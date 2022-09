SANATATE Joi, 01 Septembrie 2022, 09:50

Alina Neagu • HotNews.ro

​56.841 de doze de vaccin împotriva HPV erau disponibile la finalul lunii iunie în cabinetele medicilor de familie și în stocul direcțiilor de sănătate publică, potrivit celei mai recente centralizări realizate de Ministerul Sănătății.

HPV Foto: Dreamstime

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 iulie 2022 au fost înregistrate la cabinetele medicilor de familie 30.201 solicitări de vaccinare (16.545 de solicitări pentru vaccinarea anti HPV pentru fetele cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani și 13.665 de solicitări pentru vaccinarea anti HPV pentru fetele între 15-18 ani), conform Raportului privind vaccinarea anti-HPV realizat de către Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

În primele 6 luni ale acestui an au fost utilizate 52.066 de doze de vaccin împotriva HPV, în cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătății.

Pentru imunizarea fetelor de până la 14 ani sunt necesare două doze, iar pentru cele ce depășesc această vârstă câte trei doze.

Vaccinarea împotriva HPV este gratuită și se realizează în cabinetele medicilor de familie, la fetele cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani, pe baza solicitărilor depuse.

Cererile sunt centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare, iar trimestrial se solicită direcţiei de sănătate publică teritoriale numărul de doze de vaccin necesare pentru imunizare, precizează Ministerul Sănătății.

Vaccinarea anti-HPV este cea mai bună metodă de prevenire a cancerului de col uterin și Ministerul Sănătății încurajează părinții să solicite informații medicilor de familie și celor de specialitate cu privire la beneficiile acestui tip de vaccinare.

120.000 de adolescente românce s-au vaccinat în primii 2 ani și jumătate ai campaniei

Aproape 120.000 de adolescente românce cu vârsta între 11 și 18 ani s-au vaccinat împotriva virusului HPV - cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume, responsabilă pentru apariția câtorva tipuri de cancer, dintre care cel mai cunoscut este cancerul de col uterin - în primii 2 ani și jumătate ai campaniei gratuite derulate de Ministerul Sănătății, arată datele obținute în exclusivitate de HotNews.ro.

Campania gratuită de vaccinare împotriva HPV derulată de Ministerul Sănătății a început în 2020 și se adresează, în acest moment, fetelor cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani. În primul an și jumătate, campania s-a adresat doar fetelor între 11 și 14 ani, însă a fost extinsă în toamna trecută la grupa de vârstă 11-18 ani printr-un Ordin semnat de Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății la acea vreme, în ultimele sale zile de mandat.

Ioana Mihăilă vorbea, în mandatul său de ministru al Sănătății, și despre faptul că se ia în calcul o extindere a campaniei de vaccinare și la băieți - alte țări vaccinează gratuit și băieții împotriva HPV.

După plecarea Ioanei Mihăilă de la conducerea Ministerului Sănătății, și Amalia Șerban, director în cadrul instituției, declara, în cadrul dezbaterii "Politici și strategii în managementul oncologic / controverse", organizată de Revista Politici de Sănătate și Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, că Ordinul de ministru care stabilește căror categorii se adresează vaccinarea gratuită împotriva HPV în cadrul Programului Național de Vaccinare va fi modificat, urmând să fie incluși și băieții, nu doar fetele cu vârsta între 11 și 18 ani, ca în prezent.

După acel moment, s-a lăsat liniștea pe acest subiect.

HotNews.ro a solicitat recent Ministerului Sănătății, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, să clarifice dacă are în vedere în acest moment extinderea vaccinării gratuite împotriva HPV și la băieți și care este orizontul de timp în care ar putea fi posibilă și vaccinarea gratuită a băieților.

Ministerul Sănătății a transmis HotNews.ro că această variantă este încă în analiză și că vaccinarea ar putea fi extinsă și la băieți în limita fondurilor alocate: „În ceea ce privește vaccinarea anti – HPV a băieților, specialiștii din cadrul comisiilor de specialitate, respectiv, Comisia de Boli Infecțioase, Epidemiologie și Oncologie ale Ministerului Sănătății, efectuează o analiză, urmând să fie luată o decizie în acest sens”, arată instituția condusă de Alexandru Rafila, într-un răspuns la o solicitare HotNews.ro.

„În momentul în care discuțiile se vor definitiva, concluziile vor fi făcute publice. Ministerul Sănătății este favorabil preluării exemplelor în acest sens, existente în alte țări, și va putea extinde programul în limita fondurilor alocate”, a mai precizat Ministerul Sănătății, ca răspuns la solicitarea HotNews.ro.

Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcursul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV

Virusul HPV (Human Papiloma Virus) este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume, responsabilă de apariția câtorva tipuri de cancer. Cancerul de col uterin este doar cel mai cunoscut și cel mai frecvent, dar nu este nici pe departe singurul. Virusul HPV poate provoca și cancer laringian, cancer faringian, penian, vulvar, anal sau tegumentar. Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcurcul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV.

În fiecare an, în jur de 3.300 de românce sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. Mai mult de jumătate dintre ele pierd lupta cu boala, România fiind țara din UE cu cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin.

Chiar dacă actuala campanie de vaccinare gratuită a pornit în primul an al pandemiei și nu a fost dublată de niciun fel de campanie de informare sau promovare a vaccinării derulată de autorități, numărul adolescentelor imunizate în cadrul campaniei crește de la an la an, arată cifrele obținute în exclusivitate de HotNews.ro.

Actuala campanie de vaccinare pare să fie un succes imens, dacă ne raportăm la prima astfel de campanie derulată în România, în anul 2008. Atunci, majoritatea dozelor de vaccin au fost sfârșit prin a fi aruncate la gunoi și doar 2% (2.600) dintre fetele eligibile (110.000 de fete cu vârsta între 9 și 11 ani) au fost vaccinate.

În plus, eșecul de proporții al campaniei din 2008 a făcut ca România să nu mai cumpere timp de peste un deceniu vaccinuri HPV pentru o campanie gratuită de imunizare.

Pe de altă parte, succesul de până acum al campaniei trebuie privit cu moderație, dacă ne îndreptăm privirea către alte țări: Australia și-a propus să eradicheze complet cancerul de col uterin în următorii 20 de ani (Australia și Marea Britanie au extins vaccinarea împotriva HPV și la băieți, care sunt și ei purtători ai virusului), iar Statele Unite ale Americii au extins vaccinarea împotriva HPV până la vârsta de 45 de ani, atât la femei, cât și la bărbați. De asemenea, sunt țări care au introdus programe de „recuperare” a fetelor care nu au putut să prindă vaccinul între 9 și 14 ani și îl administrează gratuit și în intervalul 15-25 de ani.

Sursă foto: Dreamstime.com.

