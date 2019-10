Vlad Voiculescu după ce Sorina Pintea a acuzat că în 2016 s-ar fi întocmit un caiet de sarcini "cu dedicație" pentru achiziționarea de incubatoare: Doamna ministru nu și-a făcut treaba și nu înțelege ce ar fi trebuit să facă

Concluzia fostului ministru tehnocrat al Sănătății este că "după 3 ani de guvernare, un partid înecat în propria incompetență și autosuficiență își folosește ultimele zile la guvernare pentru a împraștia mizerii absurde și inutile, în loc să încerce să facă ceva pentru a rămâne în istorie altfel decât guvernul lui Dragnea, cel mai prost și mai mizerabil din istoria recentă a României."









Ministerul Sănătății a demarat procedura de achiziție pentru 1.117 incubatoare cu care urmează a fi dotate 140 de maternități din țară, a anunțat astăzi ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Ea a adăugat că aceste incubatoare ar fi trebuit, în mod normal, să ajungă în maternități în februarie-martie anul acesta, însă caietul de sarcini a trebuit refăcut și procedura reluată, după ce, în anul 2016, "caietul de sarcini a fost întocmit în așa fel încât să fie favorizat un singur producător. Acest caiet de sarcini a fost făcut cu dedicație, o spune Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor".Vlad Voiculescu, fost ministru tehnocrat al Sănătății în anul 2016, îi răspunde Sorinei Pintea astfel: "Ca ministru, ai datoria să constați nevoia, să soliciți întocmirea documentelor de achiziție. La final, documentația îți este prezentată pentru semnare, ideal după ce echipa verifică și constată că totul este în regulă. Este ceea ce eu am făcut întotdeauna și este și ceea ce Sorina Pintea ar fi trebuit să facă. Pentru că nu și-a făcut treaba, un an și jumătate mai târziu, spune că întârzierile sunt cauzate de… atenție - nu de colegul de partid care 1,5 ani nu a făcut nimic, nu de propria superficialitate, ci… de tehnocrați, desigur. Doamna ministru nu și-a făcut treaba și nici măcar nu înțelege ce ar fi trebuit să facă", a declarat Vlad Voiculescu, pentru HotNews.ro.Potrivit lui Vlad Voiculescu, "în realitate, lucrurile stau cam asa: în 2016, am lucrat împreună cu dr. Cătălin Cîrstoveanu - consilierul meu la acea dată și unul dintre medicii care au redefinit felul în care se practică neonatologia în țara noastră. Am făcut un plan pentru acest sector și am numit o comisie care a făcut un caiet de sarcini pentru achizițiile necesare. Nu am apucat să văd caietul de sarcini finalizat și nici vreo variantă intermediară. Ultima corespondență a comisiei cu departamentul de achiziții al ministerului este mai jos, în 24.11.2016. Pe 11.12.2016 au fost alegeri. Procesul a fost, bîneințeles, intrerupt. Ministrul Bodog a ignorat total problema, a fost preocupat să anuleze măsurile luate de noi pentru a strivi mafia din sănătate.""Apoi a venit Sorina Pintea, a preluat caietul de sarcini fără să verifice dacă era întocmit corespunzător. Astăzi, la un an și jumătate distanță, vine și ne spune că acel caiet de sarcini - cel pe care eu nu îl văzusem/semnasem și pe care dânsa (spune că) l-a preluat - era în neregulă", adaugă Vlad Voiculescu.