Administratorul firmei care produce crema Aur Derm: Am retras-o de pe piață, produsele se distrug / Pe piață există o cantitate de cremă mai mare decât producem noi

De ce vrea Agenția Medicamentului să retragă Aur Derm: "Un cocktail de substanțe medicamentoase ascuns ca produs cosmetic"

Președintele Colegiului Farmaciștilor: "Nu am fost notificați în legătură cu retragerea"

Agenția Medicamentului: Aur Derm nu este un produs nociv, dar poate cauza reacții adverse și alergice

"Misiunea" firmei care produce Aur Derm: "Revoluționăm modul în care omul înțelege să folosească natura ca suport în medicina tradițională"

Ion Miron afirmă că nu a știut că Aur Derm ar conține substanțe medicamentoase și acuză faptul că autoritățile nu au precizat care sunt cantitățile de substanțe medicamentoase găsite în produs.Ion Miron spune că a făcut o cerere de primire în audiență către Agenția Națională a Medicamentului și are o programare pentru miercurea viitoare, la ora 13:00. "În urma acestei întâlniri voi putea oferi mai multe informații", spune el.Administratorul Laur Med Plant afirmă, de asemenea, că "pe site-ul austriac a apărut o cremă, pe site-ul românesc (Agenția Națională a Medicamentului - n.red.) a apărut altceva. Eu am retras-o totuși de pe piață, produsele se distrug. Am să trimit contra-probe la analize în funcție de ce cere Agenția Națională a Medicamentului și rezolvăm problema. Miercuri voi putea da un răspuns."Ion Miron a mai povestit, pentru HotNews.ro, că firma sa este pe piață din anul 1993, iar crema Aur Derm cu mimoză, smirnă şi propolis este pe piață din anul 2005.El mai spune că "O să apară un studiu clinic prin care arătăm că de peste 10 ani noi nu am avut niciun fel de efect secundar."Crema Aur Derm cu mimoză, smirnă şi propolis va fi retrasă complet de pe piață în perioada următoare. Procedura de retragere este în curs, a declarat, pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al Agenției Medicamentului, Anca Crupariu.Aur Derm nu este un produs nociv sau toxic propriu-zis, însă este "un cocktail de substanțe medicamentoase", cu toate că a fost etichetată de producător drept un produs naturist. Ea poate cauza reacții alergice sau reacții adverse, mai ales să este recomandată frecvent de pediatri, inclusiv pentru bebeluși, spune purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului.Etichetată de producător drept un produs naturist, cosmetic, crema conține "un cocktail de substanțe medicamentoase - diclofenac, lidocaină, benzocaină, procaină, ketoconazol, hidrochinonă, rezorcină", a declarat, joi, pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului, Anca Crupariu.Cel mai probabil, producătorul a ales să introducă pe piață crema ca produs naturist, nu ca medicament, din cauză că procedura de autorizare a unui medicament este mult mai strictă și durează mult mai mult (câțiva ani), în timp ce pentru un produs naturist este suficientă o simplă notificare, spune purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului: "Un produs naturist este mai ușor de autorizat. Autorizarea de punere pe piață pentru un medicament este un studiu care durează câțiva ani, pentru un produs naturist este o simplă notificare."Anca Crupariu afirmă că Inspecția Sanitară de Stat deja a retras o parte din cantitate și că această instituție "se sesizase încă din vară pentru că pe etichetă sunt niște informații care nu au ce căuta la un produs cosmetic - indicații de utilizare, de ameliorare a unor simptome și așa mai departe, lucru care este complet interzis la un produs cosmetic. Imediat după aceea am primit și noi notificarea respectivă."Președintele Colegiului Farmaciștilor, Dumitru Lupuleasa, declara, joi, pentru HotNews.ro, că Colegiul Farmaciștilor nu a fost notificat până în acest moment în legătură cu retragerea cremei, pentru