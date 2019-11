Supraviețuitor din Colectiv despre femeia cu arsuri grave plimbată două săptămâni între spitale: Trebuia internată într-un centru de arși din străinătate din primul moment. Sorina Pintea minte de îngheață apele

Citește și:





Citește povestea lui Mihai Grecea aici:











"Ministrul Sănătății demisionar Sorina Pintea minte de îngheață apele sau nu cunoaște legislația în vigoare pe care ea însăși a semnat-o (pentru completările aduse). Mă refer la OMS 476/2017 upgradat la începutul lui septembrie. Iata ce spune: 'Pacienta a fost transferată la Braşov, la terapie intermediară, pentru că la Bucureşti nu erau locuri. La gradul de arsură de 30% nu era necesar să ocupe un pat de mare ars. Nu avea arsuri de căi respiratori.' ", afirmă Mihai Grecea.Femeia în vârstă de 61 de ani, din județul Olt, care a suferit arsuri grave pe aproape jumătate din corp, a fost operată după două săptămâni de la accident, la Iași, după ce anterior a fost internată la spitalul din Slatina, apoi la Brașov. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, despre femeia cu arsuri grave, internată la Slatina, transferată la Brașov și operată la Iași, că a fost subevaluată inițial și, din cauza infecției, nu s-a putut aplica grefa de piele imediat, dar că medicii specialiști în arsuri și-au făcut treaba."Cum puteți minți în halul acesta, doamna ministru Pintea? Această pacientă trebuia să fie internată într-un centru de arși din străinătate din primul moment. Nici una dintre unitățile funcționale din România nu sunt centre de arși și nu îi pot oferi acestei femei șansele maxime de a scăpa. Nu au baza materială necesară și nici experiența să o salveze. Se pare că am pierdut un an de zile degeaba să facem mecanism de transfer al pacienților în străinătate...", este mesajul lui Mihai Grecea pentru ministrul Sănătății.El amintește ce prevede Ordinul Ministerului Sănătății nr. 476/2017 care normează tratarea pacienților mari arși (Anexa nr. 5):a) >10% arsuri grad 2 (adulți și copii);b) arsuri la față, scalp, mâini, picioare, organe genitale, perineu, articulații mari;c) arsuri circumferențiale indiferent de vârstă;d) arsuri de grad 3, indiferent de suprafață;e) arsuri electrice;f) arsuri chimice;g) arsuri cu suspiciune de leziuni ale căilor inhalatorii;h) arsuri la pacienți cu risc (copii cu vârsta sub 4 ani, cu rahitism, malnutriție, boli metabolice, pacienții în vârstă de peste 50 de ani, indiferent de suprafața arsă, și la cei care au asociate boli generale - diabet, boli autoimune, insuficiență cardiacă sau respiratorie ori renală, boli psihice);i) arsuri asociate cu politraumatisme/traumatisme (sau convenție/contract cu o unitate sanitară cu o structură adecvată pentru managementul acestor bolnavi)."Precum si următoarele, tot din acelasi document:"Criteriile de internare în compartimentul de terapie intensivă al centrului pentru arși sunt următoarele:a) adult cu arsură > 20% suprafață corporală;b) leziune prin inhalare, cu sau fără necesar de ventilație mecanică;c) pacienți cu afectare severă, potențial reversibilă, de funcții vitale, dar cu potențial letal;d) pacienți cu două sau mai multe disfuncții de organ care pot conduce către o complicație amenințătoare de viață;e) pacienți cu disfuncție de unul sau mai multe organe, clinic manifeste, în prezent stabilizați;f) pacienți cu patologie comorbidă cronică ce le limitează activitățile zilnice și alterare amenințătoare de viață a funcției respiratorii/cardiocirculatorii;g) pacienți stabilizați, cu risc de deteriorare a funcției respiratorii/cardiocirculatorii ca impact al arsurii;h) pacienți în supraveghere postoperatorie cu necesar de ventilație mecanică și/sau monitorizare intensivă de funcții vitale și/sau tratament, ca urmare a intervenției chirurgicale (pentru restul pacienților aflați în perioada postoperatorie se justifică internarea în TIIP după criteriile cuprinse în Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.500/2009, cu completările ulterioare)."