Managerul Spitalului Județean Cluj, infectat cu coronavirus. Emanuel Ungureanu: De la cine s-a infectat și pe cine a infectat nu se știe, DSP Cluj nu a făcut anchetă epidemiologică

"Purtați mască și ascultați ce spune Razvan Cherecheș (expert în sănătate publică - n.red), nu Dan Bittman. Bitmann cântă frumos dar bate câmpii pe zona medicală, rău de tot, și pune în pericol vieți. Aveți grijă de voi și unii de alții! Vă salut cu drag din Buzău, sunt oameni minunați aici! Multă sănătate!", este mesajul lui Emanuel Ungureanu.









Un focar de COVID-19 este și la Clinica Chirurgie 1 a Spitalului Județean din Cluj, potrivit lui Emanuel Ungureanu: "Mai mulți medici primari și rezidenți sunt în izolare. Despre focarul de la Spitalul Județean Cluj din zona administrativă am vorbit tot eu, prefectul și DSP l-au ascuns și s-a răspândit covidul ca focul în miriște.""De la cine s-a infectat și pe cine a infectat Șușca nu se știe pentru că DSP Cluj nu a făcut anchetă epidemiologică deoarece este condus de același Moisescu, care a acoperit afacerile murdare ale lui Lucan, care, apropo, bravo DIICOT și DNA, traficantul de organe e liber și bogat...", afirmă Emanuel Ungureanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook."Îi dorim sănătate domnului Șușca pentru că are de dat explicații în mai multe dosare penale și în 17 decembrie îi mai pregătesc o surpriză, tot la DNA. Ar fi păcat să îl prindă pușcăria slăbit", adaugă deputatul USR.Emanuel Ungureanu mai spune că șeful Direcției de Sănătate Publică Cluj, Mihai Moisescu-Goia, "a stat 8 luni cu mâinile în pantaloni și s-a luptat să își asigure sprijin politic de la PNL, nu s-a pregătit de valul 2 de pandemie. După ce am dezvăluit neglijența au fost luare măsuri, de frică. Spitalul Clujana s-a infectat înainte să aibă pacienți...management de partid galben."Situația este similară și în alte spitale din țară: "La Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat din județul Buzău secția ATI este plină de pacienți infectați, personalul medico-sanitar este epuizat fizic și emoțional. La Buzău se testează puțin, este un singur aparat RT PCR și DSP Buzău este tot un DSP Cluj doar că e roșu și nu galben...", afirmă Emanuel Ungureanu.