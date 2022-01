Plasmă umană pentru fabricarea medicamentelor necesare pacienților, colectată în premieră în România din 2023, în 10 centre deschise de un ONG. Țara noastră aruncă anual peste 50.000 de litri de plasmă

1.000 kg de imunoglobulină normală;

"Eforturile noastre de a colecta plasma de la donatorii români și toate inițiativele care au condus spre acest lucru au început cu mai bine de 10 ani în urmă. Statul român nu a făcut progrese la acest capitol, nici atunci și nici în prezent, astfel că, am ajuns să fim singura țară din Uniunea Europeană care nu colectează plasmă pentru fabricarea medicamentelor derivate. În ultimii ani, pacienții români care suferă de imunodeficiențe primare sau secundare, afecțiuni autoimune, boli neuro-degenerative au suferit complicații grave din cauză că nu au avut accces la tratamentele esențiale fabricate din plasmă umană. Consider că România are obligația să asigure pacienților români accesul la aceste tratamente ce le salvează viața. Soluția care s-a dovedit eficientă în mai multe țări UE este să colectăm plasmă umană de la donatorii români, pentru a fabrica toate aceste medicamente. Obiectivul nostru de a deschide o parte din cele 10 centre de plasmafereză, chiar în cursul anului 2022, este unul îndrăzneț; știm că vom întâmpina multe situații dificile, însă avem convingerea că alături de cadrele medicale din multe dintre actualele centre de transfuzie, respectiv împreună cu partenerii și sponsorii care ni se vor alătura în acest demers, vom reuși să construim cele 10 centre și să oferim, astfel, speranță pacienților români și o calitate a vieții mult mai bună", declară Florin Hozoc, președintele Asociației Donăm Plasmă.





Florin Hozoc este CEO-ul Besmax Pharma Distribution, companie românească specializată în comerțul cu produse farmaceutice și dispozitive medicale de ultimă generație. În primele luni ale pandemiei, în anul 2020, Florin Hozoc a donat statului român singurele 18 aparate de recoltare de plasmă din țară. În unele centre de transfuzie în care au ajuns aceste aparate ele au fost folosite, în altele, nu.







Florin Hozoc, președintele Asociației Donăm Plasmă







"În ultimii ani, pacienții români au avut de suferit în mai multe rânduri din cauză că nu au avut acces la tratamente esențiale fabricate din plasmă umană. Crizele repetate de imunoglobulină i-au afectat mai ales pe pacienții cu imunodeficiențe, pentru care imunoglobulina umană normală este singura alternativă terapeutică ce-i apără de infecții severe ce pot avea forme severe, cu urmări grave și chiar deces. Nu doar România este afectată de aceste crize de imunoglobulină, ci și alte țări europene, tocmai pentru că Europa depinde de plasma colectată de la donatorii americani. Practic, în prezent, producătorii de medicamente derivate din plasmă, nu se mai află în competiție între ei, pentru că cererea de imunoglobulină, în special, este cu peste 15% mai mare decât producția. Astfel, în locul unei competiții între producători, în piața derivatelor de plasmă competiția se manifestă doar între clienți, respectiv între diversele țări europene, care încearcă să-și asigure necesarul de medicamente pentru proprii pacienți, oferind prețuri din ce în mai mari. Astfel este grav afectată concurența din piața europeană de imunoglobulină, produs care este deficitar din lipsa materiei prime", adaugă Florin Hozoc.







"Doar cele patru țări europene (Austria, Cehia, Germania și Ungaria) care permit în egală măsură și colectarea în centre private, dar și compensarea donatorilor de plasmă, reușesc să-și asigure consumul de medicamente fabricate din plasma propriilor donatori. De asemenea, cele patru țări reușesc să asigure un cadru concurențial deplin, în care producătorii sunt în competiție directă atât în sectorul de colectare a plasmei, cât și în cel de valorificare a produselor finite. Restul țărilor europene, în frunte cu Franța, Italia sau Spania, depind de plasma colectată în SUA și, în egală măsură de cea colectată în centrele private din Austria, Cehia, Germania sau Ungaria. Mai mult, ca să acopere deficitele de produse finite, toate aceste țări au fost nevoite să accepte prețuri tot mai mari, în special pentru imunoglobulina normală. Producătorii se adaptează acestei situații, în care devin beneficiarii unei crize de producție, prin creșterea prețurilor. Cu toate acestea, Comisia Europeană întârzie modernizarea legislației privind colectarea, testarea, procesarea și depozitarea plasmei umane pentru fracționare, deși există deja suficiente dovezi care demonstrează succesul modelului implementat deja de cele patru țări europene, unde coexistă sectorul public și cel privat în domeniul colectării de plasmă pentru fracționare. În aceste condiții, cele mai multe țări întârzie să implementeze modelele de bune practici care s-au dovedit eficiente și sustenabile. În acest fel ele contribuie la agravarea deficitului de plasmă umană și a medicamentelor derivate, în special imunoglobulină. România nu are timp să mai aștepte! Nu mai putem să fim martori inactivi la noi crize de imunoglobulină care aduc mulți pacienți români în stare gravă", mai spune Florin Hozoc.





