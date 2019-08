Firea: Mașinile poluante nu vor mai avea acces în centrul Bucureștiului decât contra unei taxe, din 3 ianuarie 2020

Primarul Gabriela Firea vrea să introducă o vinietă de 10 lei/zi sau 1900 lei pe an pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și Ilfov și care doresc să circule în capitală. În plus, mașinile non euro, euro 1, 2 și 3 înmatriculate în București și Ilfov nu vor mai avea acces în centru decât contra unei taxe, începând cu 3 ianuarie 2020.





261 autoturisme non euro

7.000 Euro

1113.000 - Euro 2

213.000 - Euro 3

440.000 Euro 4

253.000 - Euro 5

331.000 - Euro 6.

Vom reveni cu amănunte



Potrivit datelor furnizate de Gabriela Firea, în București și Ilfov sunt:Autoturismele pentru situații de urgenta sunt scutite