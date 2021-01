Concluziile DSP Bacău în cazul bătrânei care a murit în aceeași zi în care s-a vaccinat anti-Covid: Nu se susține decesul ca fiind o reacție adversă postvaccinală

Într-un comunicat remis presei sâmbătă seară, instituția prezintă rezultatul „evaluării realizate de către specialiștii din cadrul DSP Bacău, referitoare la decesul unei persoane de sex feminin, în varsta de 73 de ani, care s-a vaccinat la Centrul de vaccinare împotriva Covid-19 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, in data de 22.01.2021:





-pacienta s-a prezentat la vaccinare in data de 22.01.2021, conform programarii efectuate in platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro;





- la nivelul centrului de vaccinare, au fost respectate procedurile de lucru si protocoalele specifice;





- in cadrul procedurii de triaj au fost masurate constantele (tensiunea arteriala, frecventa cardiaca, SpO2), care se incadrau in limite normale;





- după vaccinarea împotriva COVID-19, persoana a fost îndrumată în punctul de supraveghere postvaccinare, unde a fost supravegheată de catre medicul coordonator al Centrului de vaccinare timp de 15 minute, nu a prezentat nici o reacție postvaccinală și a urmat circuitul de ieșire;





Conform Organizației Mondiale a Sănătății, evenimentul coincident este definit ca „evenimentul produs după vaccinare, care nu este provocat de vaccin sau de administrarea acestuia”.





- nu au fost inregistrate deficiente in ceea ce priveste asigurarea calitatii, sigurantei si trasabilitatii vaccinurilor in toate etapele de gestionare a acestora, cu respectarea lantului de frig specific.DSP Bacău menționează totodată că „pacienta se afla în evidentele medicului de familie cu multiple comorbiditati de natura cardiaca, neurologica si diabet zaharat”.„Conform informatiilor detinute la nivelul UPU-SJU Bacau, pacienta s-a prezentat cu simptomatologie care a impus acordarea asistentei medicale de urgenta in contextul multiplelor comorbiditati existente. La examenul clinic si paraclinic efectuat in cadrul Unitatii de Primiri Urgente-SJU Bacau, pacienta a fost diagnosticata cu tulburare majora de ritm cardiac care nu a raspuns la manevrele de resuscitare si care a determinat decesul”, arată sursa citată.„Ținând cont de antecedentele patologice, evoluția pe perioada observării postvaccinale, respectiv datele clinice și paraclinice înregistrate în UPU-SJU Bacău, nu se susține decesul ca fiind o reacție adversă postvaccinală indezirabilă”, concluzionează DSP Bacău.„Astfel, nu s-a stabilit o legătură de cauzalitate cu vaccinarea, ceea ce încadrează cazul în categoria evenimentelor coincidente”, mai spune DSP.