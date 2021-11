Controverse în jurul mutării rezidențiatului la Ministerul Educației: "Rezidenții sunt medici, nu studenți! Există riscul ca locurile să fie ocupate de persoane din anturajul UMF"

​Controverse în jurul proiectului de lege ce prevede mutarea organizării concursului de rezidențiat de la Ministerul Sănătății la cel al Educației, ce îl are printre inițiatori pe ministrul propus al Sănătății, Alexandru Rafila, proiect adoptat acum o săptămână de Camera Deputaților și care merge acum la vot la Senat (for decizional). O petiție online semnată de aproape 7.000 de oameni, intitulată "Rezidenții sunt medici, nu studenți" arată că unul dintre riscuri, în cazul în care această lege va trece, este acela ca repartiția posturilor să devină "clientelară": "vor apărea peste noapte suplimentări, locuri descoperite ca prin minune pentru beizadele, iar șansă unui copil normal de a pătrunde pe ușa din față în sistem va dispărea".





"Nu a existat nicio consultare cu medicii rezidenți sau studenți despre beneficii"

Proiectul de lege a fost inițiat de 8 parlamentari PSD, dintre care 6 sunt medici și predau la Universități de Medicină și Farmacie: Patriciu Achimaş-Cadariu (UMF Cluj), Corneliu-Florin Buicu (UMF Târgu Mureș), Alexandru Rafila (UMF București), Leonard Azamfirei (UMF Târgu Mureș), Florian Bodog (UMF Cluj), Adrian Streinu Cercel (UMF București), Lucian Romașcanu și Angel Tîlvăr.



"Rezidenții sunt medici, nu studenți"

"Conform proiectului, medicii rezidenți vor încheia, după promovarea examenului de rezidențiat, un contract de studiu cu Universitățile de Medicină și Farmacie și un contract de muncă cu unitatea sanitară în cadrul căreia își vor desfășura activitatea (în baza căruia se va asigura salarizarea de către Ministerul Sănătății). O altă modificare constă în faptul că diplomele de medic specialist vor fi emise de Ministerul Educației, în vederea unei alinieri la standardele internaționale.





Inițiatorii proiectului ne-au comunicat faptul că proiectul își propune creșterea calității academice în rezidențiat prin implicarea mai amplă a Ministerului Educației și simplificarea proceselor administrative pe care medicul rezident le are de parcurs. Care standarde internaționale? Nu s-a auzit de aşa ceva în țările EU. 'Simplificarea proceselor administrative pe care medicul le are de parcurs?'





Nu pare o simplificare a birocrației. Asistenții universitari nu au capacitatea fizică reală de a îndruma un rezident, de a-i învăța proceduri practice; rezidenții învață tot de la medicii specialişti şi primari. UMF-ul poate contribui, ajuta rezidentul doar cu oferta de cursuri teoretice din curicula de rezidențiat. Pentru asta nu e nevoie ca rezidentul să încheie un contract separat cu UMF şi unul cu spitalul. Culmea ar fi ca rezidentul să fie obligat să plătească din buzunar cursurile teoretice obligatorii din curicula de specialitate. E treaba Ministerului Sănătății/spitalului cum rezolvă situația.





În legea salarizării nu există capitol pentru 'studenți'. Deci ar trebui modificată o lege organică și stabilite echivalări salariale dificil de realizat. Nu poți spune că rezidentul de anul 1 este echivalat cu profesorul debutat, căci există o diferență considerabilă între norma didactică săptămânală a acestuia și timpul de lucru al rezidentului. Apoi, există discrepanțe între dreptul profesorului de a-și susține definitivatul după 2 ani de predare și parcursul obligatoriu de 3-6 ani al rezidentului până la dobândirea dreptului de a avea un loc de muncă stabil.





UMF-urile NU au capacitate organizatorică, managerială sau sistemele de valori pe care se bazează acestea.





Indiferent de forma examenului de admitere repartiția posturilor va deveni clientelară; vor apărea peste noapte suplimentări, locuri descoperite ca prin minune pentru beizadele, iar șansă unui copil normal de a pătrunde pe ușa din față în sistem va dispărea.





