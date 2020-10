VIDEO Cum va arăta noul Spital Marie Curie, pe care Asociația Dăruiește Viață îl va reconstrui integral: Ducem mai departe nebunia noastră

Asociația Dăruiește Viață, care a anunțat astăzi că a terminat de ridicat primul spital pentru copii bolnavi de cancer din România, la 2 ani de la turnarea fundației, va reconstrui integral, tot din donații și sponsorizări, și Spitalul de Copii Marie Curie. Practic, spitalul pentru copii bolnavi de cancer, a cărui clădire este deja ridicată, va fi extins prin adăugarea unei noi clădiri, de aproximativ aceeași suprafață și capacitate, unde vor fi mutate celelalte specializări din Spitalul de Copii Marie Curie. Actuala clădire a Spitalului Marie Curie va fi renovată și transformată în spații de cazare pentru părinți, cu săli de studiu, cantină sau săli de curs. Dăruiește Viață lansează un nou apel de strângere de fonduri pentru #NoiFacemUnSpital - reconstrucția integrală a Spitalului Marie Curie.







Simulare - cum va arăta Spitalul Marie Curie după reconstrucție:













Dăruiește Viață lansează un nou apel de strângere de fonduri pentru #NoiFacemUnSpital. Proiectul continuă cu reconstrucția în totalitate a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie, astfel încât să asigure standarde de tratament ca în Vestul Europei tuturor copiilor internați aici, indiferent de patologie.



Până la sfârșitul anului, Dăruiește Viață caută să "recruteze" cel puțin 100.000 de noi susținători, care vor avea rolul de a fi Luptători în războiul copiilor cu boala și cu suferința.





Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu



Pe lângă strângerea de bani, campania își propune și o schimbare de percepție asupra modului în care privim actul donației și al implicării în astfel de cauze sociale. Pentru că au de înfruntat una dintre cele mai grele bătălii, copiii-pacienți cu boli grave au nevoie de încurajare și de forță pentru a merge mai departe. Înrolarea în războiul împotriva bolii presupune, pentru fiecare dintre noi, asumarea faptului că avem datoria să luptăm pentru acești copii și pentru o șansă în plus la viață pentru fiecare.





















1. Online cu cardul sau PayPal, pe www.daruiesteviata.ro, în nume propriu sau în memoria cuiva drag pe www.daruiesteviata.ro/in-memoriam.

2. Prin SMS la 8864 cu mesajul "SPITAL" pentru o donație lunară de 4 euro.

3. În propria campanie de fundraising pe www.daruiesteviata.ro/campanii sau achiziționând un cadou de pe Raftul de Fericire (www.daruiesteviata.ro/cadouri).

4. Prin transfer bancar, în conturile Asociației, deschise la ING Bank, RON: RO08 INGB 0000 9999 0317 5286 și EURO: RO68 INGB 0000 9999 0471 5148.

Modalități de implicare pentru companii:



prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit/venit prin completarea online a unui contract de sponsorizare. Toate detaliile pe www.daruiesteviata.ro/sponsorizeaza.

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu duc mai departe inițiativa #Noifacemunspital, "nebunia noastră", și vor reconstrui de la zero cel mai mare spital pentru copii din România.Noul spital va fi Primul Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă – un adevărat campus medical care să ofere o abordare multidisciplinară în tratarea copilului-pacient.Extinderea presupune adăugarea unei noi clădiri de aproximativ aceeași suprafață și capacitate ca cea recent ridicată (12.000 mp, 9 niveluri, capacitate 187 paturi) și mutarea aici a celorlalte specializări din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Actuala clădire a Spitalului Marie Curie va fi renovată și transformată în spații de cazare pentru părinți, săli de studiu, cantină, săli de curs etc.În prezent, se lucrează la master planul proiectului, pentru a se identifica modul de integrare și etapele necesare acestei transformări."#NoiFacemUnSpital este cel mai mare proiect de implicare socială, în acest moment în România – peste 350.000 de oameni și peste 4.000 de companii au pus o cărămidă la construcția Spitalului. Am ridicat deja prima clădire, lucrăm la instalații și interioare, astfel încât să fie funcțională la finalul anului următor. Aici, copiii bolnavi de cancer vor putea primi tratament multidisciplinar, la standardele Europei de Vest. Însă, în războiul cu bolile necruțătoare, toți copiii au nevoie de aliați puternici. De aceea am decis să extindem proiectul cu o nouă clădire astfel încât toți copiii care se internează la Spitalul Marie Curie să aibă acces la același standard de tratament. Pentru aceasta avem nevoie de implicarea oamenilor și a companiilor. Pe www.daruiesteviata.ro puteți deveni fondatorul acestui Spital." – Oana Gheorghiu, vicepreședinte și co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață"#NoiFacemUnSpital este Primul Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă – un adevărat campus medical care să ofere o abordare multidisciplinară în tratarea copilului-pacient. Aici va fi practicată medicina de secolul al XXI-lea, atât la nivel de tehnologii, digitalizare și inovație, cât și la nivel de condiții de tratament, relație cu pacientul și învățare continuă. Spitalul va asigura condiții de confort pentru părinți și pentru cadrele medicale, pentru a face tot ceea ce este omenește posibil pentru a da o șansă în plus copiilor. Este un proiect pe termen lung, conturat în jurul unei viziuni clare: aceea de a schimba radical sistemul medical din România și de a arăta că se poate cu exemple concrete." – Carmen Uscatu, președinte și co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață.Campania beneficiază de sprijinul mai multor persoane publice (actori, muzicieni, sportivi), care și-au asumat rolul de Corespondent de Război și care vor spune mai departe poveștile Copiilor-Veterani. Acestea vor fi dezvăluite în săptămânile care urmează de către Dăruiește Viață.Asociația Dăruiește Viață a fost fondată în anul 2012 de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, continuând astfel munca începută în regim de voluntariat de sprijinire a bolnavilor de cancer și dotare a unităților medicale din România. De la înființare, Dăruiește Viață a schimbat un Ordin de Ministru, a oferit sprijin bolnavilor de cancer în relația cu Autoritățile, a modernizat mai multe secții de oncologie din țară (Brașov, Timișoara, Cluj, București), a triplat capacitatea de transplant a României, construind 20 de camere sterile și a demarat cel mai proiect de implicare socială din ultimii ani: construcția Primului Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă. În prezent, peste 350.000 de persoane fizice și peste 4.000 de companii fac parte din comunitatea #NoiFacemUnSpital.În timpul stării de urgență, Dăruiește Viață a ridicat Spitalul Modular 1 Elias pentru tratarea pacienților cu coronavirus și a dotat cu 17 tone de echipamente de protecție și echipamente medicale (inclusiv 13 ventilatoare) peste 140 de unități sanitare, din 103 orașe.