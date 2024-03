SANATATE Miercuri, 27 Martie 2024, 13:04

Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Oana Sivache, a fost plasată sub control judiciar de DNA, fiind acuzată că ar fi primit mită aproape 8.000 de euro de la managerul Spitalului Colțea, Bogdan Furtună, pentru numirea acestuia în funcție . „Niciodată nu am luat şpagă, nu am cerut, nu am dat un leu”, afirmă Sivache. Ea este cea care anul trecut l-a denunțat la DNA pe Cristian Plută, atunci director al adjunct al Administraţiei Spitalelor, acuzat că percepea de la firmele de construcții cărora le atribuia contractele de reparații la spitale un comision de 5% din valoarea contractelor, el propunându-i directoarei generale a instituției, Oana Sivache, să împartă banii din mită, conform DNA.

Oana Sivache Foto: AGERPRES

DNA a anunțat că șefa Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Gabriela Sivache, şi managerul interimar al Spitalului Colţea, Ioan Bogdan Furtună, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru luare de mită, respectiv dare de mită.

DNA o acuză pe Sivache că ar fi luat mită aproape 8.000 de euro

Acuzațiile DNA:

„În perioada 01.07.2023 - 27.02.2024, Gabriela-Oana Sivache, în calitatea menționată mai sus, ar fi primit de la inculpatul Furtună Ioan-Bogdan foloase necuvenite ce ar fi constat în achitarea contravalorii chiriei lunare și a facturilor de utilități, în cuantum de 39.295 lei, pentru un imobil din București pe care șefa A.S.S.M.B. l-ar fi ocupat împreună cu familia.

În schimbul obținerii acelor foloase, inculpata Sivache Gabriela-Oana ar fi făcut demersuri pentru ca inculpatul Furtună Ioan-Bogdan să fie numit manager interimar al Spitalului Clinic Colțea, începând cu data de 04.11.2022”.

În perioada în care se află sub control judiciar, Oana Sivache și Bogdan Furtună trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

să nu depășească limita teritorială a țării decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar (procuror, judecător de cameră preliminară, instanța de judecată),

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar,

să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia au săvârșit faptele.

Oana Sivache: „Probabil o să ajung un fel de Navalnîi al Bucureştiului”

Oana Sivache a spus, la ieşirea de la DNA, că nu a luat sau cerut niciodată şpagă şi că vrea „să se facă dreptate”.

„S-au făcut nişte sesizări şi este normal să se facă verificări. Niciodată nu am luat şpagă, nu am cerut, nu am dat un leu. (...) Eu am vorbit de fiecare dată cu presa, ştiţi că sunt foarte deschisă, mă bucur că există acest interes, vreau să se facă curăţenie, vreau să se facă dreptate şi aştept să vedem organele de cercetare penală ce au de spus. (...) Toate numirile de manageri de fapt au fost prelungiri. Nu s-a schimbat niciun manager, numirea este făcută de către Primăria Generală, noi am respectat legislaţia şi procedura, mai departe să stabilească organele de cercetare penală”, a declarat Oana Sivache, citată de Agerpres.

Întrebată de jurnalişti dacă regretă că l-a denunţat la DNA pe Cristian Plută, fostul director-adjunct al ASSMB, şi că a ajutat la inculparea acestuia, Sivache a răspuns: „Nu. Ar trebui să îmi fie frică, ştiu, mafia nu iartă, probabil o să ajung un fel de Navalnîi al Bucureştiului, dar asta este, mergem înainte, nu îmi este teamă. (...) Există o mafie în spitalele bucureştene. Toată lumea ştia, nu s-a întâmplat anul trecut. Toţi ştiau, dar iată că nimeni nu are curaj, şi dacă are curaj, se întâmplă să se facă alte denunţuri şi durează până când o să se stabilească dacă ele sunt justificate sau nu.”

Chestionată dacă se teme pentru viaţa sa, directorul ASSMB a răspuns afirmativ: „Sincer, da, şi pentru a copiilor mei, dar nu mă tem, mergem înainte.”

Oana Sivache s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a fi audiată, după ce, pe 12 decembrie 2023, procurorii DNA au efectuat percheziţii la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi la spitalele Colţea şi Sf. Luca din Capitală într-un dosar de corupţie legat de implementarea de servicii IT la unităţi sanitare din Bucureşti.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, comise de funcţionari publici, în cursul anului 2023, în contextul derulării unei proceduri de achiziţie publică ce prevedea implementarea în cadrul unor spitale din Bucureşti a unor servicii IT”, a precizat DNA.