Nu a existat nicio consultare cu medicii rezidenți sau studenți despre beneficii. Asociațiile care ar fi trebuit să aibă un rol pe acest subiect au o atitudine obedientă, de luare la cunoștință, de dezinflamare a rezidenților. Prin urmare, orice decizie unilaterală arată dispreț pentru cei asupra cărora această lege își manifestă efectele. Pe termen lung se va ajunge la o descentralizare totală a examenului, cu riscul ca locurile și posturile să fie ocupate de persoane din anturajul UMF. În acest sens, urmăriți cum astăzi șefi de lucrări concurează cot la cot cu proaspeții absolvenți pe locuri/posturi."





Posibilele mize ale proiectului: "UMF-istanul vrea să preia controlul total"



El a explicat, pentru HotNews.ro, că "marele risc este că, practic, Ministerul Sănătății - care este responsabil de acoperirea cu medici pe specialități, UMF-ul nu are nicio responsabilitate în asigurarea accesului la sănătate - nu mai are niciun cuvânt de spus. UMF-urile, practic, vor calibra oferta de locuri la rezidențiat în funcție de ce pot ei pregăti, nu în funcție de necesarul României. Aceasta este marea problemă a legii. Nu neapărat de orgoliu, că se ia rezidențiatul de la Ministerul Sănătății și merge la Ministerul Educației - UMF-istan. Problema este că Ministerul Sănătății nu mai are niciun cuvânt și, astfel, numărul locurilor și distribuția pe specialități va fi în funcție de ce pot să ofere UMF-urile, nu de ceea ce este nevoie în România."













Autorii și semnatarii petiției subliniază, de asemenea, faptul că "nu a existat nicio consultare cu medicii rezidenți sau studenți despre beneficii. Orice decizie unilaterală arată dispreț pentru cei asupra cărora această lege își manifestă efectele."Organizarea concursului de intrare în rezidențiat, în prezent în sarcina Ministerului Sănătății, ar putea fi mutată la Ministerul Educației, prevede un proiect de lege inițiat de PSD, adoptat acum o săptămână de Camera Deputaților cu voturile PSD și PNL, care merge acum la Senat (for decizional). Printre inițiatori se numără Alexandru Rafila, deputat PSD, șeful catedrei de Microbiologie de la UMF București și ministrul propus al Sănătății. Ministerul Sănătății a dat punct de vedere negativ pe acest proiect, declara săptămâna trecută Levente Vass, secretar de stat responsabil de relația cu Parlamentul, pentru HotNews.ro.În Camera Deputaților, PNL și PSD au votat în favoarea proiectului, în timp ce USR și UDMR au votat împotrivă.Levente Vass (UDMR), secretar de stat în Ministerul Sănătății responsabil de relația cu Parlamentul, a declarat marți pentru HotNews.ro că Ministerul Sănătății nu este de acord cu scoaterea completă a rezidențiatului din sarcina sa și a oferit un punct de vedere negativ pe acest proiect, transmis Guvernului. Mai departe, Guvernul a transmis punctul de vedere la Parlament., împotriva proiectului de lege votat marți, 16 noiembrie 2021, de Camera Deputaților, prin care transferă toate activitățile din cadrul programului de rezidențiat de la Ministerul Sănătății în subordinea Ministerului Educației, adică în responsabilitatea Universităților de Medicină și Farmacie din România, a adunat aproape 6.000 de semnături.Inițiatorii proiectului de lege arată, în expunerea de motive semnată în numele lor de Leonard Azamfirei, rectorul UMF Târgu Mureșfaptul că "întregul parcurs de formare, de la admitere și până la certificarea medicului rezident ca medic specialist, se desfășoară sub directa coordonare a instituțiilor de învățământ superior, care organizează practic întregul program de pregătire în rezidențiat".De cealaltă parte, Adrian Wiener, medic la Spitalul Județean din Arad, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, se numără printre cei care au votat săptămâna trecută împotriva adoptării proiectului de lege. Adrian Wiener a declarat pentru HotNews.ro că miza acestui proiect este că "UMF-istanul vrea să preia controlul total asupra coordonării rezidențiatului"."Practic, medicii rezidenți vor fi transformați în studenți târzii. Vor fi la mâna UMF-urilor, nu angajați ai Ministerului Sănătății", avertiza săptămâna trecută Adrian Wiener.