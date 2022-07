SANATATE Marți, 19 Iulie 2022, 15:06

Alina Neagu • HotNews.ro

​Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu comentează, pe pagina sa de Facebook, gafele recente ale Ministerului Sănătății pe tema investițiilor în spitale cu bani din PNRR. Referindu-se la ministrul Alexandru Rafila și secretarul de stat Adriana Pistol, Vlad Voiculescu scrie că „un microbiolog și un epidemiolog care au ajuns în aceste funcții urcând cu colacul oferit de sistem pe valurile COVID-ului, pentru care subiectul investițiilor în spitale este ca o piatră în pantofi. Îi jenează la mers, dar în general dânșii preferă să șadă”.

Ministerul Sănătății a anunțat, luni, prin vocea secretarului de stat Adriana Pistol, că nu se construiește niciun spital nou cu bani din PNRR, la 3 zile după ce anunțase, într-un comunicat de presă oficial, că „până în 2026, un număr de cel puțin 25 de spitale noi sau unități spitalicești vor fi construite și dotate cu echipamente, cu fonduri din PNRR”.

După câteva ore însă, pe 18 iulie, seara, Ministerul Sănătății a revenit cu noi precizări. Într-un comunicat de presă, în care se invocă o serie de consultări între ministrul Alexandru Rafila și secretarul de stat Adriana Pistol, se anunța că este vorba de fapt de o „lista de 49 de obiective de investiții înscrise de către Ministerul Sănătății în mandatul precedentului Guvern și aprobată de Comisia Europeană”.

Această listă cuprindea și „spitale nou înființate (construcții noi)”, arată Ministerul Sănătății, dar nu spune câte exact se vor construi, ci doar că din lista de 49 de obiective de investiții vor fi selectate „minim 25”.

Între cele 49 de obiective de investiții sunt menționate 14 spitale noi, însă acest lucru nu garantează că vor fi și construite.

Între obiectivele convenite cu Comisia Europeană pentru cele 1,7 miliarde de euro, pe lângă spitale noi sunt alte două categorii de investiții, respectiv spitale deja existente (construcții noi care preiau integral activitățile medicale ale unor spitale), precum și reabilitări, extinderi sau înființări de secții/pavilioane care fac parte din spitale deja existente, potrivit Ministerului Sănătății.

Vlad Voiculescu o acuză, de asemenea, pe Adriana Pistol, actual secretar de stat în Ministerul Sănătății și fost director al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, de faptul că „a fost principalul responsabil pentru „omiterea” raportării a zeci de mii de decese COVID anul trecut”.

Postarea integrală a fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu:

„Nu este zi în care să nu primesc măcar 10 mesaje de la oameni disperați că trebuie să meargă în privat pentru că la spitalul de stat nu se face X, că sunt plimbați de la un spital la altul, dintr-un oraș într-altul, că trebuie să scoată din buzunar bani pe care nu îi au pentru că „nu mai este buget pentru investigația X și am fost trimiși la privat”.

Spitalele regionale și spitalele construite și/sau extinse și modernizate din PNRR ar fi o gură de aer pentru milioane de români!

Peste 3 miliarde de euro vor fi disponibile României pentru investiții în spitale. Mai mult decât tot ce a investit până acum sectorul privat în domeniul sănătății. Toate acele spitalele, clinici, laboratoarele private pe care le vezi la tot pasul în orașele României.

În condițiile în care avem această oportunitate fabuloasă, în loc să avem raportări săptămânale profesioniste ale progresului, ministrul se trezește vorbind că se vor construi și dota 25 de spitale din PNRR. Secretarul de stat îl ia în balon „cum, mă, frate, care 25 de spitale se construiesc?”.

Evit de ceva vreme să mai comentez ce spune domnul Rafila sau altcineva din Ministerul Sănătății. Dincolo de modul zeflemitor de a trata o problemă atât de importantă, nu îmi vine în gând decât că declarațiile lor sunt pur și simplu irelevante.

Irelevante, pentru că vin din partea unor oameni fără nicio competență în domeniu și, ce e mult mai rău, fără absolut niciun interes. Un microbiolog și un epidemiolog care au ajuns în aceste funcții urcând cu colacul oferit de sistem pe valurile COVID-ului pentru care subiectul investițiilor în spitale este ca o piatră în pantofi. Îi jenează la mers, dar în general dânșii preferă să șadă.

Declarațiile lor sunt irelevante și pentru că declarațiile politicienilor NU au construit nicicând spitale în 32 de ani. În general, nici declarațiile, nici voturile sau legile făcute de politicieni nu construiesc spitale, ci echipe de arhitecți, ingineri, specialiști din peste 20 de specialități coordonați de project manageri capabili construiesc spitale. Oameni pe care PSD-iștii și PNL-iștii nu i-au adus în Ministerul Sănătății în 32 de ani.

Pentru a aduce acești oameni capabili în echipă, am insistat să constituim ANDIS (Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii Spitalicești) - o echipă fără apartenență politică, cu mandate dincolo de ale șefilor politici vremelnici, una care să nu facă jocuri politice, ci să construiască spitale! Am introdus proiectul și în PNRR, ca să mă asigur că nu îl vor omorî din fașă. Nu l-au omorât, dar au făcut ce știu ei să facă: mai întâi l-au amânat (peste 1 an!) și apoi l-au politizat.

E nevoie atât de mare de investiții cu cap în spitalele din România!

Ce ar fi rezonabil și relevant din partea celor doi de mai sus ar fi să spună ce au făcut în mod foarte practic pentru implementarea PNRR și a spitalelor regionale.

Care sunt oamenii din Ministerul Sănătății care se ocupă de aceste proiecte?

Care sunt termenele pe care le-au negociat cu echipele de proiect pentru aceste proiecte?

Care este progresul săptămânal, lunar, trimestrial, anual pe care îl au aceste proiecte?

Peste 3 miliarde de euro vor fi disponibile României pentru investiții în spitale. Mai mult decât tot ce a investit până acum sectorul privat în toate spitalele, clinicile și laboratoarele private din România.

Investițiile private se văd, nu-i așa? Oare investițiile statului se vor vedea?

P.S. Doar ca să știți de unde să o luați: doamna dr. Adriana Pistol - șefa de facto a INSP - a fost principalul responsabil pentru „omiterea” raportării a zeci de mii de decese COVID anul trecut. Așa i s-a cerut, așa a executat. Probabil că așa s-ar fi exprimat și atunci: „cum, mă, frate, care zeci de mii de oameni au murit?”. Cu mânuțele și cu pixulețul doamnei Pistol, în România au murit atâția români câți a vrut domnul Iohannis să moara, „mă, frate”.”

