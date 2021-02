Generalul Ionel Oprea, medicul militar trimis să coordoneze Spitalul Județean Suceava după ce devenise focar de COVID, eliberat din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății

Generalul Ionel Oprea, medicul militar trimis să coordoneze Spitalul Județean din Suceava în primăvara anului trecut, când orașul Suceava era cel mai mare focar de COVID-19 din țară și se afla în carantină totală, iar spitalul se transformase el însuși în focar, a fost eliberat marți din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății, printr-o decizie a premierului Florin Cîțu. Ionel Oprea va fi înlocuit în funcția de secretar de stat de Levente Vass, medic primar urolog cu specializare și în sănătate publică și management sanitar, fost deputat UDMR.



Generalul Ionel Oprea, medic militar, a coordonat echipa militară care a preluat temporar, în aprilie anul trecut, conducerea Spitalului Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, după ce lucrurile în acest spital scăpaseră de sub control, iar spitalul în care pacienții ar fi trebuit să fie tratați devenise el însuși focar de COVID-19. La finalul lunii martie a anului trecut, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății la acea vreme, l-a suspendat din funcție pe Vasile Râmbu, managerul spitalului, și a decis să pună temporar unitatea medicală sub conducere militară.Echipa coordonată de Ionel Oprea a scris atunci și un raport privind neregulile găsite la Spitalul Județean Suceava . Printre acestea: nu au existat circuite de separare a pacienților COVID și non-COVID, iar protecția angajaților spitalului era inadecvată și improvizată. Protecția personalului de la Spitalul Județean din Suceava, cu excepția unor angajați din UPU, sectorul de Boli Infecto-contagioase și Sectorul Boli Interne – COVID-19, a fost "inadecvată, necorespunzătoare și improvizată". În ceea ce privește circuitele funcționale specifice, cu toate că spațiul de spitalizare era împărțit în sectoare COVID-19 și non-COVID, "nu s-a putut identifica nicio decizie a conducerii, recomandare a specialiștilor epidemiologi sau o practică în curs care să asigure dimensionarea și separarea lor", arăta raportul transmis în luna mai a anului trecut ministrului Sănătății de către secretarul de stat Ionel Oprea, care a condus echipa militară ce a asigurat temporar conducerea spitalului.Medicul militar Ionel Oprea a coordonat temporar și Direcția de Sănătate Publică București, în vara anului trecut, instituție pusă de asemenea sub conducere militară, pentru câteva luni, în primul an al pandemiei.