Constantin Gâlcă a declarat că este foarte important ca naționala României să nu piardă meciul cu Ucraina, primul de la Campionatul European de fotbal din Germania, pentru a putea spera la calificarea în optimi.

Constantin Galca Foto: PIOTR KUCZA / imago sportfotodienst / Profimedia

„Este foarte important să nu pierdem cu Ucraina”, spune Constantin Gâlcă

Gâlcă (52 de ani) a îmbrăcat de 68 de ori tricoul naționalei și a înscris patru goluri. Antrenorul Universității Craiova spune că rezultatul pe care „tricolorii” îl vor înregistra în meciul cu Ucraina (17 iunie) poate fi decisiv.

„Este foarte important să nu pierdem cu Ucraina pentru a avea şanse să mergem mai departe de grupe. Grupa este una destul de bună pentru noi, exceptând Belgia, care este clar favorită la calificare. Însă, în rest, este o grupă destul de bună pentru naţionala României.

Nu ştiu câte puncte putem face, dar important e să facem punctele necesare să ne calificăm în faza următoare. Acum depinde şi de jucători, de ambiţia lor, de motivaţia lor... şi eu sper că toţi vor dori să demonstreze la acest Campionat European.

Cel mai greu meci din grupă este primul, după cum am spus. Dacă am câştiga cu Ucraina ar fi extraordinar pentru că am avea mult mai mult şanse ulterior.

Eu mi-aş dori ca România să ajungă până în finală dacă se poate. Toţi ne dorim acest lucru. Dar, e important să putem ieşi din grupă. Ăsta este primul obiectiv, iar mai departe totul e posibil.

În general în fotbal totul este posibil. Dar, bineînţeles, trebuie să ne uităm şi la meciurile precedente din calificări. Eu sper să avem succes la acest Campionat European, pentru că ar fi benefic pentru toată lumea” - Constantin Gâlcă, într-un interviu pentru Agerpres.

Constantin Gâlcă: „Calificarea aceasta sperăm să aducă şi alte calificări la turnee finale”

Fostul mijlocaș, care a participat la patru turnee finale cu România (CM 1994 și 1998, EURO 1996 și 2000), speră că această calificare la EURO 2024 să aducă alte calificări în viitor.

„Era extrem de important să ne calificăm la Campionatul European şi e bine că am făcut-o. E un lucru important să mergem la un turneu final după atâta timp. Această generaţie care este acum la prima reprezentativă prinde experienţă şi poate avea continuitate pe viitor.

Calificarea aceasta sperăm să aducă şi alte calificări la turnee finale. Cu echipa naţională calificată la Campionate Europene şi la Cupe Mondiale campionatul intern devine automat mult mai competitiv, iar cluburile şi cei implicaţi în fotbalul românesc vor avea o motivaţie mult mai mare.

Am văzut meciurile cu Bulgaria şi Liechtenstein, dar, totuşi, sunt nişte meciuri amicale. Important este ce vom face la turneul final din Germania şi după aceea putem să îi judecăm” - Constantin Gâlcă.

Programul României la EURO 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00)

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00)

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00).

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Polonia

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Ucraina

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Georgia.