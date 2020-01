Scrisoare deschisă către ministrul Sănătății: Am luat act cu uimire și dezamăgire de pozițiile dumneavoastră ezitante privind legea vaccinării

Ministrul Sănătății, Victor Costache, spunea, la începutul lunii decembrie, că nu este de acord cu introducerea vaccinării obligatorii, ci consideră că este nevoie, mai degrabă, de o campanie amplă de informare. Victor Costache, care este de profesie medic chirurg, mai spunea că atunci că nu crede în "nimic ce este impus".





Reamintim că România are un proiect al legii vaccinării blocat de doi ani și jumătate în Parlament.



Coaliția România Sănătoasă prin proiectele sale publice se ocupă de informarea privind vaccinarea de peste 6 ani. Am construit de la zero cel mai mare grup din lume pe subiectul vaccinării, cu sprijinul experților locali și voluntarilor experți și activiști care își dedică timp zi de zi pentru a răspunde întrebărilor părinților. Grupul ”Vaccinuri și Vaccinare” are peste 86.000 de membri și un singur scop: să acopere informarea și comunicarea pe care Ministerul Sănătății a uitat să o facă pe subiectul vaccinării.





Din experiența noastră domnule ministru, comunicarea nu va fi nicicum de ajuns. Comunicarea funcționează atunci când problema este simplă: părintele trebuie informat că vaccinarea este bună și necesară.