Calendar: când va avea România primele centre de plasmafereză?





12 ianuarie 2022 - Publicarea prospectului proiectului "Plasmă pentru România - primele 10 centre de plasmafereză din România".

11 februarie 2022 – termen limită pentru solicitare clarificări din partea celor interesați.

11 februarie 2022 - Publicarea Ghidului pentru companiile private care doresc să intre în parteneriat cu Asociația "Donăm Plasmă".

10 martie 2022 - Termenul limită pentru transmiterea scrisorilor de intenție din partea centrelor de transfuzie sau a sponsorilor locali ce doresc să intre în parteneriat cu "Asociația Donăm Plasmă" pentru dezvoltarea și operarea centrelor de plasmafereză.

15 martie 2022 - Termenul limită pentru transmiterea scrisorilor de intenție din partea companiilor private ce doresc să intre în parteneriat cu "Asociația Donăm Plasmă" pentru dezvoltarea și operarea centrelor de plasmafereză.

31 martie 2022 - Termenul limită pentru transmiterea ofertelor finale din partea companiilor private ce doresc să intre în parteneriat cu "Asociația Donăm Plasmă" pentru dezvoltarea și operarea centrelor de plasmafereză.

30 aprilie 2022 - Termenul pentru anunțarea rezultatelor selecției pentru primele 10 centre de plasmafereză.

30 aprilie 2022 - Termenul pentru anunțarea partenerilor privați ce vor participa la dezvoltarea și operarea primelor 10 centre de plasmafereză.

Februarie 2023 - Prima procedură de colectare de plasmă umană pentru fracționare, realizată într-un centrul de plasmafereză dezvoltat și operat de Asociația "Donăm Plasmă".

Mai 2023 - Va fi inaugurat cel de-al cincilea centru de plasmafereză.

Noiembrie 2023 - Va fi inaugurat cel de-al 10-lea centru de plasmafereză.









Cum vor funcționa cele 10 centre de plasmafereză





Plasma umană colectată va fi proprietatea centrelor publice de transfuzie și va fi oferită producătorilor de medicamente derivate din plasmă, în schimbul produselor finite necesare pacienților români. Astfel, medicamentele astfel obținute vor fi vândute spitalelor, în urma procedurilor normale de achiziție, iar fondurile obținute vor acoperi costurile de colectare, testare, procesare, depozitare, fracționare și respectiv de promovare a donării.









Protest al pacienților români pentru imunoglobulină în fața Ministerului Sănătății, toamna anului 2017







România aruncă peste 50.000 de litri de plasmă anual

Astfel, în cel mult doi ani, România va începe să colecteze și să fracționeze plasmă umană pentru a asigura accesul pacienților români la medicamentele esențiale cu risc de discontinuitate, în special imunoglobulină. În cel mult 5 ani, România ar putea ajunge să aibă 10 centre de plasmafereză autorizate și înregistrate PMF, cu o capacitate totală de colectare de aproximativ 200.000 litri anual. Cele 10 centre de plasmafereză vor putea asigura necesarul de plasmă pentru fabricarea unei cantități suficiente de imunoglobulină pentru a acoperi necesarul minim al pacienților români.









Medicamentele derivate din plasmă umană



Nu în ultimul rând, prezența marilor companii private în sectorul colectării de plasmă va accentua competiția între producătorii de medicamente derivate din plasmă, ceea ce ar urma să conducă la scăderea naturală a prețurilor acestor medicamente pentru pacienții români, respectiv pentru statul român care le decontează.









