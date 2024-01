SANATATE Vineri, 05 Ianuarie 2024, 13:21

​Spitalul de Copii Victor Gomoiu din București este la risc în orice moment să îşi suspende activitatea în orice sector, inclusiv în camera de gardă, după ce, în luna mai a anului trecut, au fost blocate angajările în sistemul sanitar, iar conducerea spitalului nu a mai putut organiza concursuri de ocupare a posturilor, declară, pentru News.ro, dr. Costel Vlad, directorul medical al unității sanitare. „S-a întâmplat ca 120-200 de pacienţi care se prezintă la camera de gardă să fie îngrijiţi de o singură asistentă”, afirmă medicul.

Spitalul Gomoiu Foto: AGERPRES

„Oamenii au obosit, au început să își dea demisia”

„Suntem în situaţia în care suntem la minimum cu personalul, în toate secţiile spitalului, în special la camera de gardă. Ar trebui să ne întoarcem un pic în urmă, respectiv luna mai, când s-au blocat posturile, iar noi nu am mai putut organiza concursuri de ocupare a posturilor. Mi se pare că oamenii nu mai trăiesc în aceeaşi paradigmă în care au trăit părinţii noştri sau chiar şi noi, în care îţi cauţi un loc de muncă şi de acolo ieşi la pensie. Forţa de muncă migrează, aşa cum şi asitenţii medicali, din diverse motive, de boală, de schimbare de loc de muncă, de plecat în alţă ţară, în altă localitate, concediu de maternitate, ajung să-şi dea demisia astfel am rămas cu posturi vacante pe care nu le-am putut ocupa”, declară dr. Costel Vlad.

Medicul adaugă că „am tot detaşat asistenţi din alte secţii, oamenii au obosit cu toţii. Până acum în decembrie am tot detaşat asistenţi din alte secţii, de la pediatrie, de la ortopedie, de la chirurgie, de la ORL, de la neurologie, de la terapie intensivă, de peste tot. Încet, încet, oamenii au obosit cu toţii, au început să-şi dea demisia mai ales după ce i-am mutat de colo colo în aşa fel încât acum, la sfârşit de an, am ajuns cu toţii în situaţia să nu mai avem oameni. Practic, în oricare dintre secţiile spitalului, dacă cineva se îmbolnăveşte, îşi dă demisia, îşi ia concediu de maternitate, îşi întrerupe activitatea, noi suntem în situaţia de a suspenda activitatea în acel sector pentru că nu avem suficiente asistente care să asigure o îngrijire corectă.”

El afirmă că, practic, în orice moment, dacă membri ai personalului medical îşi întrerup activitatea din diferite motive, sectoarele respective din spital unde lucrau aceștia îşi pot suspenda activitatea. Aceeaşi situaţie este prezentă în special la camera de gardă, în pericol de asemenea de a-şi suspenda activitatea din cauza lipsei de personal. Medicul vorbeşte despre un volum imens de muncă pentru asistenţii medicali şi despre imposibilitatea de a li se asigura zilele libere cuvenite, ceea ce poate duce la epuizare.

„Camera de gardă este zona cea mai fierbinte pentru că ea este interfaţa cu pacientul care vine cu o urgenţă la spital, motiv pentru care noi am considerat că este corect să tragem un semnal de alarmă în special pentru acest sector de activitate, pentru că pacientul de la gardă simte cel mai tare lipsa de oameni. Concret, se poate întâmpla şi de fapt s-a întâmplat ca cei 120-200 de pacienţi care se prezintă la camera de gardă într-o zi să poată să fie îngrijiţi de o singură asistentă, ceea ce este foarte puţin.”

