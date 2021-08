Ce se întâmplă cu testarea obligatorie a medicilor nevaccinați? Banii din sporuri aferenți testării vor fi reținuți și direcționați către plata testării - proiect de lege

"În plus, pe lângă că ne referim la aspecte de sănătate publică ce sunt influențate de statutul de vaccinat sau nevaccinat, ne referim și la responsabilitate individuală și a unității sanitare față de bunăstarea pacienților pe care personalul medical trebuie să îi trateze. Nu este vorba despre discriminare. Atunci când ne uităm la nemulțumiea personalului medico-sanitar, trebuie totuși să ne uităm că 70% dintre medici și un procent semnificativ mai mare dintre medicii de boli infecțioase și pneumologie - adică cei care vin în contact direct cu toate tragediile care sunt cauzate de infecția COVID - sunt vaccinați. Și atunci, cred că este bine să mergem pe mâna lor", este îndemnul ministrului Sănătății.





Testarea medicilor nevaccinați pe banii lor, susținută puternic de asociațiile de pacienți, dar contestată de sindicatele din sănătate





Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, anunța, în luna iunie, că personalul medical care nu se vaccinează împotriva COVID-19 se va testa din bani proprii și vorbea atunci despre dreptul pacientului "de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare".



Cum personalul medical nu poate fi obligat însă să se vaccineze, ministrul Sănătății a găsit o altă soluție pentru ca pacienții care intră în contact cu personal medical nevaccinat să nu riște să se infecteze - testarea personalului medical pe bani proprii: "Personalul medical care nu este vaccinat, probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi din nou să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat."





Instituția condusă de Ioana Mihăilă a vorbit inițial despre impunerea acestei măsuri printr-un Ordin de ministru, însă ulterior s-a decis să se meargă pe adoptarea unui proiect de lege în Parlament.







Testarea periodică obligatorie, pe cheltuiala proprie, a personalului medical nevaccinat s-a lovit, în toată această perioadă, de opoziția vehementă a sindicatelor din sistemul sanitar, practic cei mai mari contestatari ai măsurii, cu toate că este susținută puternic de asociațiile de pacienți.







Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), cea mai mare organizație care reprezintă bolnavii cronici din România, declara pe 27 iulie, pentru HotNews.ro, că de mai bine de un an, românii sunt primiți în spitale doar pe bază de test negativ COVID și, mai nou, dacă sunt vaccinați. El spunea atunci că este firesc să avem aceeași pretenție și de la personalul medical. Mai ales că, de cele mai multe ori, și pacienții s-au testat pe banii lor: "Atâta timp cât mie, ca pacient, mi se cere să mă testez sau să mă vaccinez pentru a fi internat într-un spital, eu cred că pot să am aceleași pretenții și din partea personalului medical. Este dovadă de respect și este dovada că pun siguranța celui de lângă mine mai presus de siguranța mea. Iar aici cred că noi am pierdut acești 7 ani de acasă. Cu părere de rău o spun, dar am pierdut aceste lucruri."











"Proiectul de lege merge înainte în varianta pe care o discutasem anterior, și anume cu achitarea testelor din sporurile salariale ale personalului medical nevaccinat. Dar tuturor li se oferă posibilitatea de a fi vaccinați gratuit", afirmă ministrul Sănătății.În ce stadiu este în acest moment proiectul de lege? "Proiectul de lege merge înainte, a fost pus pe circuitul de avizare în interiorul Ministerului Sănătății, urmând ca ulterior să fie transmis către celelalte ministere și apoi propus Parlamentului."Ioana Mihăilă a subliniat și că personalul medical vizat de această măsură nu este discriminat: "Trebuie să fim foarte atenți când folosim cuvântul 'discriminare'. Cuvântul discriminare se referă la discriminări legate de sex, de religie, de apartenență politică. Nu se referă la aspecte de sănătate publică."