De ce va fi retrasă de pe piață crema Aur Derm: "Un cocktail de substanțe medicamentoase ascuns ca produs cosmetic" / Unele farmacii continuă să comercializeze crema, la o zi după ce Agenția Medicamentului a cerut retragerea ei

Crema Aur Derm cu mimoză, smirnă şi propolis, produsă de firma românească Laur Med Plant, va fi retrasă complet de pe piața din România, în perioada următoare, de către Inspecția Sanitară de Stat. Procedura de retragere este în curs, a declarat joi, pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului, Anca Crupariu. Totuși, la o zi după avertismentul Agenției Medicamentului, crema continuă să fie disponibilă în unele farmacii, în special în cele online, iar președintele Colegiului Farmaciștilor, Dumitru Lupuleasa, a declarat, pentru HotNews.ro, că nu au fost notificați până în acest moment în legătură cu retragerea ei, pentru a îi informa pe farmaciști. Crema nu este un produs nociv sau toxic propriu-zis, însă este "un cocktail de substanțe medicamentoase", cu toate că a fost etichetată de producător drept un produs naturist, cosmetic. Ea poate cauza reacții alergice sau reacții adverse, mai ales să este recomandată frecvent de pediatri, inclusiv pentru bebeluși.





O parte dintre farmacii continuă să vândă crema. Președintele Colegiului Farmaciștilor: "Nu am fost notificați"





Agenția Medicamentului: Aur Derm nu este un produs nociv, dar poate cauza reacții adverse și alergice





"Misiunea" firmei care produce Aur Derm: "Revoluționăm modul în care omul înțelege să folosească natura ca suport în medicina tradițională"

