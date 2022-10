SANATATE Sâmbătă, 29 Octombrie 2022, 07:10

Alina Neagu • HotNews.ro

Doar 10 pacienți cu arsuri grave (mari arși) au fost transferați pentru a fi tratați în spitale din afara țării în primele 9 luni ale anului 2022, arată cele mai recente date puse la dispoziție de Ministerul Sănătății, la solicitarea HotNews.ro. În aceeași perioadă a anului trecut, fuseseră transferați în străinătate 22 de pacienți mari arși.

Comemorare a victimelor incendiului din clubul Colectiv Foto: AGERPRES

Numărul românilor cu arsuri grave transferați în afara țării rămâne infim la 7 ani de la incendiul din clubul Colectiv, cu toate că, în urmă cu 2 ani, Ministerul Sănătății a aprobat un mecanism de transfer în străinătate al marilor arși pentru care nu există condiții de tratament în țară și criterii clare de transfer.

România nu are nici astăzi nici măcar un centru pentru tratarea marilor arși, iar infecțiile nosocomiale din spitale rămân subraportate. În aceste condiții, în decembrie 2020, un Ordin al Ministerului Sănătății introducea în lege un mecanism de transfer în străinătate al pacienților cu arsuri foarte grave și criterii clare și transparente de transfer.

Numărul marilor arși transferați în străinătate nu a crescut nici după crearea Mecanismului de transfer

HotNews.ro a solicitat Ministerului Sănătății, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, să comunice câți pacienți mari arși au fost transferați anul acesta în străinătate în baza mecanismului de transfer și câți au fost transferați în aceeași perioadă a anului trecut:

Întrebare HotNews.ro:

Câți pacienți mari arși din România au fost transferați în spitale din afara țării de la 1 ianuarie 2022 până la această dată (primele 9 luni ale anului - n.red.), în baza criteriilor stabilite prin Mecanismul de transfer al marilor arși, aprobat prin Ordin al ministrului Sănătății în anul 2020?

Răspunsul Ministerului Sănătății:

În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 - 28.09.2022 au fost transferați pentru tratament în străinătate un număr de 10 pacienți cu arsuri.



Comemorare Colectiv

Întrebare HotNews.ro:

Câți pacienți mari arși din România au fost transferați în spitale din afara țării în aceeași perioadă a anului 2021 - 1 ianuarie 2021 - finalul lunii septembrie 2021 - în baza criteriilor stabilite prin Mecanismul de transfer al marilor arși, aprobat prin Ordin al ministrului Sănătății în anul 2020?

Răspunsul Ministerului Sănătății:

În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 până la finele lunii septembrie 2021, au fost transferați pentru tratament în străinătate un număr de 22 de pacienți cu arsuri.

În perioada 2016 - 2020, înainte de aprobarea Mecanismului de transfer, România a efectuat 40 transferuri internaționale de pacienți mari arși.

Practic, datele oficiale arată că numărul pacienților mari arși transferați nu a crescut nici după aprobarea Mecanismului de transfer.

Câți mari arși are România: câteva zeci pe lună, câteva sute pe an

România are cei mai mulți mari arși din Europa - între 600 și 800 de pacienți mari arși anual. Cazul Colectiv a fost doar vârful iceberg-ului și a atras atenția tuturor asupra lipsei condițiilor pentru tratarea acestor pacienți, fiind primul accident colectiv cu mari arși din țara noastră. Problema există însă dintotdeauna, iar rezolvarea ei întârzie.

În octombrie 2019, Sorina Pintea, ministrul Sănătății la acea vreme, declara pentru HotNews.ro că România înregistrează lunar 70-75 de pacienți mari arși, cei mai mulți din Europa. O parte dintre ei sunt tratați în țară, o parte sunt transferați în străinătate, mai spunea Sorina Pintea, ministrul Sănătății în al cărui mandat s-au făcut cele mai multe transferuri de pacienți mari arși în afara țării.

"După 4 ani ar fi trebuit să avem mult mai mult. În continuare, dacă, Doamne ferește, am avea un nou episod Colectiv, nu am putea trata toți pacienții în România, asta este clar, dar nicio țară din lume nu ar putea. Dar am evoluat, am recunoaște că nu putem", declara Sorina Pintea pentru HotNews.ro, în octombrie 2019.

De ce nu pot spitalele românești să trateze mari arși și ar trebui să îi transfere în străinătate

România nu are, la 7 ani de la incendiul din clubul Colectiv, niciun centru specializat în tratarea marilor arși.

Pacienții mari arși ar avea nevoie, pentru a fi tratați în condiții de maximă siguranță în România, de centre pentru mari arși - singurele structuri în care pacienții cu arsuri foarte grave, precum cei de la Colectiv, dar nu numai, pot fi tratați în condiții de maximă siguranță. România nu are deocamdată niciunul.

