Cei 40 de medici de primiri urgențe de la Oradea renunță la demisii după acordul dintre sindicate și Guvern

Potrivit medicului Hadrian Borcea, problema care a dus la demisiile celor 40 de medici a fost cauzată de specialiștii în resurse umane ai spitalului, care au greșit calculele pentru salarii nu doar la Unitatea de Primiri Urgențe, ci pentru întregul spital: "În urma discuțiilor de azi dimineață cu managerul și pe care le-am convenit cu colegii, s-a ajuns la următoarea soluție, care a fost acceptată și de manager, și de noi: creșterea sporului pentru toți asistenții din întregul spital la valoarea minimă stabilită prin Hotărârea de Guvern. Și în momentul în care se va publica actul normativ care a fost promis aseară, să se reia discuțiile în care să fie incluși și medicii șefi, atunci când se vor calcula sporurile. Să se reia lanțul firesc al alocării sporurilor în spital. Colegii mei au acceptat și, în aceste condiții, am decis că ne retragem demisiile. Evident, cu un mic amendament: având în vedere că un primar și un manager de spital au fost induși în eroare de niște pseudo-specialiști ai resurselor umane și financiare, sau nici nu știu cum pot să îî definesc, așa cum noi am recurs la acest gest pentru că n-am vrut să lucrăm într-un sistem care ne desconsideră, și din partea loc aștept un gest din care să reiasă că coșmarul în care ne-au adus este din vina lor și recunosc acest lucru. Ei știu foarte exact și nu mi-a venit să cred în aceste zile cât de mare este incompetența. Astăzi, când am discutat și am ajuns la această variantă, a fost o variantă de compromis, pentru că nu au fost capabili nici până acum să calculeze în totalitate ceea ce trebuie să acorde unui salariat. Nu a existat un stat de plată calculat corect. Și nu vorbesc de UPU, ci vorbesc de întregul spital aici. Nu s-au putut face calculele pentru că nu se cunosc anumite prevederi legale. Nu e normal ca eu să le știu, ca medic, și ei, ca specialiști în resurse umane, să nu le știe. Asta e o mare parte a problemei, iar dacă asta nu se va rezolva, veșnic ne vom întoarce la acest gen de conflicte."Hadrian Borcea a ținut să sublinieze și faptul că "În urma acestor discuții, medicii nu primesc nimic în aprilie. Cu toate că medicii și-au dat demisia, nimeni nu primește nimic în plus în afara Hotărârii de Consiliu local, care le-a coborât sporurile la valoarea de 22%. Medicii nu primesc nimic, tot ce am cerut a fost pentru asistente, așa cum am spus de la bun început." Reamintim că toți cei 40 de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea , în frunte cu șeful secției, dr. Hadrian Borcea, demisionaseră pe fondul scandalului plafonării sporurilor. Plafonarea sporurilor a reprezentat, de altfel, mărul discordiei în contextul protestelor recente din sistemul sanitar și al amenințărilor cu greva generală.Demisia lui Hadrian Borcea a devenit efectivă luni dimineță, la ora 8:00, în timp ce demisiile colegilor săi ar fi urmat să devină efective lunea viitoare, tot la ora 8:00.Demisiile medicilor de la Oradea ar fi putut fi urmate și de demisii ale asistenților de la Unitatea de Primiri Urgențe, declara în urmă cu o zi medicul Hadrian Borcea, pentru HotNews.ro: "Sunt 70 de asistenți din 96 care și-au semnat demisiile, dar eu i-am rugat să mai aștepte până decid ei că nu se mai poate, adică cât mai mult posibil, pentru că acolo e o problemă socială mai mult: acolo sunt foarte mulți tineri la început de carieră și impactul economic, social, ar fi mult mai mare acolo. Și atunci i-am rugat să mai aștepte, dar s-au semnat deja demisiile și le vor depune când decid ei."Hadrian Borcea preciza, marți, că principala nemulțumire a sa și a colegilor săi demisionari nu o reprezenta scăderea salariilor, ci un "principiu": acordarea sporului de condiții grele de muncă: "Dacă nu se găsesc soluții, soluții care nu sunt de natură salarială, ci e vorba de un principiu: acela de a acorda spor de condiții grele de muncă celor care lucrează în condiții grele. Salariile medicilor au crescut, ale infimierilor și brancardierilor au crescut, ale asistentelor au rămas cam aceleași. Dar e vorba de un principiu: acela că serviciul nostru este o unitate extrem de complexă și lucrează și pe elicopter, și pe echipajele SMURD, și în condiții grele în interiorul spitalului, atunci să li se recunoască faptul că lucrează în condiții deosebite pentru că așa spune legea. Nu am spus nimic de cuantum. Dacă Primăria ar fi spus 'nu putem să dăm sporul maxim', am fi spus 'bine, dați-ne între 0 și 1% spor'. Nu e vorba de cuantum, ci e vorba de principiu. E chiar interesant ce reiese: cel care are studiile cele mai multe, cel care are vechimea cea mai mare și cel care lucrează în condițiile cele mai grele are cel mai mare impact negativ. E exact pe dos."