Peste 1.000 de incubatoare cumpărate pentru maternități vin cu întârziere de un an. Sorina Pintea: Caietul de sarcini a fost întocmit în 2016 în așa fel încât să fie favorizat un singur producător, a trebuit refăcut

"În februarie-martie anul acesta ar fi trebuit să vină incubatoarele dacă nu erau probleme cu caietul de sarcini, s-a pierdut aproape un an", afirmă Sorina Pintea.Sorina Pintea a amintit că "am anunțat încă de anul trecut că Ministerul Sănătății va achiziționa incubatoare pentru secțiile de neonatologie din țară. Am demarat procedura de achiziție anul trecut pentru 1.117 incubatoare cu care vor fi dotate toate maternitățile din țară. Sunt peste 140 de maternități din țară care vor fi dotate. Această procedură s-a încheiat, urmează semnarea contractelor subsecvente cu aceste unități sanitare. Am încheiat un acord-cadru pentru o cantitate minimă de 279 de bucăți, maximă 1.117, va trebui să achiziționăm cantitatea maximă. Valoarea estimată este de 128,75 milioane lei fără TVA."Sorina Pintea a ținut să sublinieze că "niciodată nu m-am plâns de greaua moștenire și nu am aruncat cu noroi în predecesorii mei, pentru că am considerat că sunt aici pentru a îmi face datoria, nu pentru a căuta doar vinovați. Am preluat cu bună credință un caiet de sarcini lăsat de predecesorii mei în totalitate. Am folosit pentru demararea acestei achiziții un caiet de sarcini din 2016. Declaram cu optimism că vom reuși să finalizăm la timp această licitație. Probabil că vă întrebați de ce a durat atât de mult. Am preluat cu bună credință acel caiet de sarcini din 2016. Apoi după lansarea licitației în SICAP a apărut o contestație, depusă de un operator economic pe care CNSC a admis-o, motivând, într-un raport de 26 de pagini, care sunt elementele de susținere a acestei contestații. Iar motivele invocate în susținerea contestației erau fără echivoc: în raportul CNSC ce specifică foarte clar faptul că cerințele tehnice din caietul de sarcini blochează accesul la licitație al unor competiori în favoarea unui singur furnizor, pe care îl și nominalizează. Toate aceste lucruri pot fi verificate, ele sunt în SICAP."Potrivit ministrului Sănătății, "a fost necesar să reluăm de la zero această achiziție, inclusiv refacerea caietului de sarcini. De altfel, aceste lucruri au fost impuse de CNSC. Este pentru prima oară când Ministerul Sănătății pierde în instanță un proces legat de o contestație având ca obiect caietul de sarcini. Și asta nu ca să îmi apăr colegii, este evident. Nu cred că m-ați auzit pe mine niciodată în spațiul public să mă plâng de acest aspect. Am refăcut caietul de sarcini și am mers mai departe cu licitația. După refacerea caietului de sarcini, în procedura de achiziție a fost depus un număr mare de oferte, 35, apoi au fost din nou contestații, dar CNSC le-a respins. Prin urmare, ne-am făcut treaba.""Ceea ce trebuia finalizat acum un an s-a reușit astăzi. Orice vom decide, că vom face plângeri, că nu vom face, din păcate nou-născuții sunt cei care au decontat această problemă. Nu este o scuză că nu am finalizat în urmă cu un an această licitație, ci este o realitate pe care am vrut să v-o prezint", este concluzia Sorinei Pintea.