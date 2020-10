Copiii care mor așteptând pe o listă. Medicul supranumit "Îngerul" lor se luptă pe cont propriu pentru ca toți să aibă loc pe un pat de spital

Cătălin Cîrstoveanu, "Îngerul copiilor": Zilnic trăim coșmarul copiilor care nu au loc…







În prezent, ONG-ul Inima Copiilor și medicul Cătălin Cîrstoveanu, cunoscut și ca "Îngerul copiilor", derulează o campanie de strângere de fonduri pentru a extinde secția de Terapie Intensivă nou-născuți, după ce au reușit să facă din ea cea mai modernă secție de acest fel din sud-estul Europei. Totul pe cont propriu, fără implicarea autorităților.















"România are nevoie de 100 de paturi de terapie intensivă pentru a opri acest coșmar. 20 dintre ele vor fi create de noi, cu ajutorul fiecăruia dintre voi, la Marie Curie. Construim un corp de spital cu 20 de paturi, dedicate în mod special chirurgiei neonatale: cardiochirurgie, chirurgie generală, neurochirurgie, ORL, oftalmologie, ortopedie", explică medicul Cătălin Cîrstoveanu.







ONG-ul care strânge bani pentru a extinde secția de Terapie Intensivă de la Marie Curie





Asociația Inima Copiilor, care, de 6 ani, a făcut posibil ca o parte dintre copiii cu malformații cardiace grave care se nasc în România să poată fi operați la Spitalul Marie Curie ( vezi aici un VIDEOREPORTAJ HotNews.ro ) strânge acum bani din donații și sponsorizări pentru a extinde cu 20 de locuri secția de Terapie Intensivă pentru nou născuți a spitalului.

"La nivel național, avem prea puține secții performante de Terapie Intensivă nou-născuți. Cea de la București, pe care am făcut-o noi și am terminat-o în 2013, funcționează la capacitate maximă și în general peste capacitate maximă - are 27 de locuri și, de multe ori, sunt 29, 30 sau 32 de copii internați, peste capacitate, pentru că nu poți să îi lași să moară, atâta timp cât poți să îi tratezi, chiar și dacă îi înghesui, dacă pot spune așa", explică, pentru HotNews.ro, Alexandru Popa, fondatorul și președintele Asociației Inima Copiilor.





Alexandru Popa, președintele Asociației Inima Copiilor





Site-ul e-neonat.ro , care prezintă exact situația numărului de cereri de internări, există doar de aproximativ un an, timp în care au murit, pe lista de așteptare, 30 de bebeluși, potrivit declarațiilor medicului Cătălin Cîrstoveanu. Anterior, nu se știe câți copii români au murit din cauză că nu au putut ajunge la timp pe un pat de Terapie Intensivă.













Cea mai modernă secție de Terapie Intensivă pentru nou-născuți din sud-estul Europei







Începând din anul 2013, de când secția ATI a fost modernizată, 300 de nou-născuți cu boli grave, din toate colțurile țării, sunt îngrijiți anual în Secția de Terapie Intensivă Nou-născuți de la Marie Curie.







Condițiile sunt exemplare: camere individuale sterile, aparatură de top, liniște și siguranță.









Cele 27 de locuri din secție nu sunt însă suficiente. Medicul Cătălin Cîrstoveanu și Asociația Inima Copiilor își doresc ca, în urma strângerii de fonduri derulate în prezent, să poată construi un nou corp de spital care să extindă actuală secție.



Asociația Inima Copiilor și medicul Cătălin Cîrstoveanu estimează că suma necesară pentru ca la Marie Curie să poată fi îngrijiți anual 500 de nou-născuți cu probleme grave, odată cu extinderea secției, este de 5 milioane de euro. "Ajută-ne să facem acest lucru posibil!", este mesajul inițiatorilor strângerii de fonduri.











Citește și:







Medicul Cătălin Cîrstoveanu a reușit să facă din secția pe care o conduce, prin campanii de strângeri de fonduri derulate de-a lungul ultimilor ani, cea mai modernă secție de Terapie Intensivă pentru nou-născuți din sud-estul Europei.Motivul: secția are doar 27 de locuri, iar pe lista de așteptare se află zilnic alți 20-30 de copii din întreaga țară, care nu au loc într-o secție ATI."Zilnic trăim coșmarul copiilor care nu au loc… Avem mereu între 10 și 30 de copii pe lista de așteptare. Putem umple o secție doar cu ei… De când am început să monitorizăm informatic ocuparea secției, am scos la lumina cifre dramatice: zeci de nou-născuți care nu au murit pentru că i-am tratat prost, ci pentru că nu i-am tratat deloc", spune Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției de Terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie.Lista de așteptare pentru a ajunge pe un pat de Terapie Intensivă de la Marie Curie este lungă, spune Alexandru Popa: "În mod evident, este o listă de așteptare destul de lungă pentru a fi admiși acești copii, care se nasc cu probleme medicale grave, în secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți de la Marie Curie, care este de departe cea mai bună din țară. Aș vrea să mai fie câteva astfel de secții, ca să nu mai fie cerere atât de mare pentru București, pentru că sunt anumite patologii care, la noi în țară, pot fi tratate doar aici, la București."Acesta este motivul pentru care medicul Cătălin Cîrstoveanu și Inima Copiilor vor să extindă secția cu încă 20 de locuri: "Sunt 27 de locuri, unii ar spune să sunt multe, dar nu ajung, este o secție mare, dar pe care noi vrem să o extindem."Lista de așteptare a copiilor care au nevoie de un pat de Terapie Intensivă este afișată pe site-ul e-neonat.ro , care prezintă zilnic situația exactă a numărului de cereri de internări.Joi, la momentul publicării acestui articol, în secția ATI de la Marie Curie erau internați 27 de copii, cărora li se alăturau alți 7, internați suplimentar (supraalocare), iar 19 erau în așteptarea unui loc."Un loc se eliberează doar atunci când un copil pleacă acasă vindecat sau, Doamne ferește, se prăpădește. Și nu se pleacă atât de repede acasă, timpul de stat în secție este destul de lung. Se poate sta 2-3 luni, se poate sta și 2-3 ani, spre exemplu un pacient cu sindrom de intestin scurt. Am avut o pacientă care a stat 4 ani fără două luni", mai spune Alexandru Popa. Există un număr scurt de SMS, 8844 , la care, dacă trimiți, te abonezi la donare și ajuți la acest proiect, potrivit lui Alexandru Popa. "Nu e simplu, e nevoie de mult mai multe locuri. În general, la nivel național, nu sunt locuri", încheie președintele Inima Copiilor.Cele 20 de locuri în plus vor însemna încă 20 de copii care vor beneficia de cele mai bune condiții de tratament.