile necesare pentru scăderea nivelului de poluare a aerului.





"Depăşirile privind poluarea nu fac altceva decât să fie un atentat la siguranţa şi sănătatea cetăţenilor, iar eu ca ministru transmit tuturor autorităţilor din România că buna prietenie care a fost până acum nu are cum să mai existe, pentru că personal nu pot să-mi bat joc de sănătatea românilor. Îi anunţ pe toţi cei trei primari din Bucureşti, Iaşi şi Braşov că prin autorităţile din subordinea ministerului vom sancţiona orice abatere şi dacă nu vor fi luate măsurile necesare (...) În momentul de faţă, mesajul este unul foarte clar şi este alarmant din păcate pentru societatea românească: în marile oraşe poluarea este mult peste ceea ce ar trebui să resimţim ca locuitori ai unei capitale sau în oraşe europene în 2020. Repetându-mă încă o dată: sunt planuri de măsuri care trebuie implementate", a adăugat Alexe.