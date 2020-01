Victor Costache își clarifică poziția privind vaccinarea: E normal să-mi doresc o lege a vaccinării. Numărul redus al copiilor vaccinați este ca urmare a delăsării unor factori de decizie din sănătate

Citește și:





Victor Costache face aceste precizări într-o scrisoare adresată Coaliției România Sănătoasă, formată din ONG-urile Asociația Mame pentru Mame și Societatea Raționalistă Română.Coaliția România Sănătoasă arăta, în luna decembrie, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Sănătății, că a luat act "cu uimire și dezamăgire de pozițiile dumneavoastră ezitante privind legea vaccinări" și îi cerea lui Victor Costache să abordeze subiectul vaccinării "fără ezitare".Ministrul Sănătății, Victor Costache, spunea, la începutul lunii decembrie, că nu este de acord cu introducerea vaccinării obligatorii, ci consideră că este nevoie, mai degrabă, de o campanie amplă de informare. Victor Costache, care este de profesie medic chirurg, mai spunea atunci că nu crede în "nimic ce este impus".Reamintim că România are un proiect al legii vaccinării blocat de doi ani și jumătate în Parlament."Către Coaliția România SănătoasăÎn atenția doamnei Ana Măiță, de la Asociația Mame pentru Mameși a domnului Ovidiu Covaciu, de la Societatea Raționalistă RomânăRăspuns la scrisoarea deschisăStimați reprezentanți ai societății civile,Am luat act de nemulțumirile dumneavoastră și am constatat, cu surprindere, că mă considerați un adversar al Legii Vaccinării. Ca medic, am convingerea că vaccinarea este instrumentul prin care s-a reușit eradicarea la nivel mondial a unor boli care au făcut ravagii în rândul populației. Consider Organizația Mondială a Sănătății un organism indispensabil, iar ca ministru mă consult cu reprezentanții acestei instituții ori de câte ori este nevoie, pentru că-i consider parteneri și prieteni.Sunt ministru de două luni și în această perioadă am susținut, cu toată convingerea, vaccinarea: atât cea la care dumneavoastră vă referiți, conform proiectului Calendarului Național de Vaccinare, cât și cea opțională, cum ar fi, de exemplu, cea împotriva HPV sau a gripei. Am organizat întâlniri săptămânale cu reprezentanții OMS pe tema vaccinării, am constituit grupuri de lucru, după modelul GTCAV din legea care acum stă la Comisia de Sănătate, pentru pregătirea vaccinării antiHPV, cât și cea antigripală. Pentru anul 2020 vom mări numărul de doze pentru vaccinul antigripal și vom organiza o campanie de comunicare mult mai eficientă, în speranța că veți fi și dumneavoastră parteneri.E normal să-mi doresc o lege a vaccinării, pentru că cele șase probleme sesizate și de dumneavoastră în scrisoare sunt reale, dar din păcate nu sunt singurele.Eșecul unei campanii de vaccinare este, de fapt, eșecul echipei care a organizat-o și nu succesul celor câtorva voci minoritare care sunt împotriva vaccinării. În România, numărul redus al copiilor vaccinați este ca urmare al delăsării unor factori de decizie din Sănătate. De aceea, organizarea mai eficientă, informarea mai bună, finanțarea corespunzătoare, dar și dialogul sunt instrumentele cu care trebuie să luptăm împotriva așa-zisului curent negativ al vaccinării.România, nu este o țară în care vaccinul este o noutate, ci o țară în care toată lumea se vaccina în perioada comunistă, iar odată cu descentralizarea instituțiilor, exercițiul vaccinării s-a pierdut parțial prin neimplicare și, de ce nu, prin accederea în vârful MS a unor personaje care temporar au uitat că principala lor treabă este sănătatea publică, nu războaiele politice, soldate cu descurajarea profesioniștilor din sistem.Împreună cu echipa de la MS, îmi doresc ca ONG-urile care militează pentru legea vaccinării să ne fie parteneri. Respect munca dumneavoastră, a celor din Coaliția României Sănătoase și sper ca cei peste șase ani de muncă, în care ați construit de la zero cel mai mare grup de sprijin pentru susținerea vaccinării să fie motorul care să conducă la vaccinarea în totalitate a populației României. În echipa MS aveți un sprijin pentru realizarea proiectelor comune din domeniul vaccinăriiÎn concluzie, susțin fără rezerve vaccinarea populației din România și fac eforturi ca și dumneavoastră pentru a împlini acest deziderat. Sper ca la începutul acestui an să avem o întâlnire pentru a stabili împreună cu dumneavoastră modalitățile de colaborare în acest sens.Cu deosebită considerație!Victor Sebastian CostacheMinistrul Sănătății"