În România ar fi urmat să se construiască 4 astfel de centre, cu finanțare de la Banca Mondială - două în București și câte unul la Timișoara și Târgu Mureș. Centrele au existat în toți acești ani doar pe hârtie și nimeni nu mai știe dacă și când se vor face. Chiar dacă despre construirea lor se vorbește înca dinaintea incendiului din Colectiv.

De ce nu avem niciun centru pentru mari arși: „Multă birocraţie, multă delăsare şi ani de zile în care lumea nu s-a interesat”

Patru centre pentru pacienții mari arşi - două la București, unul la Timișoara și unul la Târgu Mureș - urmau să fie construite în România după anul 2020, afirma Sorina Pintea, ministrul Sănătății la acea vreme, în noiembrie 2018. Pintea mai spunea atunci că acesta este "un termen realist".

Sorina Pintea adăuga că aceste centre ar fi trebuit să fie construite încă din anul 2014, când a fost aprobată o Hotărâre de Guvern în acest sens, dar „a fost multă birocraţie, multă delăsare şi ani de zile în care lumea nu s-a interesat”.

România are în acest moment doar unități funcționale pentru arși - la București, Timișoara sau Iași - dar și în acelea, numărul de paturi este insuficient.

Unitățile funcționale pentru arși pot îngriji doar pacienți de o anumită gravitate - din punctul de vedere al suprafeței și profunzimii arsurilor - fiind inferioare centrelor pentru arși.

Nu în ultimul rând, pacienții mari arși nu pot face, în acest moment, nici recuperare în România, din cauză că nu există centre speciale de recuperare pentru ei.

Mecanismul de transfer, ținut 2 ani în sertar și aprobat în cele din urmă la presiunea supraviețuitorilor din Colectiv și a presei

Mecanismul de transfer la spitale din străinătate al pacienților cu arsuri grave (mari arși) care nu pot fi tratați în țară a fost aprobat de Ministerul Sănătății după ani întregi de ezitări în decembrie 2020. Mecanismul de transfer a fost elaborat de medici și de supraviețuitori ai incendiului din clubul Colectiv.

La elaborarea lui s-a început să se lucreze încă din anul 2018, în timpul mandatului de ministru al Sănătății al Sorinei Pintea, iar proiectul de act normativ era aproape finalizat la momentul plecării acesteia de la conducerea instituției (toamna anului 2018).

În cele din urmă, după multe ezitări și la presiunea supraviețuitorilor incendiului din Colectiv și a presei, mecanismul a fost aprobat prin Ordin de ministru în decembrie 2020, în mandatul de ministru al lui Nelu Tătaru.

Protest al familiilor și supraviețuitorilor incendiului din clubul Colectiv la Curtea de Apel București, octombrie 2021

Ce prevede Mecanismul de transfer al marilor arși

Cum funcționează Mecanismul de transfer al marilor arși, cel puțin pe hârtie - potrivit Ordinului ministrului Sănătății prin care a fost introdus:

Comisiile care vor analiza dosarul medical al pacientului și vor stabili necesitatea transferului pacienților cu arsuri grave în străinătate se vor constitui la nivelul unităților sanitare care asigură managementul cazurilor cu arsuri grave, în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al acestui Ordin.

Acestea vor aproba transferul numai pentru cazurile care întrunesc criteriile de internare în centrele pentru arși conform prevederilor Anexei nr. 5 din Ordinul ministrului sănătății nr. 476/2017, cu modificările și completările ulterioare. Evaluarea oportunității transferului se realizează cu respectarea prevederilor Anexei 8 din același act normativ.

Comisiile vor fi formate din 3 membri: medicul curant al pacientului, un medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă și un medic în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă sau chirurgie generală, după caz, desemnați în prealabil prin decizie a directorului medical al unității sanitare care asigură managementul cazurilor cu arsuri grave, ținând cont de graficul lunar al gărzilor.

Aceste comisii se întrunesc în regim de urgență la solicitarea medicului curant al pacientului, în maxim 2 ore de la primirea cazului, analizează dosarul medical al pacientului și, după caz, aprobă transferul motivat.

Deciziile comisiilor se iau prin consens și se transmit Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea transferului către unități specializate în străinătate.

Pentru acest demers, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne vor încheia un protocol de colaborare și coordonare.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi, Ministerul Sănătății inițiază demersurile necesare pentru încheierea protocoalelor de colaborare cu unități medicale din străinătate care asigură asistenţă medicală bolnavilor cu arsuri.

De asemenea, Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri prevede ca decontarile cheltuielilor să se realizeze direct către unitățile sanitare pe baza documentelor medicale și facturilor aferente serviciilor medicale de care a beneficiat pacientul din bugetul MS, în cadrul acțiunilor prioritare AP-ARSURI.

