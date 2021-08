Medicii nevaccinați nu vor fi obligați să se testeze pe banii lor. Ministerul Sănătății renunță la Ordinul despre care Ioana Mihăilă spunea încă de acum o lună și jumătate că era finalizat

HotNews.ro a solicitat ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă, în această dimineață detalii privind motivele care au dus la abandonarea adoptării Ordinului de ministru și amănunte despre proiectul de lege pe această temă pe care Ministerul Sănătății ar urma să îl depună la Parlament. Răspunsul ministrului Sănătății nu a venit, până la momentul publicării acestui articol.

Reprezentanții pacienților, consultați de HotNews.ro, se temeau încă de acum câteva săptămâni că măsura ar putea fi abandonată, la presiunea puternică a sindicatelor din sănătate.







Povestea unui Ordin de ministru ratat: Anunțat public acum două luni și finalizat la sfârșitul lunii iunie, nu va mai fi adoptat





La finalul lunii iunie, ministrul Sănătății anunța, într-o emisiune la TVR, după ce vorbise public de mai multe ori în săptămânile precedente despre acest Ordin, că el era finalizat și urma să fie publicat în transparență.







Acum, Ministerul Sănătății a renunțat la adoptarea lui și va merge pe varianta unui proiect de lege trimis la Parlament. Nu este clar când se va întâmpla acest lucru și nici cât va dura procedura, având în vedere faptul că România a intrat deja în valul 4 al pandemiei.

"Dacă mie ca pacient mi se cere să mă testez sau să mă vaccinez pentru a fi internat în spital, am aceeași pretenție și de la medici"







Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), cea mai mare organizație care reprezintă bolnavii cronici din România, declara pe 27 iulie, pentru HotNews.ro, că de mai bine de un an, românii sunt primiți în spitale doar pe bază de test negativ COVID și, mai nou, dacă sunt vaccinați. El spunea atunci că este firesc să avem aceeași pretenție și de la personalul medical. Mai ales că, de cele mai multe ori, și pacienții s-au testat pe banii lor: "Atâta timp cât mie, ca pacient, mi se cere să mă testez sau să mă vaccinez pentru a fi internat într-un spital, eu cred că pot să am aceleași pretenții și din partea personalului medical. Este dovadă de respect și este dovada că pun siguranța celui de lângă mine mai presus de siguranța mea. Iar aici cred că noi am pierdut acești 7 ani de acasă. Cu părere de rău o spun, dar am pierdut aceste lucruri."





Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, anunța, în luna iunie, că personalul medical care nu se vaccinează împotriva COVID-19 se va testa din bani proprii și vorbea atunci despre dreptul pacientului "de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare".Cum personalul medical nu poate fi obligat însă să se vaccineze, ministrul Sănătății a găsit o altă soluție pentru ca pacienții care intră în contact cu personal medical nevaccinat să nu riște să se infecteze - testarea personalului medical pe bani proprii: "Personalul medical care nu este vaccinat, probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi din nou să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat."Acum aproape o lună, pe data de 19 iulie, ministrul Sănătății anunța că, în ciuda opoziției sindicatelor din sănătate, testarea pe cheltuiala proprie a personalului medical este susținută inclusiv de către Colegiul Medicilor.Potrivit declarațiilor ministrului Sănătății din toată această perioadă, Ordinul ar fi urmat să prevadă testarea săptămânală obligatorie a personalului medical care nu s-a vaccinat împotriva COVID-19, pe cheltuiala proprie.Cu toate că s-a vorbit despre el în spațiul public timp de două luni, proiectul de Ordin nu a fost publicat niciun moment în transparență decizională.Testarea periodică obligatorie, pe cheltuiala proprie, a personalului medical nevaccinat, s-a lovit, în toată această perioadă, de opoziția vehementă a sindicatelor din sistemul sanitar, practic cei mai mari contestatari ai măsurii.La rândul său, Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici din România și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, declara că "E clar că un cadru medical nevaccinat reprezintă un pericol pentru el și cei apropiați, dar și un risc pentru pacient."Radu Gănescu mai spunea atunci că vocea sindicatelor din sistemul sanitar se aude mai puternic decât cea a pacienților: "Noi nu avem aceeași forță ca sindicatele din sănătate. Aș vrea să aud sindicatele că întreabă: Cum facem noi să protejăm pacienții?", declara pentru HotNews.ro Radu Gănescu, președintele COPAC, el însuși diagnosticat cu o boală cronică - talasemie.