a îi informa mai departe pe farmaciști.Anunțul de miercuri al Agenției Naționale a Medicamentului, prin care oamenii sunt sfătuiți "să nu achiziţioneze Aur Derm Crema cu mimoză, smirnă şi propolis până la finalizarea procedurii de retragere de la comercializare, urmată de distrugerea produsului, având în vedere posibilul impact negativ asupra sănătăţii persoanelor cărora li se administrează", a fost intens comentat pe rețelele de socializare, unde numeroși utilizatori au lăudat efectele cremei, ei declarându-se mai puțin interesați de faptul că autoritățile susțin că ar fi vorba despre un produs etichetat mincinos.Purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului afirmă că produsul Aur Derm cu mimoză, smirnă şi propolis nu este neapărat "nociv sau otrăvitor, dar este o înșelăciune și lumea trebuie să știe. Vorbim despre un medicament care s-a ascuns sub înregistrarea ca produs cosmetic. Vorbim de acțiuni ale unui medicament - unele dintre aceste substanțe au efect antiinflamator, altele anestezic, altele antifungic, antipsoriatic, antialergic.""Nu sunt substanțe nocive, dar, pentru că acest produs, fiind considerat naturist, este recomandat de pediatri și la sugari, de aceea noi am făcut această atenționare. Până la retragere este bine să nu îţi asumi acest risc, al posibilității de a fi alergic la una dintre substanțe. Depinde de sensibilitatea fiecărui copil și a fiecărei persoane. De aceea este important ca un produs să fie înregistrat în categoria în care se încadrează. Este o înșelăciune în ceea ce privește modul de înregistrare, nu este o substanță nocivă sau interzisă, e vorba că el e un medicament și nu a fost înregistrat ca atare. Ca să eviți apariția unor reacții adverse e bine ca lumea să știe că de fapt în produs sunt substanțe medicamentoase, mai ales pentru copii", explică Anca Crupariu.Ea subliniază că "Ne aflăm în fața unui medicament, lucru care explică de ce pe rețelele de socializare mulți îi iau apărarea și spun 'Mie mi-a făcut bine'."Anca Crupariu a explicat și ce presupune autorizarea unui medicament: "Nu e vorba că sunt otrăvuri, e vorba că, fiind un medicament, ar fi trebuit înregistrat ca medicament, ar fi trebuit să treacă prin tot ce presupune legislația europeană pentru medicamente - studiul calității, eficacității, siguranței, un studiu clinic, testarea dozelor optime, demonstrarea exactă a indicațiilor terapeutice, reacții adverse posibile, contraindicații. Tot ce presupune, toate informațiile care există într-un prospect sunt rezultate dintr-un studiu clinic riguros efectuat. Asta este problema."Firma Laur Med Plant, producătorul cremei Aur Derm, "este o companie românească specializată în fabricarea remediilor naturiste și a produselor cosmetice cu profunde rădăcini în tradiția de vindecare", potrivit prezentării de pe site-ul propriu "Misiunea noastră: Ne-am propus să oferim răspuns la nevoile unui stil de viață sănătos. Cum ne îndeplinim misiunea: Revoluționăm modul în care omul înțelege să folosească natura ca suport în medicina tradițională pentru o viață sănătoasă, cu efect deosebit în prevenția și tratarea problemelor de sănătate", se mai arată în prezentarea de pe site-ul Laur Med Plant.În ceea ce privește crema Aur Derm cu mimoză, smirnă şi propolis, aceasta este prezentată de producător ca fiind "produsă după o rețetă originală, brevetată, crema cu mimoză, smirnă și propolis, este deosebit de eficientă în tratarea afecțiunilor dermatologice de orice tip – alergii, pete, ciuperci, acnee, dermatoze, diferite forme de psoriazis, eczeme mixte, arsuri de gradul I și II, pe care le vindecă fără urme.""Este eficientă în tratamentele după cobaltoterapie, în tratamentul cancerului de piele în forme ușoare, în acest ultim caz fiind necesar acordul medicului", se mai arată pe site-ul Laur Med Plant.