Etichetată de producător drept un produs naturist, cosmetic, crema conține, a explicat, pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului, Anca Crupariu.Cel mai probabil, producătorul a ales să introducă pe piață crema ca produs naturist, nu ca medicament, din cauză că, în timp ce pentru un produs naturist este suficientă o simplă notificare, spune purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului: "Un produs naturist este mai ușor de autorizat. Autorizarea de punere pe piață pentru un medicament este un studiu care durează câțiva ani, pentru un produs naturist este o simplă notificare."Anca Crupariu spune căși că această instituție "se sesizase încă din vară pentru că pe etichetă sunt niște informații care nu au ce căuta la un produs cosmetic - indicații de utilizare, de ameliorare a unor simptome și așa mai departe, lucru care este complet interzis la un produs cosmetic. Imediat după aceea am primit și noi notificarea respectivă."Totuși,cu mimoză, smirnă şi propolis, în special cele online. Pe site-urile mai multor lanțuri de farmacii, crema este în continuare disponibilă la vânzare și poate fi comandată.La rândul său, președintele Colegiului Farmaciștilor, Dumitru Lupuleasa, a declarat, joi, pentru HotNews.ro, căpână în acest moment în legătură cu retragerea cremei, pentru a îi informa mai departe pe farmaciști.Anunțul de miercuri al Agenției Naționale a Medicamentului, prin care oamenii sunt sfătuiți "să nu achiziţioneze Aur Derm Crema cu mimoză, smirnă şi propolis până la finalizarea procedurii de retragere de la comercializare, urmată de distrugerea produsului, având în vedere posibilul impact negativ asupra sănătăţii persoanelor cărora li se administrează", a fost, unde numeroși utilizatori au lăudat efectele cremei, ei declarându-se mai puțin interesați de faptul că este vorba despre un produs etichetat mincinos.Purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului atrage atenția că produsul Aur Derm cu mimoză, smirnă şi propolis nu este neapărat "nociv sau otrăvitor, dar este o înșelăciune și lumea trebuie să știe.Vorbim de acțiuni ale unui medicament - unele dintre aceste substanțe au efect antiinflamator, altele anestezic, altele antifungic, antipsoriatic, antialergic.""Nu sunt substanțe nocive, dar, pentru că acest produs, fiind considerat naturist, este recomandat de pediatri și la sugari, de aceea noi am făcut această atenționare. Până la retragere este bine să nu îţi asumi acest risc, al posibilității de a fi alergic la una dintre substanțe. Depinde de sensibilitatea fiecărui copil și a fiecărei persoane. De aceea este important ca un produs să fie înregistrat în categoria în care se încadrează. Este o înșelăciune în ceea ce privește modul de înregistrare, nu este o substanță nocivă sau interzisă, e vorba că el e un medicament și nu a fost înregistrat ca atare. Ca să eviți apariția unor reacții adverse e bine ca lumea să știe că de fapt în produs sunt substanțe medicamentoase, mai ales pentru copii", explică Anca Crupariu.Ea subliniază că "Ne aflăm în fața unui medicament, lucru care explică de ce pe rețelele de socializare mulți îi iau apărarea și spun 'Mie mi-a făcut bine'."Anca Crupariu a explicat și ce presupune autorizarea unui medicament, procedură care a fost "fentată" în acest caz de producător: "Nu e vorba că sunt otrăvuri, e vorba că, fiind un medicament, ar fi trebuit înregistrat ca medicament, ar fi trebuit să treacă prin tot ce presupune legislația europeană pentru medicamente - studiul calității, eficacității, siguranței, un studiu clinic, testarea dozelor optime, demonstrarea exactă a indicațiilor terapeutice, reacții adverse posibile, contraindicații. Tot ce presupune, toate informațiile care există într-un prospect sunt rezultate dintr-un studiu clinic riguros efectuat. Asta este problema."Firma Laur Med Plant, producătorul cremei Aur Derm, "este o companie românească specializată în fabricarea remediilor naturiste și a produselor cosmetice cu profunde rădăcini în tradiția de vindecare", potrivit prezentării de pe site-ul propriu "Misiunea noastră: Ne-am propus să oferim răspuns la nevoile unui stil de viață sănătos. Cum ne îndeplinim misiunea: Revoluționăm modul în care omul înțelege să folosească natura ca suport în medicina tradițională pentru o viață sănătoasă, cu efect deosebit în prevenția și tratarea problemelor de sănătate", se mai arată în prezentarea de pe site-ul Laur Med Plant.În ceea ce privește crema Aur Derm cu mimoză, smirnă şi propolis, aceasta este prezentată de producător ca fiind "produsă după o rețetă originală, brevetată, crema cu mimoză, smirnă și propolis, este deosebit de eficientă în tratarea afecțiunilor dermatologice de orice tip – alergii, pete, ciuperci, acnee, dermatoze, diferite forme de psoriazis, eczeme mixte, arsuri de gradul I și II, pe care le vindecă fără urme.""Este eficientă în tratamentele după cobaltoterapie, în tratamentul cancerului de piele în forme ușoare, în acest ultim caz fiind necesar acordul medicului", se mai arată pe site-ul Laur Med Plant.Firma Laur Med Plant a avut o singură reacție publică, pe data de 6 ianuarie, după ce autorițile austriece din domeniul sanitar au descoperit că produsul Aur Derm cu mimoză, smirnă şi propolis conține substanțe medicamentoase. Reprezentanții Laur Med Plant au publicat, atunci, următorul mesaj pe pagina de Facebook:"Urmare a mesajelor afisate in mediul online ( in special pe Facebook) prin care o parte din consumatorii produselor noastre si-au exprimat ingrijorarea, raspundem azi, in prima zi lucratoare pentru compania noastra dupa incheierea vacantei aferenta sarbatorilor de iarna.Prin acestea, ne-a fost adus si noua la cunostinta faptul ca pe site-ul BASG ( entitate subordonata autoritatilor din Austria) exista o atentionare privind produsul nostru Aur Derm Mimosa potrivit careia in componenta acestuia au fost regasite , prin testarea de catre OMCL ( laborator austriac), elemente ce nu erau mentionate in ambalajul produsului. Aceste elemente ar putea clasifica acest produs drept unul farmaceutic si nu unul cu principii active naturale.Desi intelegem pe deplin misiunea autoritatilor mai sus enuntate, mentionam faptul ca nu ne-au fost solicitate, pana in prezent, pe cale formala, mostre ale produselor noastre pentru a fi testate de catre autoritatile austriece, si , ca atare, sunt cateva elemente ce ridica semne de intrebare. In acest sens, subliniem inca o data faptul ca suntem la dispozitia autoritatilor in a oferi produsele noastre fabricate in mod controlat, din produse naturale, sub atenta supraveghere in laborator, asigurand astfel o sursa clara pentru orice teste considerate potrivite.Misiunea noastra este de a oferi produse cu principii active naturale care sa amelioreze/atenueze efectele afectiunilor mentionate pe ambalaj si, ca atare, nu concepem utilizarea altor componente de natura sintetica si respingem vehement acuzatiile / presupunerile. In clarificarea aspectelor defaimatoare care iata, au dus la crearea unui val de neincredere printre clientii nostri fideli, am comunicat si intarim faptul ca suntem de acord cu testarea in conditii optime a produselor si asumarea rezultatelor.Intrucat aceste proceduri necesita timp, facem apel la bonitatea castigata in timp si la calitatea produselor pe care le folositi in mod frecvent, pana la clarificarea acestor aspecte.Multumindu-va pentru incredere,Cu stima,Echipa Aur Derm"