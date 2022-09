SANATATE Vineri, 30 Septembrie 2022, 12:37

​Secția Zerlendi a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală, care funcționa într-o clădire veche de 130 de ani cu risc seismic gradul I și a fost închisă în iulie 2020 de managerul spitalului, Beatrice Mahler, din motive de siguranță, așteaptă și acum un răspuns de la autorități pentru a fi reconstruită. În tot acest timp, cel mai mare spital de pneumologie din România funcționează cu 140 de paturi în minus, lucru resimțit din plin atât de pacienți, cât și de medici.

Institutul Marius Nasta Foto: Hotnews

Institutul Marius Nasta își desfășoară activitatea în două sedii. Unul dintre ele - cel din Calea Șerban Vodă, cunoscut ca Zerlendi - funcționa într-o clădire veche de aproximativ 130 de ani, cu risc seismic gradul I.

Clădirea în care a funcționat sediul Zerlendi al Institutului Marius Nasta a fost donată acum aproximativ 130 de ani de bancherul și filantropul Christofi Zerlendi, pentru a adăposti un azil pentru infirmi. Ulterior, aici a funcționat timp de zeci de ani o secție externă a celui mai important spital de boli pulmonare din România.

Noua clădire din sediul cunoscut acum ca Zerlendi ar urma să aibă 6 etaje. Acum 2 ani, la momentul închiderii Zerlendi, Beatrice Mahler spera ca noua clădire a spitalului să fie gata în 4 ani.

Dr. Florin Mihălțan

„Durerea e că este o clădire care se cheamă Zerlendi. Are 140 de paturi. Presa ne-a ajutat foarte mult acum 2 ani și jumătate, când am spus: condițiile sunt inacceptabile, trebuie închis. S-a încercat salvarea, am avut oferte foarte promițătoare pentru o clădire nouă. S-a spus că renovarea ar costa prea mult și trebuie o clădire nouă. Din păcate, au trecut 2 ani și jumătate și nu s-a întâmplat nimic. Vizavi, unde era un alt spital, de dermatologie, revendicat, acum, dacă vă uitați, există un building din sticlă. Ei au putut în 2 ani să facă această clădire”, a declarat prof. dr. Florin Mihălțan, medic și șef de secție la Institutul Marius Nasta, în cadrul simpozionului “Screeningul tuberculozei și migrația în Europa”, organizat de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București în colaboare cu specialiștii de la Centrul de Cercetare Borstel - Institutul Plămânilor din Leibintz, Germania.

Beatrice Mahler: Zerlendi, pe lista celor 49 de spitale propuse la finanțare în PNRR

Zerlendi, secție externă a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, cel mai mare spital de pneumologie din România, se află pe lista celor 49 de spitale propuse pentru finanțare în PNRR, spune dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: „Nu avem încă răspunsul final, deși mi-aș dori ca acest răspuns să vină cât mai repede, pentru că suntem la nivel de studiu de fezabilitate. De 2 ani nu am stat, am făcut tot ceea ce a ținut de managementul Institutului Marius Nasta pentru ca acest proiect să devină realitate. În acest moment, răspunsul nu este la noi, așteptăm răspunsul din altă parte.”

„Până atunci, nu pot decât să sper că pacientul cu tuberculoză, că diagnosticul, tratamentul și cercetarea tuberculozei - pentru că asta își propune să fie Zerlendi - va fi prioritizat și de către oficialii statului român”, adaugă Beatrice Mahler.

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta

Medicul Florin Mihălțan speră ca această secție a spitalului să fie reconstruită de autorități: „Vreau să sper că se va întâmpla ceea ce am văzut în proiectele Ministerului, că se va reconstrui această clădire, pentru că noi, colegii din Institutul Marius Nasta, resimțim din plin lipsa acestor 140 de paturi.”

