Vinieta de acces în București și taxa de acces în centru pentru mașinile cu normă de poluare sub Euro 3 nu va fi impusă noaptea, în weekend și în zilele de sărbătoare

Vinieta de acces în București și taxa de acces în centru pentru mașinile cu normă de poluare sub Euro 3 nu va fi impusă noaptea, între orele 22.00 şi 7 dimineaţa, în weekend și de sărbătorile legale, a nuanțat miercuri, în timpul conferinței de presă, Mihai Teodorescu, directorul Direcţiei Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei. Acesta a explicat că măsura de taxare a mașinilor Euro 3 ar putea fi extinsă în timp pentru tot orașul.





Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea să introducă o vinietă electronică de 10 lei/zi sau 1.900 lei pe an pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și Ilfov și care doresc să circule în oraș. Mașinile non -euro, Euro 1, 2, indiferent de județul unde sunt înmatriculate, nu vor avea deloc acces în zona centrală a orașului. Pentru autovehiculele din țară precum si înmatriculate în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu norma de poluare Euro 3, accesul este permis numai în urma achiziţionării unei viniete electronice de tip Oxigen-C (Centru) adică 75 de lei/luna si 900 lei pe an. Măsurile ar urma să fie aplicate de anul următor. Proiectul va sta 45 de zile în dezbatere publică, apoi va fi supus aprobării Consiliului General.