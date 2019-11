Precizări ale primarului Timișoarei despre manele și mici. „Ce timișorean este acela care ar vrea contrariul?”

Primarul Nicolae Robu scrie pe Facebook , într-o postare intitulată „clarificări privind subiectul manele & mici”, că respectă dreptul oricui la propriul gust muzical, indiferent care ar fi acesta, deci inclusiv dreptul la îndrăgirea manelelor, că respectă toți cetățenii, indiferent de gustul lor muzical, deci și pe cetățenii iubitori de manele și că nu a interzis manelele în Timișoara, „așa ceva neputând nimeni face în democrație”.„Atâta tot că am dispus interdicții de interpretare / difuzare a lor pe domeniul public în spațiile deschise, cum ar fi Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sf. Gheorghe, Piața Traian, Parcul Rozelor, Parcul Justiției, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Botanic și Parcul Copiilor”, mai scrie Robu.De asemenea, edilul se întreabă „ce timișorean este acela care ar vrea contrariul?! Ce apreciere ar primi el, dacă ar exista, din partea comunității timișorene?!”.Apoi, Robu precizează că manelele pot fi interpretate și difuzate în Timișoara și pe viitor, fără probleme, pe proprietăți private și chiar pe domeniul public, cu aprobare din partea Primăriei, în spații închise.„Nu am interzis micii, cârnații etc -cine ar face și cine ar putea face, presupunând că cineva ar vrea, așa ceva?!-, ci doar prepararea lor cu foc cu cărbune / lemne, pe domeniul public în spații deschise, deci: nu vorbim de spațiile private!, preparare producătoare de fum abundent și mirosuri puternice. Prepararea în tehnologii neproducătoare de fum abundent și mirosuri puternice este permisă în continuare, inclusiv pe domeniul public în spații deschise. Întreb: e normal ca minunatele noastre piețe și parcuri -le-am nominalizat mai sus pe cele mai importante- să fie inundate de fum?!”, adaugă acesta.

În urmă cu câteva zile, primarul Nicolae Robu a dispus interzicerea interpretării şi difuzării manelelor şi folosirea grătarelor în aer liber pe domeniul public din Timişoara , precum şi practica anunţării de dedicaţii. Apoi, Robu a anunţat un sondaj despre acest subiect , care a stârnit numeroase reacții negative, precum: „Când o să fiu primar al Timişoarei o să interzic oamenii cu numele Nicolae Robu” sau „Trăim în 2019 şi domnul primar tocmai s-a întors în 1933”.