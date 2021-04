Cealaltă campanie de vaccinare: Câte doze de vaccin anti-HPV vin în România în 2021. Medicii și societatea civilă cer extinderea vaccinării și la tinerele între 15 și 25 de ani, precum și la băieți

​Ministerul Sănătății a bugetat, pentru acest an, 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, ce previne cancerul de col uterin, precum și alte câteva tipuri de cancer, după ce anul trecut, în primul an al campaniei de vaccinare, au fost imunizate 28.689 de adolescente cu vârsta între 11-14 ani, arată datele obținute în exclusivitate de HotNews.ro. Campania de vaccinare anti-HPV din România se adresează fetelor între 11 și 14 ani, însă medicii și societatea civilă spun că ea ar trebui extinsă și la fetele cu vârsta între 15 și 25 de ani, dar și la băieți.





România, țara europeană cu cea mai mare incidență și mortalitate cauzată de cancerul de col uterin. Campania de vaccinare se adresează doar fetelor între 11 și 14 ani



În anul 2008, România se număra printre primele țări care introduceau vaccinarea împotriva HPV, simultan cu Marea Britanie. Campania de atunci a fost însă un eșec total - doar 2% dintre fetele eligibile au fost vaccinate.





Ioana Mihăilă: Ministerul Sănătății a bugetat 40.000 de doze de vaccin anti-HPV





Soluțiile propuse de specialiștii prezenți la dezbatere pentru campania de vaccinare anti-HPV:



Gratuitatea vaccinului: costurile sunt prea mari pentru femeile din România;

Acțiuni de prevenție: informarea cetățenilor privind educația pentru sănătate, introducerea materiei în școli;

Extinderea vârstei de vaccinare de la 11-14 ani la 15-25 ani: este o datorie pe care România trebuie să o plătească față de tinerele care au crescut și nu s-au vaccinat;

Vaccinarea băieților: este o discriminare ce trebuie corectată, fiindcă și ei sunt purtători ai virusului;

Crearea unei platforme de vaccinare similară celei pentru COVID-19, unde părinții să-și programeze copiii și medicii de familie să programeze pacienții care vor să fie vaccinați. Astfel, și Ministerul Sănătății va ști care este necesarul de doze pentru țara noastră.

"În România, rata anuală a mortalității de cancer de col este de 16 femei la suta de mii. Pentru comparație, media europeană este de 6 la suta de mii, iar țări precum Italia sau Franța au o mortalitate de sub 2 la suta de mii. Pe scurt, în fiecare zi 5 femei mor. Cinci familii sunt distruse, rămân fără o mamă sau o fiică. Pierderi tragice ce ar fi putut fi ușor prevenite. Aproape la fel de multe precum victimele accidentelor rutiere, dar despre care se vorbește prea puțin. Fără o campanie de vaccinare anti-HPV aceste morți vor surveni în aceleași numere și în generațiile copiilor noștri. Stă în puterea noastră să schimbăm acest viitor îngrijorător. Cel puțin 90% din aceste cancere pot fi evitate prin vaccinarea anti-HPV", a declarat Cătălin Teniță, deputat și vicelider al grupului parlamentar USR-PLUS.