„După pandemie, pacienții au început acum să revină în spitale, atât pentru tuberculoză cât și pentru pneumologie. Cred că este timpul să investim foarte mult nu numai în aparatură, dar și în clădiri, în reînnoirea acestora, dar și în construcții noi”, mai spune Florin Mihălțan.

Secția externă Zerlendi, închisă în iulie 2020. Funcționa într-o clădire veche de 130 de ani, cu risc seismic gradul I

Secția Zerlendi a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta a fost închisă la începutul lunii iulie 2020. Secția avea 140 de paturi, iar reprezentanții Institutului Marius Nasta anunțau atunci că se vor face eforturi suplimentare pentru ca minusul de paturi din cauza închiderii să afecteze cât mai puțin tratamentul pacienților cu afecțiuni respiratorii.

„Sediul Zerlendi al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta are clădiri extrem de vechi având peste 100 de ani, situație pe care am semnalat-o în repetate rânduri. Renovarea sediului presupune lucrări de consolidare, care efectuate ar duce la un cost extrem de mare al renovării. Demersurile pe care le-am inițiat până în prezent au dus la aprobarea de către Ministerul Sănătății a construirii unei clădiri noi, prin aprobarea studiului de prefezabilitate”, arăta managerul Beatrice Mahler, la momentul închiderii secției.

„Situația secției Zerlendi a fost intens mediatizată, este cunoscută de angajații și pacienții institutului de mulți ani și a fost prezentată publicului larg de către mass-media. Așa cum se știe, și am precizat de mai multe ori, condițiile de cazare oferite în secția Zerlendi nu sunt proprii unui spital funcțional în anul 2020, așa că împreună cu Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică s-a decis că închiderea sediului Zerlendi este cea mai bună opțiune pentru protecția pacienților și a salariaților institutului”, explica Beatrice Mahler.

Managerul Institutului Marius Nasta mai preciza atunci că cele 140 de paturi din sediul Zerlendi, jumătate destinate pacientului cu afecțiuni pneumologice și jumătate pacientului cu tuberculoză, sunt cu activitate suspendată: „În Institutul Marius Nasta se vor face eforturi suplimentare pentru ca minusul de paturi din cauza închiderii secției Zerlendi să afecteze cât mai puțin tratamentul oferit pacienților cu afecțiuni respiratorii care sunt diagnosticați, tratați și monitorizați în institut. Situația închiderii secției Zerlendi s-a discutat ieri cu dl. ministru al Sănătății, dr. Nelu Tătaru, care ne-a precizat că se va implica în găsirea de soluții pentru rezolvarea acestei situații și că problematica pacientului cu afecțiuni respiratorii va fi prioritară pentru Ministerul Sănătații, mai ales în contextul pandemiei de COVID care lasă sechele asupra funcției pulmonare, iar acești pacienți vor avea nevoie de reevaluare pneumologică.”

La Institutul Marius Nasta ajung cele mai grave cazuri de boli pulmonare din toată țara - cancer pulmonar, tuberculoză sau fibroză chistică. Dacă medicii de aici sunt căutați de pacienți din toată țara, condițiile de cazare din spital au rămas mult în urma calității actului medical oferit, se plâng angajații Institutului.

Construită acum peste 100 de ani, clădirea Zerlendi corespundea standardelor de atunci, dar nu mai are cum să corespundă celor actuale și să asigure circuitele corecte pentru funcționarea unui spital - coridoarele și scările sunt foarte înguste, saloanele sunt foarte mari și nu permit izolarea pacienților și împiedicarea răspândirii infecțiilor, nu există lift.

Managerul Beatrice Mahler a început să facă demersuri și adrese la Ministerul Sănătății încă din anul 2019, în care atrăgea atenția asupra gradului avansat de deteriorare a clădirii Zerlendi a spitalului și cerea consolidarea acestuia. Ministerul Sănătății a ajuns însă la concluzia că se poate construi o clădire nouă, de la zero, în locul consolidării celei vechi de peste 100 de ani, iar costurile ar fi similare.