Coaliția România Sănătoasă atrage atenția că "este crucial ca obligativitatea să se refere în Legea Vaccinării la măsurile efective de administrare a vaccinurilor, nu la alte măsuri care ar permite, în cele din urmă, nerespectarea dreptului la sănătate și la viață al copiilor în numele prioritizării nelegitime a autorității tutelare a unor părinți aflați într-o gravă eroare de judecată".Coaliția România Sănătoasă subliniază, de asemenea, în scrisoarea deschisă, că "vaccinarea este, în istoria umanității, cea mai salvatoare de vieți măsură de sănătate publică, după asigurarea apei potabile. Prin programele de vaccinare susținute cu dedicare de cercetători, de organizații mondiale de sănătate și de state, au fost eradicate boli care ucideau milioane de oameni și prevenite epidemii care îmbolnăveau alte milioane"."Stimate domnule ministru,Am luat act cu uimire și dezamăgire de pozițiile dumneavoastră ezitante privind Legea Vaccinării.Stimate domnule ministru, ați declarat că prin ”campanii bune de vaccinare” vom rezolva faptul ca aproape 30% din copii de 1 an nu sunt vaccinați cu toate dozele de vaccin la timp? Am dori să vă întrebăm în cât timp credeți că se va întâmpla asta? În timpul mandatului dumneavoastră?Dar problemele vaccinării în România sunt mai complexe decât atât și sunt așa de ani de zile:1. Repetatele sincope de furnizare a vaccinurilor au cauzat neîncredere. Fără Legea Vaccinării (art 42 litera d) adică fără capacitatea de a face stoc de lungă durată prevăzută de această lege, sincopele vor continua la nesfârșit și vor continua să genereze nu numai creșterea neacoperirii vaccinale, dar și neîncredere și confuzie în rândul oamenilor;2. În ciuda recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, România nu are încă un Grup Tehnic de Coordonare a Activităților de Vaccinare care să ghideze și recomande strategia de vaccinare națională. Fără Legea Vaccinării (art. 47), acesta nici nu va exista.3. Presupunând că există vaccinuri, procesul prin care acestea sunt distribuite la medicii de familie este departe de un sistem modern de livrare cu lanț de frig continuu asigurat. Sunt notorii cozile de la începutul lunii pentru ridicarea de vaccinuri sau livrările de doze mult sub numărul solicitat de medici în baza catagrafiilor. Fără Legea Vaccinării (art. 42, litera g) aceste lucruri nu se vor schimba și încrederea populației în medicii vaccinatori va continua să scadă.4. În ciuda existenței unui sistem de centralizare a datelor despre vaccinare (RENV) de fapt nu știm date reale privind acoperirea vaccinală în România. În mediul urban mulți părinți vaccinează prin sistemul privat care nu raportează date către stat. Fără Legea Vaccinării (art. 18), asta nu se va schimba, iar Romania va ramane în poziția nedemnă de o țară europeană prin incapacitatea de a-și monitoriza statusul vaccinal real.5. De ani de zile de când facem informare și educație pentru vaccinare am descoperit golurile din educația profesioniștilor din sistemul medical. Primim regulat mesaje de la părinți confuzi din pricină că au fost descurajați de la vaccinare de către medicii copiilor lor, fără motiv real, datorită unor lipsuri educaționale. Fără Legea Vaccinării (art. 51), care impune cursuri de informare pentru medicii vaccinatori, aceasta nu se va schimba, iar micii pacienți vor avea de suferit, încă o dată, dintr-o cauză cât se poate de prevenibilă.6. Copiii nevaccinați au acces nerestricționat în comunități, în grădinițe și școli fără vreo limitare legală sau consecință. Aceștia își pun în pericol colegii vulnerabili precum și întreg personalul școlar (cadre didactice, personal auxiliar etc.) părinții sau bunicii colegilor cu care interacționează la școală și care pot fi vulnerabili din pricina vârstei sau în curs de tratament oncologic. În lipsa Legii Vaccinării, care vine cu consecințe graduale și ferme (art. 71) în caz de nevaccinare, asta se va întâmplă în fiecare zi.Susțineți că 'este foarte important să arătăm că vaccinarea este un curent pozitiv. (...) Sunt pentru o lege a vaccinării și trebuie să vedem cum o implementăm, ce înseamnă «obligatoriu»'. Domnule ministru, vaccinarea nu este un ''curent pozitiv', vaccinarea este, în istoria umanității, cea mai salvatoare de vieți măsură de sănătate publică, după asigurarea apei potabile. Prin programele de vaccinare susținute cu dedicare de cercetători, de organizații mondiale de sănătate și de state, au fost eradicate boli care ucideau milioane de oameni și prevenite epidemii care îmbolnăveau alte milioane.În plus, este crucial ca obligativitatea să se refere în Legea Vaccinării la măsurile efective de administrare a vaccinurilor, nu la alte măsuri care ar permite, în cele din urmă, nerespectarea dreptului la sănătate și la viață al copiilor în numele prioritizării nelegitime a autorității tutelare a unor părinți aflați într-o gravă eroare de judecată.În final, referitor la declarația dumneavoastră - "Nu pot să îmi asum ceva înainte de pronunțare. Ar însemna să arăt o lipsă de respect față de colegii din comisia de sănătate" -, vă reamintim că politicienii trebuie să ia deciziile politice care au efect asupra sănătății populației pe baza recomandărilor instituțiilor de specialitate. Adică dumneavoastră aveți obligația formală și morală sa mergeți la Comisia de Sănătate și să expuneți cu toată fermitatea, motivele obiective pentru care România are nevoie de Legea Vaccinării, cu toate măsurile necesare, inclusiv obligativitatea, ca să creștem rata vaccinală în România, din nou peste pragul de siguranță. Altfel, dacă nu vă implicați pentru ca decizia luată de Comisie sa fie cea corectă, dumneavoastră și instituția pe care o administrați precum și întreaga populație a României vor deconta costurile financiare și mai grav, umane, ce vor veni în urma căderii libere a ratei vaccinale din România.În lumina argumentelor de mai sus, vă solicităm să reconsiderați cu toată seriozitatea poziția dumneavoastră, ca ministru al sănătății. Aveți o responsabilitate uriașă, iar mesajul dumneavoastră influențează atât sprijinul politic pentru Legea Vaccinării, cât și atitudinea medicilor care se află în prima linie a acestui front. Aceștia așteaptă deja de ani de zile schimbări care să le ușureze munca, dar mai ales un semnal pozitiv, de suport, de forță și de asumare din partea instituției care desfășoară Planul Național de Imunizare.Fără implicarea și dedicarea lor, cetățenii rămân în confuzie și nesiguranță, îndreptându-se de multe ori către voci mai puternice, mai asumate, dar care transmit mesaje greșite, pseudo-științifice și periculoase pentru sănătatea individuală și cea publică. Noi, societatea civilă, facem de mulți ani toate eforturile să susținem medicii în procesul de imunizare, dar vă comunicăm, cu toată responsabilitatea, că tot ceea ce facem, nefiind deloc puțin, este totuși insuficient. Pentru creșterea ratei de vaccinare în România este nevoie de o poziționare fermă din partea dumneavoastră și de o optimizare a cadrului legal, astfel încât toți copiii României sa beneficieze de protecția dată de vaccinare. Iar noi va vom sta alături în acest demers. Decizia este la oamenii politici, iar ei așteaptă un mesaj clar si puternic de la Dvs.Ana MăițăAsociația Mame pentru MameOvidiu CovaciuSocietatea Raționalistă RomânăEchipa 'Mame pentru Mame' ONG"