Îi punem pe pacienți în pericol”

El adaugă că „se acumulează frustrări din partea pacienţilor, timpi de aşteptare mari, asistenta până la urmă va ceda pentru că este mult pentru un singur om, şi noi încercând să rezolvăm tot ce ne vine la camera de gardă nu facem altceva decât să-i punem pe pacienţi în pericol. Astfel, la sfârşitul anului trecut, împreună, şefii de secţie am considerat că este mai corect să restrângem activitatea la intervalul în care putem acorda o asistenţă medicală acceptabilă, şi să întrerupem activitatea pe timpul nopţii, pentru că nu mai are cine să o ducă. Apoi, ne-am înţeles cu managerul, cu angajaţii să trecem perioada asta de sărbători dar în lunile următoare există acest risc: ca în orice moment să nu mai avem cu cine să asigurăm continuitatea turelor de asistente, să spunem nu vă mai putem îngriji la camera de gardă şi să trebuiască să dirijăm pacienţii spre alte spitale.”

La Spitalul Victor Gomoiu este nevoie în acest moment de 75 de asistenţi medicali şi de 25 de infirmieri, arată directorul medical. Situaţia este în acest moment extrem de dificilă în special la camera de gardă, unde 8 asistente fac munca a 20, mai spune dr. Costel Vlad. Mai mult decât atât, pot fi făcute greşeli la patul bolnavului tocmai pentru că sunt prea puţini asistenţi, mai atrage atenţia acesta: „La nivel de spital sunt 100 de posturi care ar trebui să fie ocupate, dintre care 75 de asistente şi 25 de infirmiere. La nivel de cameră de gardă, avem 8 asistente care fac munca a 20 de asistente. Pentru fiecare asistent asta înseamnă 2, 3 ture în plus, asta înseamnă o săptămână de lucru, asta înseamnă că în patru săptămâni un asistent face muncă de cinci săptămâni. Asta se traduce în scăderea perioadei de odihnă, de repaos, asta se traduce în faptul că noi suntem la limita Codului muncii, uneori chiar îl încălcăm că nu avem încotro, în sensul că nu le putem acorda oamenilor suficiente pauze compensatorii, suficiente perioade de odihnă, să-i plătim în plus nu se poate, şi atunci ei acumulează zile libere, pe care le tot rostogolim pentru că nu li le putem acorda pentru că nu avem personal. Asta se traduce apoi în oboseală, în surmenaj şi finalmente în greşeli care pot fi făcute la patul bolnavului”.

Este nevoie de deblocarea rapidă a posturilor, spune directorul medical, deoarece, în acest moment, pacienţii pot fi puşi în pericol. La Spitalul Victor Gomoiu, în ultimul an cel puţin, au fost consultaţi în jur de 100.000 de copii, din Bucureşti, dar şi din alte zone ale ţării, şi internaţi 10.000.

„Spitalul nostru e un spital aş spune mai degrabă mic, avem 200 de paturi aproximativ, într-un an de zile consultăm 100.000 de copii, internăm 10.000 şi operăm 3000. Eu nu mă pot erija nici în finanţist, nici în administrator de resurse, eu în viaţa reală am nişte pacienţi pe care trebuie să-i îngrijesc cu anumiţi oameni. Am ajuns în punctul în care suntem atât de puţini încât pacientul este practic la risc. Şi din punctul nostru de vedere deblocarea situaţiei se impune a fi rapidă, adică deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor în sistemul public de sănătate”, afirmă dr. Costel Vlad.

„Legislaţia a fost făcută în aşa fel încât organizarea de concursuri se poate face pe bază de memorandum. Demersurile au fost făcute şi le-am făcut prin intermediul Administraţiei Spitalelor, de mai multe ori au fost înaintate aceste memorandumuri, ele au rămas fără răspuns până la finalul anului 2023 când am fost înştiinţaţi că oricum este final de an şi nu se mai pot debloca posturile, pe de o parte, de pe altă parte pentru anul 2024, aşa cum am citit în Ordonanţa de Urgenţă, se pot organiza concursuri doar pentru posturile vacantate în 2024. Problema este că dacă mie mi se mai eliberează un post în 2024 eu voi înceta să exist, pentru că nu mai pot duce activitatea, deci nu mă ajută cu nimic, iar posturile eliberate în 2023 se pot ocupa doar pe bază de memorandum, mecanism care pe noi nu ne-a ajutat deloc în 2023”, încheie directorul medical al Spitalului Victor Gomoiu.

