Povestea primei secții de arși fără bacterii din România, amenajată nu de stat, ci dintr-o sponsorizare: Evident că îți trebuie o fărâmă de nebunie ca să reușești

​VIDEOREPORTAJ Prima secție de spital din România care a corespuns standardelor pentru a îngriji pacienții mari arși a fost amenajată la începutul acestui an, la Spitalul Județean din Brașov. Cea mai mare mândrie a unității funcționale pentru arși de la Brașov, care are capacitatea de a îngriji simultan doi mari arși, este că pacienții sunt externați de aici fără să ia bacterii, declară, pentru HotNews.ro, medicul Dan Grigorescu, șeful secției. Chirurgul Dan Grigorescu a reușit să cumpere, la începutul acestui an, dintr-o sponsorizare care i-a fost oferită, două paturi performante pentru mari arși, și să amenajeze două saloane pentru mari arși, complet izolate de restul secției.





Vezi un VIDEOREPORTAJ HotNews.ro în prima unitate funcțională pentru mari arși înființată în țară după Colectiv, la Brașov:









Secția de Chirurgie plastică și reconstructivă de la Spitalul Clinic Județean din Brașov, condusă astăzi de Dan Grigorescu, a fost prima astfel se secție dezvoltată în afara Bucureștiului, puțin după anul 1970. Aici au fost tratate, de-a lungul timpului, inclusiv accidente colective - o explozie la fabrica Tractorul, înainte de Revoluție, și una la fabrica Vel Pitar din oraș, care a avut loc la doar câteva zile după incendiul din clubul Colectiv. Este unul dintre motivele pentru care medicul Dan Grigorescu își dorește ca statul român să construiască un centru pentru mari arși și la Brașov.











Medicul Dan Grigorescu, șeful Secției de chirurgie plastică și reconstructivă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov, a reușit să amenajeze, în secția pe care o conduce, prima unitate funcțională de arși înființată în țară după Colectiv, cu un sector pentru mari arși care are două paturi perfect izolate, fiecare în câte un salon dedicat. Dotările din acest sector au fost cumpărate dintr-o importantă sponsorizare primită inițial de medic, completată ulterior cu alte două, mai mici. Sectorul pentru mari arși de la Brașov este funcțional de la începutul acestui an. Anterior, în România existau, pentru pacienții cu arsuri grave, 11 paturi performante la Spitalul de Arși și Spitalul Floreasca din București, însă, potrivit medicilor consultați de HotNews.ro, acestea nu sunt paturi de siguranță pentru mari arși.

România are, anual, cei mai numeroși mari arși din Europa - între 600 și 800 de cazuri. Cazul Colectiv a fost doar vârful iceberg-ului și a atras atenția tuturor asupra lipsei condițiilor pentru tratarea acestor pacieți, fiind cel mai grav accident cu mari arși din istoria România, însă problemele există dintotdeauna, iar rezolvarea lor întârzie: paturi insuficiente pentru arși în spitale, niciun centru pentru mari arși, niciun centru de recuperare pentru acești pacienți și nicio bancă de piele.











7 pacienți mari arși au fost salvați, de la începutul anului, în sectorul de arși grav din prima unitate funcțională pentru mari arși înființată în țară, la Brașov, după Colectiv, în condițiile în care perioada de spitalizare a unui astfel de pacient se întinde pe durata a câteva luni."În momentul în care organizezi o astfel de structură într-un spital vechi - și când zic vechi nu mă refer neapărat la faptul că a fost sau nu renovat, dar cu circuite vechi sau lipsă de circuite, evident că îți trebuie un pic de geniu și o fărâmă de nebunie ca să încerci să rezolvi treaba asta și să o și reușești", mărturisește medicul Dan Grigorescu, într-un interviu acordat HotNews.ro.Luna aceasta au fost inaugurate, la Timișoara și Iași, două unități funcționale pentru mari arși, care au, în total, 10 paturi. Alături de unitatea de Brașov, acestea sunt cele mai performante structuri pentru pacienții arși grav din România.Țara noastră nu are, deocamdată, niciun centru pentru mari arși - cele mai performante structuri pentru acești pacienți, superioare unităților funcționale pentru mari arși. În România ar urma să fie construite, cu finanțare de la Banca Mondială, 4 centre pentru mari arși - două în București, unul la Timișoara și unul la Iași - despre care se vorbește încă din anul 2014. Cele 4 centre există în acest moment doar pe hârtie și nimeni nu știe când vor fi construite.