28.169 de tinere din România au fost vaccinate împotriva virusului HPV în primul an în care campania de vaccinare s-a reluat după mai bine de un deceniu de pauză, arată datele obținute în exclusivitate de HotNews.ro. Este prima campanie de vaccinare anti-HPV derulată în țara noastră după mai bine de 10 ani și după un eșec total al primei campanii, din anul 2008.În România, campania de vaccinare în derulare, care se adresează fetelor între 11 și 14 ani, este doar un prim pas. Problema adolescentelor de peste 15 ani rămâne, practic, deschisă. La fel și a băieților, care pot fi purtători ai virusului HPV.În jur de 3.300 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin. Mai mult de jumătate dintre ele pierd lupta cu boala, România fiind țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare incidență și cu cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin.Practic, 5 femei din grupa de vârstă 20-50 de ani mor zilnic, în medie, în România, de cancer de col uterin, o boală ce poate fi prevenită numai prin vaccinarea împotriva virusului HPV.Virusul HPV (Human Papiloma Virus) este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume. Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcurcul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV.Vaccinul anti-HPV acoperă 90% dintre tulpinile virusului HPV aflate în circulație. În multe cazuri, virusul este eliminat de sistemul imunitar al organismului, dar, atunci când acest lucru nu se întâmplă, infecțiile cu HPV pot declanșa câteva tipuri de cancer: cancer de col uterin (cel mai frecvent), cancerul laringian, cancerul faringian, penian, vulvar, anal și tegumentar.În acest moment, părinții care vor să își vaccineze fiicele adolescente cu vârsta peste 15 ani împotriva virusului HPV și părinții de băieți au o singură opțiune: să cumpere vaccinul. O doză de vaccin costă în jur de 600 de lei. Dacă pentru imunizarea fetelor cu vârsta între 11 și 14 ani sunt necesare două doze la interval de 6 luni, după vârsta de 14 ani trebuie administrate 3 doze.Decizia ca vaccinarea gratuită anti-HPV să se adreseze fetelor de 11-14 ani s-a luat dintr-un motiv simplu, potrivit medicilor consultați de HotNews.ro: s-a considerat că acesta este grupul-țintă, în condițiile în care beneficiul maxim este obținut, în cazul acestui vaccin, dacă el este administrat înainte de debutul vieții sexuale. Raportat la bugetul disponibil pentru campania de vaccinare, aceasta a fost considerată cea mai bună soluție, dată fiind și rata uriașă de mortalitate de cancer de col uterin în rândul femeilor din România.Unele țări au extins vaccinrea și la băieți sau au program de recuperare a fetelor care nu au putut să prindă vaccinul între 9 și 14 ani și îl pot administra în intervalul 15-25 de ani. De asemenea, orice persoană se poate vaccina împotriva HPV până la vârsta de 45 de ani.Deocamdată, în România, vaccinarea gratuită a fetelor peste 15 ani și a băieților nu este luată în calcul, spun oficialii consultați de HotNews.ro.În acest an, Ministerul Sănătății a bugetat 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, dar obiectivul de a eradica acest tip de cancer va fi atins și datorită sprijinului pe care țara noastră îl va primi prin PNRR, a anunțat ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, la dezbaterea "Imunizarea anti-HPV, o problemă a întregii societăți românești", organizată de deputații USR-PLUS Diana Stoica și Cătălin Teniţă, la care au participat experți locali și internaționali, pentru a analiza situația actuală și a identifica soluții pentru a accelera eliminarea cancerului de col uterin în România."În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) am inclus componentă de întărire a capacității medicilor familie pentru a fi un actor activ în măsurile de prevenție, specific pentru recoltarea testului Papanicolau și a testului care diagnostichează infecția cu HPV. Astfel, întărirea capacității medicului de familie vine în paralel cu o serie de măsuri ale Ministerului Sănătății, cum ar fi dotarea laboratoarelor regionale cu aparatură perfomantă pentru a diagnostica pacienții într-un mod rapid și eficient. Tot prin PNRR, am inclus o componentă importantă de digitalizare, prin care vom avea o trasabilitate a probelor, astfel încât eliberarea rezultatelor să se realizeze mult mai ușor. De asemenea, ne dorim să avem o colaborare bună între toate liniile de asistență medicală" a declarat Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății.Dezbaterea a fost organizată la Parlamentul României sub egida Forului Parlamentar European pentru Drepturi Sexuale și Reproductive (EPF) în contextul Săptămânii Mondiale a Imunizării, marcată anual în ultima săptămână din aprilie. La eveniment au participat și dr. Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, președinta Forului Parlamentar European pentru Drepturi Sexuale și Reproductive, reprezentanți ai Institutului Național de Sănătate Publică și Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică, prof. dr. Răzvan Cherecheș, precum și reprezentanți ai societății civile, precum Ana Măița (Asociația Mame pentru Mame)."Ne-am dorit ca în cadrul acestei dezbateri să se audă mai mult vocile specialiștilor și mai puțin cele ale demnitarilor și politicienilor. România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența și mortalitatea provocată de cancerul de col uterin. Aceste cifre sunt inacceptabile, în contextul în care prin vaccin și screening, cancerul de col uterin poate fi eradicat. Avem, așadar, o opțiune prin care ne putem proteja și trebuie să o facem disponibilă tuturor tinerilor! În calitate de reprezentant al cetățenilor, este responsabilitatea mea să mă asigur că oferim această șansă tinerilor din România. Sunt sigură că vom reuși, împreună cu specialiștii prezenți și cu colegii din Ministerul Sănătății, care reprezintă autoritatea competentă pe subiect", a declarat Diana Stoica, deputată și vicelideră a grupului parlamentar USR-PLUS.